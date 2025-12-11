IND vs SA: गौतर गंभीर-युवराज सिंह का ब्रोमांस... चंडीगढ़ में बल्ले-बल्ले, वर्ल्ड चैंपियन ने दिया जीत का मंत्र

Advertisement
India vs South Africa: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच चंडीगढ़ में दूसरा टी20 मैच खेला गया. गुरुवार (11 दिसंबर) को इस मुकाबले से पहले महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दो नए स्टैंड का उद्घाटन किया गया. स्टैंड का नाम 2011 वर्ल्ड कप विनर युवराज सिंह और 2025 महिला वर्ल्ड कप विनर कैप्टन हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा गया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:09 PM IST
India vs South Africa: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच चंडीगढ़ में दूसरा टी20 मैच खेला गया. गुरुवार (11 दिसंबर) को इस मुकाबले से पहले महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दो नए स्टैंड का उद्घाटन किया गया. स्टैंड का नाम 2011 वर्ल्ड कप विनर युवराज सिंह और 2025 महिला वर्ल्ड कप विनर कैप्टन हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा गया है. दोनों ही दिग्गज ने स्टेडियम में एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

गंभीर-युवराज का ब्रोमांस

उद्घाटन के दौरान युवराज को इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी बधाई दी. दोनों का ब्रोमांस देखने को मिला. टॉस से पहले टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर को सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी के साथ टीम मीटिंग में भी देखा गया और खिलाड़ी उनकी मौजूदगी से काफी उत्साहित थे. युवराज ने पूरी टीम को जीत का मंत्र दिया.

पंजाब के रहने वाले दो खिलाड़ी

हरमनप्रीत का जन्म पंजाब में हुआ था और उनके पिता पहले खिलाड़ी थे. क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी तब बढ़ी जब उन्होंने ज्ञान ज्योति स्कूल एकेडमी जॉइन की. डोमेस्टिक क्रिकेट में वह पंजाब के लिए खेलती हैं और टीम के साथ यह उनका दूसरा मौका है. वहीं, महिला प्रीमियर लीग (WPL) में वह मुंबई इंडियंस की कप्तानी करती हैं. युवराज भी पंजाब के ही रहने वाले हैं और उन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप के साथ-साथ 2011 वनडे वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाई थी.

स्टेडियम की क्या खासियत?

महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को न्यू पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है. इसे लगभग 230 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था. इसका नाम पटियाला के नौवें और आखिरी शासक महाराजा यादविंद्र सिंह के नाम पर रखा गया है. 2024 से यह आईपीएल टीम पंजाब किंग्स का भी होम ग्राउंड है. हरमनप्रीत और युवराज के अलावा इसमें हरभजन सिंह के नाम पर एक स्टैंड भी है. स्टेडियम में गुरुवार को अपना पहला मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ. इसमें 38,000 दर्शक बैठ सकते हैं और यह अपने हेरिंगबोन ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता है, जिससे बारिश होने पर 25-30 मिनट में पानी निकल जाता है. स्टेडियम के मैदान में भी आम मिट्टी के बजाय रेत है, जिससे स्टेबिलिटी मिलती है. इसमें स्टीम, सॉना और आइस बाथ की सुविधाओं वाले दो इंटरनेशनल-ग्रेड ड्रेसिंग रूम, एक  जिम और एक मीडिया सेंटर भी है.

India vs South Africa

