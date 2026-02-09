'दुनिया देख रही है'...इंग्लैंड की सांसें अटकाने वाली नेपाल टीम ने जीता युवराज सिंह का दिल...तारीफ में मिली इतनी बड़ी बात

Yuvraj Singh praised Nepal cricket team: टी20 विश्व कप 2026 में 8 फरवरी को इंग्लैंड और नेपाल के बीच खेला गया मैच जिसने भी देखा वो नेपाल टीम की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया. क्रिकेट फैंस से लेकर इस खेल के दिग्गज तक...सभी नेपाल टीम के फैन हो गए. वो भी तब जब नेपाल टीम को हार मिली, लेकिन इस हार में भी उसने वो कर दिखाया, जिससे सभी हैरान हैं. इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जिस तरह से नेपाल खेली वो काबिले तारीफ है.

नेपाल को जीत के लिए आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे. पहली 5 बॉल पर 4 रन आ चुके थे, आखिरी बॉल पर छक्का चाहिए था, जो नहीं लग सका और सांसें रोक देने वाले इस मुकाबले में इंग्लैंड को मुश्किल से जीत नसीब हुई. नेपाल ने अपने खेल से भारत के महान ऑलराउंडर सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह का दिल जीत लिया. युवराज ने मैच के बाद दिल खोलकर नेपाल टीम की तारीफ की है.

युवराज सिंह ने नेपाल टीम की तारीफ में क्या कहा?

युवराज सिंह ने एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा 'नेपाल के प्रति बहुत सम्मान. दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक के खिलाफ आखिरी गेंद तक डटे रहना और जज़्बा दिखाना वाकई काबिले-तारीफ है. इस मैच ने दिखा दिया कि भरोसा और दिल से खेलने की ताकत क्या होती है. इसी तरह टीम आगे बढ़ती है और ऐसे ही चैंपियन बनते हैं. पूरी क्रिकेट दुनिया अब नेपाल को देख रही है.'

Add Zee News as a Preferred Source

मैच के बाद नेपाल के कप्तान ने दिया दमदार बयान

रोमांचक मैच में मिली हार के बाद नेपाल टीम के कप्तान रोहित पौडेल (Rohit Paudel) ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं बल्कि एक या दो उलटफेर करने की कोशिश करेंगे, जिसका सबूत इंग्लैंड के खिलाफ उनके जोश भरे प्रदर्शन में साफ दिखा. रोहित ने कहा 'खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. मुझे उन पर बहुत गर्व है. जब हम इस विश्व कप में आए थे तो हम इस भरोसे के साथ आए थे कि हम यहां सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आए थे. हालांकि नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन कोशिश के मामले में हमने हर विभाग में शत प्रतिशत दिया. आखिरी ओवर में सैम करन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. हम इसमें सुधार करेंगे.'

ये भी पढ़ें: T20 WC 2026: उलटफेर से बचा इंग्लैंड, अफगानी 'तूफान' शांत और श्रीलंका गाड़ा जीत का झंडा, दूसरे दिन का पूरा रोमांच

नेपाल ने अटका दी थीं इंग्लैंड की सांसें

मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेला गया यह मैच रोमांचक रहा. आखिरी ओवर और आखिरी बॉल तक किसी को पता नहीं था कि कौन जीतेगा. नेपाल टीम ने इंग्लैंड की सांसें अटकाए रखीं और आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ी. इंग्लैंड ने 185 रनों का टारगेट दिया था, जिसका नेपाल ने जबरदस्त अंदाज में पीछा किया. नेपाल टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 180 रन बना पाई. आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 5 ही बने. आखिरी बॉल पर छक्के की दरकार थी, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर सैम करन ने जड़ में बॉलिंग करते हुए आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड कर लिए. नेपाल भले ही यह मुकाबला हार गई, लेकिन फैंस इस हार को जीत से कम नहीं मान रहे, क्योंकि एसोसिएट नेशन के रूप में नेपाल ने एक फुल मेंबर और चैंपियन टीम की हालत खराब कर दी.

नेपाल क्रिकेट टीम तेजी से मजबूत हो रही

नेपाल क्रिकेट टीम ने पिछले कुछ वक्त में अपने खेल में काफी सुधार किया है. उसकी मेहनत का नतीजा अब टी20 विश्व कप 2026 जैसे बड़े मंच पर दिख रहा है. पिछले एडिशन में ये टीम अच्छा खेली थी. वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 1 रन से मैच हारी थी. जिसके बाद उसने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने का कारनामा किया है. इससे टीम को कॉन्फिडेंस मिला है, जो मैदान पर साफ दिखा. मैच के बाद नेपाल टीम के कप्तान ने जो बयान दिया है, वो बताता है कि नेपाल किस माइंडसेट के साथ विश्व कप खेलने आई है.

ये भी पढ़ें: बदल जाएगा T20 World Cup इतिहास....सबसे बड़ा कीर्तिमान ध्वस्त करेगा ये घातक स्पिनर, सिर्फ 11 कदम है दूर