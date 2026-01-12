Advertisement
trendingNow13071432
Hindi Newsक्रिकेट7 रन से शतक चूक गए विराट कोहली, युवराज सिंह ने मचाई सनसनी, इंटरनेट पर अचानक वायरल हुआ ये रिएक्शन

7 रन से शतक चूक गए विराट कोहली, युवराज सिंह ने मचाई सनसनी, इंटरनेट पर अचानक वायरल हुआ ये रिएक्शन

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को वडोदरा में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली अपने शतक से चूक गए. विराट कोहली इस मैच में 93 रन बनाकर आउट हो गए. अगर विराट कोहली 7 रन और बना लेते तो वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 54वां शतक पूरा कर लेते.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 12, 2026, 10:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

7 रन से शतक चूक गए विराट कोहली, युवराज सिंह ने मचाई सनसनी, इंटरनेट पर अचानक वायरल हुआ ये रिएक्शन

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को वडोदरा में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली अपने शतक से चूक गए. विराट कोहली इस मैच में 93 रन बनाकर आउट हो गए. अगर विराट कोहली 7 रन और बना लेते तो वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 54वां शतक पूरा कर लेते. विराट कोहली को न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने अपना शिकार बनाया. विराट कोहली जब आउट होकर वापस जा रहे थे तो वडोदरा के पूरे स्टेडियम में दर्शकों के बीच मायूसी छा गई.

इंटरनेट पर अचानक वायरल हुआ युवराज का ये रिएक्शन

विराट कोहली जब अपने 54वें ODI शतक बनाने से सिर्फ 7 रन दूर रह गए तो पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह का रिएक्शन वायरल हो गया. युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, 'किंग कोहली आप बहुत बेहतरीन खेले. आप हमेशा हर मुश्किल समय में डटकर खड़े रहते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं. आपके सेंचुरी से चूकने का दुख हुआ. आप इसके (शतक) हकदार थे.' युवराज सिंह की यह इंस्टाग्राम स्टोरी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,068 रन बना लिए

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर आ गए हैं. विराट कोहली ने श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा को पछाड़ दिया. विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ODI मैच में 91 गेंदों का सामना करते हुए 1 छक्के और 8 चौकों के साथ 93 रन की पारी खेली. इसी के साथ कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,068 रन बना लिए हैं. वहीं, कुमार संगकारा ने अपने इंटरनेशनल करियर में 46.77 की औसत से 28,016 रन बनाए थे. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर टॉप पर हैं, जिन्होंने 664 मुकाबलों में 48.25 की औसत से 34,357 रन बनाए.

भारत ने 4 विकेट से जीता पहला वनडे

बता दें कि भारत ने रविवार को वडोदरा में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ ही उसने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 300 रन बनाए और भारत के सामने जीत के लिए 301 रनों का टारगेट रखा. जवाब में भारत ने 49 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 306 रन बनाते हुए यह मैच जीत लिया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

yuvraj singh

Trending news

पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
PM Modi
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
German Chancellor
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
Love Jihad
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
Swami Vivekanand Jayanti
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
PM Modi
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
अंतरिक्ष में आज भारत लिखेगा कामयाबी की नई इमारत, अमेरिका भी रह जाएगा पीछे
ISRO
अंतरिक्ष में आज भारत लिखेगा कामयाबी की नई इमारत, अमेरिका भी रह जाएगा पीछे
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
Weather
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
maharashtra news in hindi
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
Animal Fair Kurukshetra
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
Pakistan
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग