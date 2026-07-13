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वैभव को और खतरनाक बनाने को तैयार युवराज, खुद जाहिर की इच्छा, कहा- मैं वैभव के साथ...

भारत के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी इन दिनों विम्बलडन का लुत्फ उठाते नजर आए. विम्बलडन फाइनल में युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन समेत क्रिकेट के सितारों की महफिल सजी नजर आई. इस दौरान वैभव अपने आइडल युवराज सिंह से मिले और बातचीत भी की.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 13, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:05 PM IST
वैभव को और खतरनाक बनाने को तैयार युवराज, खुद जाहिर की इच्छा, कहा- मैं वैभव के साथ...
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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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