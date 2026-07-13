वैभव को और खतरनाक बनाने को तैयार युवराज, खुद जाहिर की इच्छा, कहा- मैं वैभव के साथ...

भारत के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी इन दिनों विम्बलडन का लुत्फ उठाते नजर आए. विम्बलडन फाइनल में युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन समेत क्रिकेट के सितारों की महफिल सजी नजर आई. इस दौरान वैभव अपने आइडल युवराज सिंह से मिले और बातचीत भी की. उन्हें युवराज को गुरु बनाने का ऑफर भी मिल गया है. युवी ने खुद वैभव की तारीफ की और कहा कि वह उनके साथ समय बिताना चाहते हैं.
अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं. युवराज सिंह ने उन्हें खुद की तरह खूंखार बल्लेबाज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. युवराज ने कहा कि जैसे उन्होंने अभिषेक के साथ समय बिताया है, वैसे ही वैभव के साथ बिताना चाहते हैं. वैभव सूर्यवंशी भी युवराज सिंह से मिलकर खुशी से गदगद नजर आए.
युवराज सिंह ने जियोस्टार पर बात करते हुए कहा, 'मैं हमेशा खुद को टर्मिनेटर कहता हूं. अब टर्मिनेटर 4 हैं अभिषेक शर्मा, जो मुझसे चार गुना बेहतर हैं. उनके बाद आते हैं टर्मिनेटर 6, वैभव सूर्यवंशी, जो और भी बेहतर हुए हैं. मैंने अपने समय में अपना काम किया, अभिषेक ने इसे और आगे बढ़ाया और अब वैभव नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं. यह उसी सफर का तीसरा चरण है.'
ये भी पढ़ें...
उन्होंने आगे कहा, "खेल को आगे बढ़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है. जब मैं सिनर और अल्काराज को देखता हूं, तो देखता हूं कि टेनिस कैसे बदल रहा है. मैं अभिषेक और वैभव में भी वही बदलाव देखता हूं. मैंने अभिषेक को ट्रेनिंग देने में काफी समय बिताया है और मैं वैभव के साथ भी समय बिताना पसंद करूंगा उनका करियर बहुत शानदार होने वाला है. वे एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने की राह पर हैं, और मुझे यकीन है कि वे उस मुकाम तक पहुंचेंगे.'