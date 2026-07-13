वैभव को और खतरनाक बनाने को तैयार युवराज, खुद जाहिर की इच्छा, कहा- मैं वैभव के साथ...

उन्होंने आगे कहा, "खेल को आगे बढ़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है. जब मैं सिनर और अल्काराज को देखता हूं, तो देखता हूं कि टेनिस कैसे बदल रहा है. मैं अभिषेक और वैभव में भी वही बदलाव देखता हूं. मैंने अभिषेक को ट्रेनिंग देने में काफी समय बिताया है और मैं वैभव के साथ भी समय बिताना पसंद करूंगा उनका करियर बहुत शानदार होने वाला है. वे एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने की राह पर हैं, और मुझे यकीन है कि वे उस मुकाम तक पहुंचेंगे.'