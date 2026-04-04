गंभीर 'राज' में T20 में चैंपियन तो टेस्ट में क्यों अर्श से फर्श पर पहुंची टीम इंडिया? युवराज ने बताई सबसे बड़ी वजह

जब से गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं तब से टी20 अंतर्राष्ट्रीय में तो टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भारत अर्श से फर्श पर पहुंच गया है. पूर्व भारतीय स्टार खिलाड़ी युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में इसके पीछे की बड़ी वजह बताई है. टीम इंडिया के ज्यादातर खिलाड़ी इस समय आईपीएल 2026 में हिस्सा ले रहे हैं. भारतीय टीम का अगला टेस्ट मैच अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ होगा. पिछले साल शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम को घर पर साउथ अफ्रीका ने शर्मसार किया था.

एक जमाने में भारत को उनके घर पर एक टेस्ट हराने में विरोधी टीमों के सांस फूल जाते थे, लेकिन पिछले दो सालों में कहानी बदल गई है. गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया पहले न्यूजीलैंड और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज हार गई. युवराज सिंह ने इस खराब प्रदर्शन पर रोशनी डालते हुए इसके पीछे की बड़ी वजह बताई है.

टेस्ट में क्यों संघर्ष कर रही टीम इंडिया?

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह का मानना ​​है कि खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट ज्यादा खेलने की जरूरत है, क्योंकि वरिष्ठ खिलाड़ियों के संन्यास के बाद टीम स्पिन गेंदबाजी का सामना करने में नाकाम हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

युवराज ने स्पोर्ट्स तक से बातचीत में कहा, ''हमारे कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं और भारत में स्पिन का सामना करने और टेस्ट मैच जीतने के लिए घरेलू क्रिकेट ज्यादा खेलना जरूरी है. हम विश्व स्तरीय स्पिनरों के सामने आउट नहीं हो रहे हैं. वे शेन वार्न, मुरलीधरन, हरभजन, अश्विन या अनिल भाई (कुंबले) जैसे खिलाड़ियों की श्रेणी में नहीं आते. हमें स्पिन के खिलाफ अपने खेल में सुधार करना होगा और यह तभी संभव होगा जब हम ज्यादा घरेलू मैच खेलेंगे.''

भारत को दो बार (2007 टी20 और 2011 ODI) वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह ने जोर देते हुए कहा कि टेस्ट क्रिकेट सम्मान का मामला है. अब यह सम्मान और पैसे की लड़ाई बन गई है. मैं लड़कों से हमेशा कहता हूं कि आईपीएल को आपकी जरूरत है, लेकिन आपको भारत का बैज चाहिए. आईपीएल में 10 टीमें हैं, उन्हें अच्छे खिलाड़ियों की जरूरत है, लेकिन आप भारत के लिए खेलना चाहते हैं. अगर आप देश के लिए नहीं खेल रहे हैं, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? कुछ खिलाड़ी संतुष्ट हैं. मैं हमेशा कहता हूं कि टेस्ट या वनडे खेलना सम्मान की बात होती है.

(यह भी पढ़ें: समीर रिजवी नहीं तबाही कहिए... बन गए दिल्ली कैपिटल्स के नए 'मैच विनर', मुंबई इंडियंस को अकेले किया तहस-नहस)