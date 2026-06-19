Yuvraj Singh to Join Delhi Capitals Coaching Staff: आईपीएल के पिछले 2 सीजन में फ्लॉप रही दिल्ली कैपिटल्स में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इस टीम में कप्तान से लेकर कोचिंग स्टाफ तक बदलाव होना तय है. अक्षर पटेल की जगह केएल राहुल नए कप्तान बन सकते हैं, जबकि कोचिंग स्टाफ में भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े दिग्गज एक साथ नजर आ सकते हैं. ये कोई और नहीं बल्कि सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और युवराज सिंह (Yuvraj Singh) हैं. ये दोनों दिग्गज आईपीएल 2027 में दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट में एक साथ रणनीतियां बनाते नजर आ सकते हैं.
'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की दिल्ली कैपिटल्स के सपोर्ट स्टाफ में वापसी लगभग तय है और वह चाहते हैं कि इस बार पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह भी उनके साथ इस कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बनें. दिल्ली कैपिटल्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी पुष्टि की है कि युवराज सिंह फ्रेंचाइजी से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यदि ऐसा होता है, तो आईपीएल इतिहास में युवराज सिंह का यह पहला कोचिंग कार्यकाल (Coaching Stint) होगा.
रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से युवराज सिंह की तारीफ में लिखा गया कि, "युवराज को भले ही आधिकारिक कोचिंग में आने में थोड़ा समय लगा हो, लेकिन उन्होंने युवाओं को समझने में बहुत वक्त बिताया है. वह सिर्फ नाम के कोच या मेंटॉर नहीं हैं, जो फोन या वीडियो कॉल पर ज्ञान देकर छोड़ दें. युवी खुद मैदान पर उतरते हैं, कड़क धूप में घंटों बिताते हैं और नेट्स के पीछे खड़े होकर एक-एक खिलाड़ी की बल्लेबाजी पर पैनी नजर रखते हैं. उनका यही व्यावहारिक तरीका खिलाड़ियों को बहुत फायदा पहुंचाता है."
दरअसल, 44 साल के युवराज सिंह के पास भले ही अब तक किसी टीम के 'ऑफिशियल कोच' बनने का अनुभव न हो, लेकिन पर्दे के पीछे वह पिछले कई सालों से भारतीय क्रिकेट के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं. युवराज सिंह ने पिछले कुछ सालों में कई युवा और दिग्गज बल्लेबाजों की कमियों को दूर कर उन्हें मैच विनर बनाया है. उन्होंने अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह और अब्दुल समद जैसे युवा बल्लेबाजों को कड़ा अभ्यास कराया है.
खासकर अभिषेक शर्मा के करियर को चमकाने में युवी का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है. प्रियांश आर्य जैसे युवा खिलाड़ी को भी युवराज ने क्रिकेट के गुर सिखाए हैं. इसके अलावा उन्होंने संजू सैमसन, ऋषभ पंत जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ भी काम किया है और उनके खेल को निखारा है. यही वजह है कि सौरव गांगुली और दिल्ली कैपिटल्स का मैनेजमेंट उन्हें हर हाल में अपने डगआउट में शामिल करना चाहता है.
दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी के संचालन (Operations) का एक बेहद अनोखा नियम है. इसे दो सह-मालिक, GMR ग्रुप और JSW ग्रुप, दो-दो साल के वैकल्पिक चक्र (Alternate Cycles) में चलाते हैं. साल 2025 और 2026 में टीम की कमान GMR ग्रुप के हाथों में थी. अब साल 2027 और 2028 के लिए JSW ग्रुप टीम के ऑपरेशन्स का कंट्रोल अपने हाथों में लेने जा रहा है. जब पिछला JSW चक्र था, तब सौरव गांगुली टीम के मुख्य रणनीतिकार थे. अब JSW की वापसी के साथ ही गांगुली की 'क्रिकेट निदेशक' (Director of Cricket) या किसी मुख्य भूमिका में वापसी का रास्ता साफ हो गया है. आते ही उन्होंने युवी को अपने साथ जोड़ने का बड़ा दांव खेल दिया है.
दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछले दो सीजन (IPL 2025 और IPL 2026) बेहद निराशाजनक रहे हैं, जिसके कारण इस बड़े फेरबदल की नौबत आई है. अक्षर पटेल की कप्तानी में टीम दोनों साल प्लेऑफ (Playoffs) का टिकट कटाने में नाकाम रही. टीम के पास केएल राहुल, मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव जैसे वर्ल्ड क्लास और महंगे खिलाड़ी थे, लेकिन टीम का प्रदर्शन फीका रहा. साल 2025 में टीम ने बेहतरीन शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे हाफ में लड़खड़ाकर पांचवें स्थान पर रही. वहीं, IPL 2026 में टीम का प्रदर्शन बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा और वह अंक तालिका में छठे स्थान पर खिसक गई.
बैक-टू-बैक 2 सीजन टीम के खराब प्रदर्शन से वर्तमान हेड कोच हेमांग बदानी (Hemang Badani) की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि JSW ग्रुप और सौरव गांगुली अब टीम को एक नए और आक्रामक विजन के साथ आगे ले जाना चाहते हैं, जिसमें युवराज सिंह का मेंटॉरशिप या कोचिंग रोल युवाओं के लिए वरदान साबित हो सकता है.
भले ही आईपीएल में दिल्ली का प्रदर्शन पिछले दो सालों में खराब रहा हो, लेकिन सौरव गांगुली ने दक्षिण अफ्रीका की SA20 लीग में अपनी कोचिंग का लोहा मनवाया है. इस साल की शुरुआत में गांगुली दिल्ली कैपिटल्स की ही सिस्टर फ्रेंचाइजी 'प्रिटोरिया कैपिटल्स' (Pretoria Capitals) के हेड कोच थे और अपनी शानदार रणनीति के दम पर उन्होंने टीम को टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचाया था. अब गांगुली उसी कामयाबी को भारत में युवराज सिंह के साथ मिलकर दिल्ली कैपिटल्स के लिए दोहराना चाहते हैं. युवराज सिंह के आने से दिल्ली के खेमे में कितना सुधार होता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा.