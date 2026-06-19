Add Zee Business As A Preferred Source
App

IPL 2027 में युवराज सिंह की वापसी लगभग तय...'फ्लॉप' टीम ने ऑफर किया बड़ा रोल

Yuvraj Singh to Join Delhi Capitals Coaching Staff: टीम इंडिया को 2 विश्व कप जिताने वाले युवराज सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. आईपीएल 2027 में युवराज आईपीएल में नए रोल में डेब्यू कर सकते हैं. एक फ्लॉप टीम ने उन्हें बड़ा रोल ऑफर किया है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 19, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:28 PM IST
IPL 2027 में युवराज सिंह की वापसी लगभग तय...'फ्लॉप' टीम ने ऑफर किया बड़ा रोल
Image Credit: Yuvraj Singh to Join Delhi Capitals Coaching Staff

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
IPL 2027 में युवराज सिंह की वापसी लगभग तय...'फ्लॉप' टीम ने ऑफर किया बड़ा रोल
yuvraj singh3 min ago
2
mp news10 min ago
3
FSSAI25 min ago
4
lifestyle27 min ago
5
Uber driver32 min ago