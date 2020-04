आखिर शाहिद अफरीदी के साथ क्यों आए युवराज सिंह, ये है खास वजह

नई दिल्ली: कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया प्रभावित है. ऐसे में खिलाड़ी जरूरतमंदों की जितनी मदद कर सकते हैं कर रहे हैं. इसी कड़ी में भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) के साथ आए हैं. युवराज ने ट्वीटर पर लिखा, "यह काफी मुश्किल समय है। यह समय है जब हम एक दूसरे के साथ आएं खासकर उनके जिनको जरूरत है. अपना फर्ज निभाते हैं। मैं शाहिद अफरीदी और एसएएफ संस्था का समर्थन करता हूं. कृपया डोनेटकोरोना डॉट कॉम पर दान दीजिए. घर में रहिए."

Thank you for all you support-both yourself & my brother @harbhajan_singh are huge pillars of support; this bond we have shows love & peace transgresses borders when it comes to humanity especially. Best wishes to you with your noble endeavours with @YOUWECAN #DonateKaroNa https://t.co/IVhqywdl3q

इस ट्वीट में युवराज सिंह ने हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) को भी टैग किया है. युवराज से पहले हरभजन सिंह को भी टैग किया है. अफरीदी ने हाल ही में जरूरतमंदों को खाना और साबुन बांटे थे. युवराज ने अपने यूवीकैन संस्था के लिए भी डोनेट करने की अपील की. शाहिद अफरीदी ने युवराज सिंह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि, "मेरे भाई के समर्थन के लिए शुक्रिया, हरभजन सिंह मेरे समर्थन का आधार हैं, हमें ऐसे ही प्यार और अमन की जरुरत है जो सरहद के पार जाती है खासकर जब हम इंसानियत की बात करते हैं. यूवीकैन के नेक काम के लिए शुभकामनाएं. डोनेट करो ना."

Humanity is bigger than anything! Thank you Bhajji for your kind words. The world needs to unite, it is our collective responsibility to help the poor and needy in every way possible in the global fight against #COVID2019 https://t.co/QasLBJ9kXk

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) March 25, 2020