क्रिकेट का असली 'धुरंधर'... एक ओवर में 30 रन खाने के बाद बैटिंग कर उड़ाए 6 गेंद पर 6 छक्के, वसूला पूरा लगान

Cricket Records: भारत के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर इतिहास रचा था. 19 साल पहले क्रिकेट के मैदान पर हुआ ये अद्भुत कारनामा आज भी भारतीय फैंस के दिलों में ताजा है. हालांकि, इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के पीछे भी एक कहानी छिपी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. हिंदी में एक कहावत है ना कि 'घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं.' भारतीय क्रिकेट के 'शेर' युवराज सिंह भी उस समय घायल थे और इसलिए घातक भी. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.

युवराज सिंह ने 19 सितंबर, 2007 को स्टुअर्ट ब्रॉड को आड़े हाथों लेते हुए एक ओवर में 6 छक्के जड़ने का करिश्माई कारनामा किया था. ये सच है कि डरबन में हुए उस मुकाबले में इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी एंड्रयू फ्लिंटॉफ से उनकी बहस हुई थी, जिसका खामियाजा स्टुअर्ट ब्रॉड ने भुगता, लेकिन अंग्रेजों को सबक सिखाने की भूख तो इसी महीने 5 तारीख को उत्पन्न हुई थी.

युवराज के एक ओवर में 5 छक्के

5 सितंबर, 2007 को लंदन के 'द ओवल' क्रिकेट ग्राउंड पर गेंदबाजी के दौरान युवराज सिंह शर्मसार हुए थे. भारत और इंग्लैंड के बीच ODI सीरीज का छठा मुकाबला था. इंग्लैंड के ऑलराउंडर दिमित्री मास्करेन्हास ने बल्ले से तबाही मचाते हुए 15 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेली. उन्होंने सबसे ज्यादा दर्द युवराज सिंह को दिया था. तत्कालीन कप्तान राहुल द्रविड़ ने पारी का आखिरी ओवर युवराज को देने का फैसला किया. ये निर्णय उल्टा पड़ गया क्योंकि मास्करेन्हास ने उस ओवर में 30 रन ठोक दिए थे. पहली गेंद डॉट हुई थी और उसके बाद मास्करेन्हास ने अगली पांच गेंदों पर 5 छक्के उड़ाकर युवराज सिंह पर दाग लगा दिया.

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युवराज ने 14 दिन में लिया बदला

5 सितंबर, 2007 को क्रिकेट के मैदान पर शर्मसार होने के बाद युवराज ने 14 दिन बाद ही इंग्लैंड के खिलाफ ही एक ओवर में 6 छक्के जड़कर अंग्रेजों से लगान वसूल कर लिया. ODI में हुई बेइज्जती का बदला उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में लिया. ऊपर से एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने आग में घी डालने का काम किया. युवराज गुस्से में थे और उन्होंने ब्रॉड को तहस-नहस करते हुए 6 छक्के जड़ दिए. उस मैच में युवराज ने 12 गेंदों पर 50 रन ठोक दिए. टी20 इंटरनेशनल मैचों में किसी पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का ये रिकॉर्ड 19 साल बाद भी कायम है.

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