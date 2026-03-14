मैदान पर 'सिक्सर किंग'...मैदान के बाहर 'किंगमेकर', भारतीय क्रिकेट का नया 'द्रोणाचार्य' बना ये दिग्गज

yuvraj singh the ultimate mentor: क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जो जितना स्किल से खेला जाता है, उससे कहीं ज्यादा इसमें दिमाग की दरकार होती है. एक अच्छा गुरु वही है, जो खिलाड़ी को दबाव की स्थितियों में शांत रहना सिखाए और खुद सुर्खियों में रहने के बजाय अपने शिष्य की सक्सेस पर गर्व करे. गुरु तब और खास हो जाता है जब वो मुश्किल वक्त में यह भरोसा दे कि अभी आपका टैलेंट खत्म नहीं हुआ है. इन दिनों भारतीय क्रिकेट में यह काम वो दिग्गज कर रहा है, जो सालों तक बतौर खिलाड़ी टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर रहा. 6 छक्के लगाने से लेकर 2 वर्ल्ड कप जिताने तक उसने टीम इंडिया को काफी कुछ दिया. इस खिलाड़ी को क्रिकेट ने सबकुछ दिया और अब बारी क्रिकेट को कुछ लौटाने की है, जो यह दिग्गज बखूबी कर रहा है.

ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के महान ऑलराउंडर युवराज सिंह हैं, जो संन्यास के बाद अब नए रोल में जलवा दिखा रहे हैं. युवराज सिंह टीम इंडिया में किसी तरह नहीं जुड़े हैं, लेकिन परदे के पीछे रहकर वो ना सिर्फ खिलाड़ियों की नई पौध तैयार कर रहे हैं बल्कि फॉर्म से भटक चुके खिलाड़ियों को वापस पटरी पर लाने के काम में जुटे हैं, वो भी पूरी शिद्दत से.

युवराज सिंह ने क्रिकेट की पिच को भले ही सालों पहले अलविदा कह दिया हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट के भविष्य को संवारने में उनका कद आज भी सबसे ऊंचा है. 2011 वर्ल्ड कप के नायक रहे युवराज अब टीम इंडिया के सबसे बड़े 'मेंटर' (गुरु) बनकर उभरे हैं. शुभमन गिल की कप्तानी हो या अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी, युवी की 'पाठशाला' से निकले खिलाड़ी आज दुनिया पर राज कर रहे हैं.

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युवराज सिंह ने मेंटर और कोच के रोल में यह बखूबी साबित कर दिया है कि मेंटर एक 'बड़े भाई' (Big Brother) की तरह होना चाहिए, जिसके पास खिलाड़ी बिना किसी हिचकिचाहट के जा सके. युवराज सिंह ये बखूबी जानते हैं कि आज के दौर में पावर-हिटिंग और स्ट्राइक रेट का महत्व बढ़ गया है. इसलिए उन्होंने खिलाड़ी की स्वाभाविक शैली को बदले बिना उसे वो सभी पैंतरे समझाने और सिखाने की कोशिश की है, जो बदलते क्रिकेट में सबसे जरूरी हैं.

ऋषभ पंत नया नाम

युवराज की पाठशाला से जुड़ने वाले नए खिलाड़ी का नाम है ऋषभ पंत, जो अपने कठिन दौर से गुजर रहे हैं. पंत ने युवराज का हाथ पकड़ा है. वनडे में केएल राहुल उनसे आगे निकल चुके हैं, जबकि टी20 में ईशान किशन और संजू सैमसन ने उनकी जगह ले ली है. पंत को अपना फ्यूचर खतरे में दिख रहा है. टेस्ट क्रिकेट में भी उनका हालिया प्रदर्शन फीका रहा था. शायद पंत ने मान लिया है कि डगमगाते आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए युवराज से बेहतर कोई गुरु नहीं हो सकता, जिनकी पावर-हिटिंग अपने समय से कहीं आगे थी.

युवी की पाठशाला से निखरे ये खिलाड़ी

युवराज का मेंटर के रूप में सफर कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुआ. सबसे पहले उन्होंने पंजाब के कुछ युवा खिलाड़ियों को अपने घर बुलाकर फ्री ट्रेनिंग देना शुरू किया. उन्होंने 2 खिलाड़ियों को तराशा, जो आज टीम इंडिया की शान हैं. इनमें पहला नाम शुभमन गिल का है, जो भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं. दूसरा नाम अभिषेक शर्मा का है, जो टी20 फॉर्मेट के नंबर-1 बल्लेबाज बन चुके हैं. इसके अलावा प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य जैसे खिलाड़ियों ने भी युवी की पाठशाला से काफी कुछ सीखकर आईपीएल में जलवा दिखाया है.

जबरदस्ती से जबरदस्त क्रिकेटर बने युवराज सिंह

अब सवाल ये है कि आखिर युवराज सिंह के पास खिलाड़ी क्यों जाते हैं, वो कैसे खिलाड़ियों की किस्मत चमका रहे हैं? इन सवालों का जवाब समझने के लिए आपको युवराज सिंह को समझना होगा, जिनके पास बल्लेबाजी की बारीकियों का गहरा ज्ञान है. युवी को बचपन से ही क्रिकेट के मैदान पर भेज दिया गया. उनके पिता योगराज सिंह सख्त थे. वो घंटों युवराज से मेहनत कराते थे. युवराज को जबरदस्ती क्रिकेटर बनाया गया और उसी मेहनत ने उन्हें महान खिलाड़ी बनाया. युवराज जब तक खेले, तब तक उनका जलवा रहा.

क्रिकेट की बारीक समझ रखने वाले युवराज की ही देन है कि अभिषेक शर्मा ऑफ-स्टंप से दूर जाकर भी तूफानी छक्के मारते हैं. ये कला युवी ने ही उन्हें सिखाई है. युवी अक्सर उन्हें सिखाते हैं कि बिना आकार (shape) खोए और शरीर का संतुलन बनाए रखते हुए गेंद पर कैसे प्रहार करना है.

खिलाड़ियों के साथ दोस्ताना व्यवहार

युवराज की खास बात ये है कि वो बेहद सरल स्वभाव के हैं. उनके साथ ट्रेनिंग केवल मेहनत नहीं, बल्कि मस्ती और हंसी-मजाक से भरी होती है. यही वजह है कि खिलाड़ी उन्हें एक मेंटर नहीं बल्कि बड़े भाई के जैसा मानते हैं और बिना किसी हिचक के उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं. पूर्व कप्तान अजय जडेजा ने एक बार युवराज सिंह को भारत का सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर कहा था, जो सच भी हुआ. युवी के पास बड़े मैचों में दबाव को झेलने की क्षमता थी, जिसे अब वो अपने शिष्यों को देने की पूरी कोशिश में हैं. यही वजह है कि टी20 विश्व कप 2026 में खराब फॉर्म के बाद भी अभिषेक शर्मा ने फाइनल में 52 रनों की धुआंधार पारी खेली थी.

भारतीय क्रिकेट के नए द्रोणाचार्य बनकर उभरे युवराज सिंह

क्रिकेट में गुरु 'द्रोणाचार्य' की तरह होना चाहिए, जो ना सिर्फ लक्ष्य भेदना सिखाए बल्कि अपने शिष्य को उस लक्ष्य के योग्य बनाए. चाहे वह रमाकांत अचरेकर हों, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को गढ़ा, जो आगे चलकर क्रिकेट के भगवान कहलाए. अब युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट में नई पौध तैयार कर रहे हैं. यही वजह है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट का नया द्रोणाचार्य माना जा रहा है.

17 साल बेमिसाल रहे युवराज सिंह

युवराज सिंह ने 17 साल टीम इंडिया के लिए खेला. वो 2000 से लेकर 2017 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे. इस दौरान कुल 402 वनडे खेले, जिनमें 11778 रन बनाए. 17 शतक और 71 फिफ्टी मारीं. उनके नाम 35 की औसत से बैटिंग करने का रिकॉर्ड है. अपने करियर में वो 251 छक्के और 1245 चौके मार चुके हैं. खास बात ये रही कि युवराज सिंह 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप (प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट) के हीरो रहे.मतलब बड़े मंचों और दबाव में उन्होंने हमेशा बेहतर खेला है. 2007 के टी20 विश्व कप में स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाना उनके करियर का सबसे यादगार पल है.

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