6 छक्कों से डबल हैट्रिक तक, युवराज सिंह के 5 अनसुने रिकॉर्ड सुन छूट जाएंगे पसीने, पूरी धरती पर नहीं कोई ऐसा

Yuvraj Singh Birthday: भारत की धरती पर कई महान क्रिकेटर पैदा हुए हैं. हमारे देश में क्रिकेट को लेकर जितना क्रेज है वो शायद ही किसी और खेल को लेकर होगा और इस बात को लोग भलीभांति जानते हैं. क्रिकेट जगत में भारत की धरती पर कई स्टार खिलाड़ी हुए हैं और उन्होंने जमकर नाम कमाया और खूब नए-नए नायाब रिकॉर्ड्स अपने नाम पर स्थापित किए हैं. इसी क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान दिग्गज क्रिकेटर के बारे में, जिसने न सिर्फ कई रिकॉर्ड्स बनाए बल्कि अपने खेल के दम पर 140 करोड़ देशवासियों का दिल जीतने का काम किया है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह के बारे में. कल यानी 12 दिसंबर को युवराज अपना 44वां जन्मदिन मनाएंगे. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं युवराज सिंह द्वारा बनाए गए 5 ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में जो कि हर भारतीय क्रिकेटर के लिए सपने जैसा होता है.

1 ओवर में 6 छक्के

1 ओवर में 6 छक्के जड़ने की बात होती ही जहन में युवराज सिंह का नाम याद आ जाता है.साल 2007 में पहली बार आयोजित टी20 विश्व कप के दौरान युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी पारी खेली, जो आज भी रिकॉर्ड बुक में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है. युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के जड़ते हुए विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया. आजतक कोई टी20I में ऐसा नहीं कर पाया है.

सबसे तेज पचासा

युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ उसी मैच में 6 छक्कों की मदद से अपने करियर का सबसे तेज पचासा ठोकने का कारनामा किया था.वह टी20 क्रिकेट इतिहास का आज भी सबसे तेज पचासा है.15 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन युवराज को सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है. उन्होंने 12 गेंदों में 50 रनों ठोक ये ऐतिहासिक कारनामा किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

5 नंबर पर तबाही

युवराज एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं. वह ज्यादातर 4,5 या फिर 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं. इतने नीचे बल्लेबाजी करने के बावजूद भी लंबे-लंबे गगनचुंबी छक्के जड़ने का माद्दा रखने वाले युवराज सिंह ने 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए महारिकॉर्ड कायम कर दिया है. दरअसल, युवराज सिंह ने 5 नंबर पर खेलते हुए वनडे क्रिकेट में 7 शतक ठोकने का कारनामा किया है. वहीं, उनके वनडे करियर का सर्वोच्च स्कोर 150 रनों का रहा है.

1 सीजन में सबसे ज्यादा हैट्रिक

युवराज सिंह वैसे तो आईपीएल में कई सारी फ्रेंचाइजियों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किंग्स इलेवन पंजाब (पंजाब किंग्स)के साथ की थी. वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर रहे हैं. उन्होंने पंजाब की ओर से खेलते हुए एक ही सीजन में 2 बार हैट्रिक लेकर पूरे क्रिकेट जगत को आश्चर्य कर के रख दिया था. आज भी इतने सालों के बाद भी उनका ये रिकॉर्ड अटूट है.

नॉकआउट मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच

युवराज सिंह बड़े मैचों के खिलाड़ी रहे हैं. इस बात का सबूत उनका ये रिकॉर्ड है दरअसल, युवराज सिंह नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं. युवराज ने सबसे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता. फिर साल 2011 वनडे विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब. वहीं, उनके साल 2007 के नॉकआउट मैचों में खेली गई पारियों को कौन भूलेगा. उन्हें इसके लिए भी प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से सम्मानित किया गया था.

ये भी पढ़ें: ODI इतिहास में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले 5 भारतीय, लिस्ट में ओपनर्स की धाक, नंबर 5 पर स्टार खिलाड़ी