अभिषेक-गिल के बाद दो और 'घातक हथियार' तैयार कर रहे युवराज, मिला मौका तो वर्ल्ड क्रिकेट में ला देंगे भूचाल!

एशिया कप में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की भारतीय ओपनिंग जोड़ी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा रही है. टीम इंडिया की जर्सी पहन वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा रहे ये दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों को निखारने में युवराज सिंह का बड़ा रोल रहा है. युवराज के गाइडेंस और ट्रेनिंग से अभिषेक और गिल आज दुनिया की टॉप क्लास गेंदबाजी लाइनअप के भी परखच्चे उड़ा सकते हैं. अब युवराज ने दो और युवा बल्लेबाजों को तैयार कर रहे हैं. दरअसल, युवराज सिंह पंजाब किंग्स के ओपनर बल्लेबाजों प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह को ट्रेनिंग देते नजर आए.

अभिषेक-गिल को बनाया विस्फोटक

युवराज ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को ट्रेनिंग दी थी, जो क्रिकेट की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे हैं. गिल और अभिषेक ने एशिया कप 2025 में अपने शानदार स्ट्रोकप्ले से भारत को जबरदस्त शुरुआत दी है. इस जोड़ी ने अक्सर युवराज की तारीफ की है कि उन्होंने उन्हें अपना स्ट्रोकप्ले बेहतर करने में मदद की. कई विशेषज्ञ भी भविष्य के खिलाड़ियों को निखारने के लिए इस दिग्गज ऑलराउंडर की तारीफ कर चुके हैं.

अब इन दो खिलाड़ियों को कर रहे तैयार

युवराज सिंह ने अब पंजाब किंग्स के ओपनर्स प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है. युवराज ने प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह को भी अपनी देखरेख में ले लिया है और उन्हें ट्रेनिंग देते नजर आए हैं. पंजाब किंग्स ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें ट्रेनिंग सेशन की एक फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'युवराज सिंह से सीख रहे हैं.' इस फोटो में युवराज सिंह के साथ प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह नजर आ रहे हैं. आईपीएल के इन दो स्टार्स को अगर आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलता है तो अपनी विस्फोटक बैटिंग वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचाने को तैयार होंगे.

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) September 24, 2025

DPL में 6 छक्के तो IPL में तूफानी शतक

आर्य तब सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग के पहले सीजन में एक ओवर में लगातार छह छक्के जड़े थे. अपने शानदार सीजन के बाद उन्हें आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स ने 3.80 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 17 पारियों में 179.24 के स्ट्राइक रेट से 475 रन बनाकर अपनी कीमत को सही साबित किया. इसके बाद, उन्होंने DPL 2025 में भी एक और शानदार सीजन खेला, जिसमें उन्होंने आठ पारियों में 37.88 की औसत और 166.48 के स्ट्राइक रेट से 303 रन बनाए.

प्रभसिमरन भी मचा रहे तबाही

दूसरी ओर, प्रभसिमरन सिंह 2023 से पंजाब के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. यह सलामी बल्लेबाज ने आईपीएल 2023 में 14 पारियों में एक शतक और एक अर्धशतक के साथ 358 रन बनाकर छाया. उन्होंने 2024 सीजन में भी 354 रन बनाए. 25 साल के इस खिलाड़ी का 2025 में अब तक का सबसे बेहतरीन सीजन रहा, जिसमें उन्होंने 17 पारियों में 32.29 की औसत से चार अर्धशतकों के साथ 549 रन बनाए.