Advertisement
trendingNow13060550
Hindi Newsक्रिकेटNew Year 2026 पर विराट कोहली ने चहल के साथ किया खेला, Yuzi ने कमेंट बॉक्स में ही कर दी डिमांड

New Year 2026 पर विराट कोहली ने चहल के साथ किया 'खेला', Yuzi ने कमेंट बॉक्स में ही कर दी डिमांड

न्यू ईयर 2026 को खेल जगत में बढ़ चढ़कर सेलीब्रेट किया जा रहा है. क्रिकेटर्स इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस को भी नए साल की शुभकामनाएं देते नजर आए. विराट कोहली के भी दो इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसके कमेंट बॉक्स में युजवेंद्र चहल ने कोहली से बड़ी डिमांड कर दी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 01, 2026, 04:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli and Anushka Sharma
Virat Kohli and Anushka Sharma

न्यू ईयर 2026 को खेल जगत में बढ़ चढ़कर सेलीब्रेट किया जा रहा है. क्रिकेटर्स इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस को भी नए साल की शुभकामनाएं देते नजर आए. विराट कोहली के भी दो इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसके कमेंट बॉक्स में युजवेंद्र चहल ने कोहली से बड़ी डिमांड कर दी. विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ न्यू ईयर पर पोस्ट शेयर की, जिसके कुछ मिनटों में ही इस पोस्ट पर कमेंट और लाइक्स की बाढ़ आ गई. चहल ने भी कमेंट बॉक्स में ही विराट कोहली से डिमांड करने लग गए. 

विराट ने अनुष्का के साथ शेयर की फोटो

विराट कोहली ने 2025 के लास्ट डे पर अनुष्का के साथ स्पाइडरमैन मास्क फ्रेम में वाइफ अनुष्का के साथ एक फोटो पोस्ट की. उन्होंने इस फोटो में अनुष्का के लिए लिखा था, 'अपनी लाइप की रोशनी के साथ 2026 में कदम रख रहा हूँ.' अब 1 जनवरी को विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ एक और पोस्ट डाला. इसमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रोफेशनल लुक में नजर आ रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

चहल ने की डिमांड

विराट कोहली की पोस्ट आए कुछ ही देर हुई थी कि युजवेंद्र चहल कमेंट बॉक्स में कूद पड़े. उन्होंने दोनों को नए साल की शुभमकामनाएं दीं और इसी के साथ एक डिमांड भी रख दी. चहल ने लिखा, 'हैप्पी न्यू ईयर भैया और भाभी, फोटो क्लिक का क्रेडिट मिल जाता तो.. ' चहल के इस फनी कमेंट्स पर हजारों लाइक्स देखने को मिले. चहल की कमेंट बॉक्स में ये डिमांड फैंस को खूब पसंद आई. 

ये भी पढे़ं.. Big Bash League: बाबर आजम ने साल के पहले दिन ठोकी 97वीं फिफ्टी, मोहम्मद रिजवान की टीम को दी पटखनी

जल्द नजर आएंगे विराट

विराट कोहली हाल के दिनों में बेहतरीन फॉर्म में नजर आए हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में धमाकेदार शतकीय पारी खेली, इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में भी बल्ले से गदर काटा. कोहली ने धमाकेदार सेंचुरी जमाई. अब एक बार फिर कोहली एक्शन में नजर आ सकते. 11 जनवरी को भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज करेगी. इससे पहले कोहली रेलवे के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले में नजर आ सकते हैं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
Farooq Abdullah
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद