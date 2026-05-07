Advertisement
trendingNow13207814
Hindi Newsक्रिकेटबदनसीब युजवेंद्र चहल... साथियों ने कैच छोड़-छोड़कर पर्पल कैप से कर दिया दूर, शशांक ने तो हद कर दी

बदनसीब युजवेंद्र चहल... साथियों ने कैच छोड़-छोड़कर पर्पल कैप से कर दिया दूर, शशांक ने तो हद कर दी

SRH vs PBKS: पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल 2026 में जीत के रथ पर सवार नजर आ रही थी और शुरू से ही टॉप पर कब्जा जमाया हुआ था. लेकिन अब टीम पर लगातार तीन हार के टैग लग चुके हैं. हैदराबाद के खिलाफ पंजाब की टीम को 33 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा. हार से ज्यादा चर्चे पंजाब किंग्स की फील्डिंग के हैं. युजवेंद्र चहल पंजाब किंग्स के लिए अनलकी साबित हुए हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 07, 2026, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shashank Singh and Yuzvendra Chahal
Shashank Singh and Yuzvendra Chahal

SRH vs PBKS: पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल 2026 में जीत के रथ पर सवार नजर आ रही थी और शुरू से ही टॉप पर कब्जा जमाया हुआ था. लेकिन अब टीम पर लगातार तीन हार के टैग लग चुके हैं. हैदराबाद के खिलाफ पंजाब की टीम को 33 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा. हार से ज्यादा चर्चे पंजाब किंग्स की फील्डिंग के हैं. युजवेंद्र चहल पंजाब किंग्स के लिए अनलकी साबित हुए हैं. उनकी बॉलिंग के दौरान कैच छुटने की लिस्ट लंबी होती जा रही है. पंजाब किंग्स की टीम के साथियों ने उन्हें कैच छोड़कर पर्पल कैप से ही दूर कर दिया. 

युजवेंद्र चहल दिखे निराश

हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में जब युजवेंद्र चहल के ओवर के दौरान कैच छूटा तो उन्होंने सिर की पकड़ लिया. यह पहली बार नहीं था जब उनकी किस्मत ने गच्चा दिया, इससे पहले भी इस सीजन में कई विकेट बर्बाद हो गए. अभी तक चहल के ओवर में इस सीजन चार कैच छूट चुके हैं. अगर ये चार कैच लिए गए होते तो चहल आज पर्पल कैप की रेस में होते. 

शशांक ने तो हद ही कर दी

शशांक सिंह खराब फील्डिंग के चलते सवालों के घेरे में आ चुके हैं. हैदराबाद के खिलाफ भी शशांक हार के गुनहगार बने. उन्होंने चहल के ओवर में ही 9 रन के स्कोर पर हेनरिक क्लासेन का कैच छोड़ा. ये महंगा साबित हुआ क्योंकि क्लासेन ने 69 रन की पारी खेली और टीम के स्कोर को 235 तक पहुंचा दिया. 7 में से 6 कैच शशांक छोड़ चुके हैं. इसमें से दो कैच उन्होंने चहल के ओवर में छोड़ दिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. 'कैच-ड्रॉपर' शशांक की उल्टी गिनती शुरू? हार के बाद श्रेयस अय्यर का टूटा सब्र

शानदार गेंदबाजी कर रहे चहल

आईपीएल 2026 में युजवेंद्र चहल शानदार गेंदबाजी करते नजर आए हैं. उन्होंने 9 पारियों में 8 विकेट अपने नाम किए हैं. 10 मैच में उन्होंने 9 पारियां मिली क्योंकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. अगर ये चार कैच लपके जाते तो चहल पर्पल कैप की रेस में होते. उनके नाम 10 मैच में 12 कैच होते. अगर पूरे 10 मैच होते तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता था. चहल आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर भी खराब फील्डिंग से नाराज नजर आए. 

कब-कब चहल के ओवर में छुटे कैच

सीएसके के खिलाफ मुकाबले में चहल के ओवर में दो कैच छुटे. एक बार शशांक ने जबकि दूसरी बार विजयकुमार वैशाक ने कैच छोड़ा. इसके बाद हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में युजवेंद्र चहल ने ईशान किशन को फंसाया तो लॉकी फर्ग्युसन ने कैच ड्रॉप किया. फिर जब क्लासेन को फंसाया तो शशांक सिंह के हाथों से गेंद फिसल गई. िस तरह से उनके चार कैच छूट चुके हैं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Shashank SinghIPL 2026

Trending news

अपनी सीट भी हार गईं ममता, BJP का CM बनने जा रहा; अब SC क्यों जाने वाली हैं TMC?
West Bengal Election 2026
अपनी सीट भी हार गईं ममता, BJP का CM बनने जा रहा; अब SC क्यों जाने वाली हैं TMC?
साहस, सटीकता और... ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर PM मोदी ने बदली प्रोफाइल पिक्चर
operation sindoor
साहस, सटीकता और... ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर PM मोदी ने बदली प्रोफाइल पिक्चर
जिस पिस्टल ने बचाई ट्रंप की जान, उसी ने ली चंद्रनाथ की जान! जानें G- 43X की खूबियां
West Bengal
जिस पिस्टल ने बचाई ट्रंप की जान, उसी ने ली चंद्रनाथ की जान! जानें G- 43X की खूबियां
मेरे बेटे को मारा, लेकिन मैं उसे फांसी नहीं... सुवेंदु के पीए की हत्या पर बोली मां
West Bengal Assembly Election 2026
मेरे बेटे को मारा, लेकिन मैं उसे फांसी नहीं... सुवेंदु के पीए की हत्या पर बोली मां
बिहार: सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला तैयार, निशांत के पीछे की जानें INSIDE STORY
Bihar cabinet expansion
बिहार: सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला तैयार, निशांत के पीछे की जानें INSIDE STORY
खत्म हुआ कूलिंग पीरियड! नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर बढ़ाएगा आफत; अलर्ट जारी
weather update
खत्म हुआ कूलिंग पीरियड! नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर बढ़ाएगा आफत; अलर्ट जारी
मुख्यमंत्री बनने जा रहे विजय, अब अपनी सुपरहिट 'हीरोइन' को भी लड़वाएंगे चुनाव
thalapathy vijay
मुख्यमंत्री बनने जा रहे विजय, अब अपनी सुपरहिट 'हीरोइन' को भी लड़वाएंगे चुनाव
मैं पीछे था, अचानक से ब्रेक मारा और..चश्मदीद ने बताया कैसे हुई चंद्रनाथ की हत्या?
Shuvendu Adhikari PA
मैं पीछे था, अचानक से ब्रेक मारा और..चश्मदीद ने बताया कैसे हुई चंद्रनाथ की हत्या?
SIR में कट गया था नाम, कोर्ट के आदेश पर जुड़ा और चुनाव जीतकर बन गए विधायक
West Bengal Election
SIR में कट गया था नाम, कोर्ट के आदेश पर जुड़ा और चुनाव जीतकर बन गए विधायक
सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या में विदेशी साजिश? पाक-बांग्लादेश कनेक्शन का खुलासा!
West Bengal
सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या में विदेशी साजिश? पाक-बांग्लादेश कनेक्शन का खुलासा!