बदनसीब युजवेंद्र चहल... साथियों ने कैच छोड़-छोड़कर पर्पल कैप से कर दिया दूर, शशांक ने तो हद कर दी

SRH vs PBKS: पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल 2026 में जीत के रथ पर सवार नजर आ रही थी और शुरू से ही टॉप पर कब्जा जमाया हुआ था. लेकिन अब टीम पर लगातार तीन हार के टैग लग चुके हैं. हैदराबाद के खिलाफ पंजाब की टीम को 33 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा. हार से ज्यादा चर्चे पंजाब किंग्स की फील्डिंग के हैं. युजवेंद्र चहल पंजाब किंग्स के लिए अनलकी साबित हुए हैं. उनकी बॉलिंग के दौरान कैच छुटने की लिस्ट लंबी होती जा रही है. पंजाब किंग्स की टीम के साथियों ने उन्हें कैच छोड़कर पर्पल कैप से ही दूर कर दिया.

युजवेंद्र चहल दिखे निराश

हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में जब युजवेंद्र चहल के ओवर के दौरान कैच छूटा तो उन्होंने सिर की पकड़ लिया. यह पहली बार नहीं था जब उनकी किस्मत ने गच्चा दिया, इससे पहले भी इस सीजन में कई विकेट बर्बाद हो गए. अभी तक चहल के ओवर में इस सीजन चार कैच छूट चुके हैं. अगर ये चार कैच लिए गए होते तो चहल आज पर्पल कैप की रेस में होते.

शशांक ने तो हद ही कर दी

शशांक सिंह खराब फील्डिंग के चलते सवालों के घेरे में आ चुके हैं. हैदराबाद के खिलाफ भी शशांक हार के गुनहगार बने. उन्होंने चहल के ओवर में ही 9 रन के स्कोर पर हेनरिक क्लासेन का कैच छोड़ा. ये महंगा साबित हुआ क्योंकि क्लासेन ने 69 रन की पारी खेली और टीम के स्कोर को 235 तक पहुंचा दिया. 7 में से 6 कैच शशांक छोड़ चुके हैं. इसमें से दो कैच उन्होंने चहल के ओवर में छोड़ दिए.

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शानदार गेंदबाजी कर रहे चहल

आईपीएल 2026 में युजवेंद्र चहल शानदार गेंदबाजी करते नजर आए हैं. उन्होंने 9 पारियों में 8 विकेट अपने नाम किए हैं. 10 मैच में उन्होंने 9 पारियां मिली क्योंकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. अगर ये चार कैच लपके जाते तो चहल पर्पल कैप की रेस में होते. उनके नाम 10 मैच में 12 कैच होते. अगर पूरे 10 मैच होते तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता था. चहल आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर भी खराब फील्डिंग से नाराज नजर आए.

कब-कब चहल के ओवर में छुटे कैच

सीएसके के खिलाफ मुकाबले में चहल के ओवर में दो कैच छुटे. एक बार शशांक ने जबकि दूसरी बार विजयकुमार वैशाक ने कैच छोड़ा. इसके बाद हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में युजवेंद्र चहल ने ईशान किशन को फंसाया तो लॉकी फर्ग्युसन ने कैच ड्रॉप किया. फिर जब क्लासेन को फंसाया तो शशांक सिंह के हाथों से गेंद फिसल गई. िस तरह से उनके चार कैच छूट चुके हैं.