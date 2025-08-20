'मैं चीखकर रोई...' चहल से तलाक के बाद फूट-फूटकर रोईं धनश्री वर्मा, महीनों बाद बयां किया दर्द

Yuzvendra Chahal: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के तलाक का मुद्दा शांत हुए कुछ ही महीने बीते थे, अब इसे फिर हवा मिल गई है. उनकी एक्स वाइफ धनश्री वर्मा ने तलाक के दौरान अपना दर्द बयां कर खलबली मचा दी. कुछ समय पहले तलाक को लेकर युजवेंद्र चहल ने भी एक पॉडकास्ट में चुप्पी तोड़ी थी. अब मानों धनश्री ने भी उनकी एक-एक बात का रिप्लाई कर दिया है.

क्या बोलीं धनश्री वर्मा?

धनश्री ने 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' में पॉडकास्ट में तलाक पर बात करते हुए अपना दर्द बयां किया. इतना ही नहीं, धनश्री ने तलाक के दौरान युजवेंद्र चहल ने पहनी टी-शर्ट 'Be your own sugar daddy' पर भी तंज कसा. उन्होंने बताया कि तलाक के दौरान वह इतनी इमोशनल हो गईं कि उनकी चीख निकली और खूब रोईं. चहल सब होने के बाद कोर्ट से पहले ही चले गए.

धनश्री ने पॉडकास्ट में कहा, 'मैं उस समय जो महसूस कर रही थी, उसे बयां भी नहीं कर सकती. मुझे बस इतना याद है कि मैं लगातार रो रही थी और चीख रही थी. यह सब हुआ और वह (चहल) पहले बाहर चले गए. लेकिन मैं कुछ देर वहीं थी और रोती रही. टी-शर्ट को लेकर धनश्री ने कहा, 'आपको पता होता है कि लोग आपको गलत बताएंगे. इसके बाद जब यह टी-शर्ट वाला स्टंट हुआ है, तब भी हम सभी जानते थे कि लोग इसके लिए मुझे दोषी ठहराएंगे.'

शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल- धनश्री

धनश्री ने आगे बताया कि वह जैसा महसूस कर रहीं थीं उसे शब्दों में बयां कर पाना काफी मुश्किल है. आपको माइंट से तैयार होकर आए होते हो कि यह होना ही है लेकिन फिर भी जो इमोशन होते हैं बाहर निकल आते हैं. धनश्री ने आगे बातचीत में कहा कि तलाक जैसी स्थिति में परिपक्वता बहुत जरूरी होती है. मैं फैमिली की इज्जत हमेशा बरकरार रखना चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने उकसाने वाले बयान नहीं दिए. महिलाओं को हर हाल में रिश्ते निभाना सिखाया जाता है, जिसकी वजह से जब तलाक होता है तो उसका ठप्पा महिलाओं पर ही लग जाता है.