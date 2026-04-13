युजवेंद्र चहल ने अब 'गंदी बात' एक्ट्रेस को किया फ्लर्ट? तानिया चटर्जी ने VIDEO दिखाकर खोल दी पोल

Allegations on Yuzvendra Chahal: आईपीएल इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज युजवेंद्र चहल एक बार फिर निजी कारणों से सुर्खियों में हैं. धनश्री वर्मा से तलाक के बाद से चहल का नाम कई लड़कियों से जुड़ा है. अब इस लिस्ट में एक और एक्ट्रेस का नाम जड़ गया है, जिन्होंने भारतीय क्रिकेटर पर बड़ा आरोप लगाया है. अभिनेत्री और मॉडल तानिया चटर्जी ने दावा किया कि चहल ने उन्हें इंस्टाग्राम पर कुछ निजी मैसेज भेजे थे. उनके इस खुलासे के बाद क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है.

कथित तौर पर धूम्रपान करने और सड़क पर सिगरेट फेंकने के आरोप में आलोचना झेलने के कुछ दिनों बाद, पंजाब किंग्स के स्पिनर युजवेंद्र चहल एक और विवाद में फंस गए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, 'गंदी बात' और 'तितलियां' जैसे ओटीटी शो में अपने बोल्ड किरदारों के लिए जानी जाने वाली तानिया, पैपराजी को अपने इंस्टाग्राम इनबॉक्स की झलक दिखाती हुई नजर आईं. उन्होंने आरोप लगाया कि चहल ने उनकी एक स्टोरी का जवाब देते हुए यह संदेश भेजा था.

चहल ने एक्ट्रेस के साथ की गंदी बात!

युजवेंद्र चहल की पोल खोलते हुए एक्ट्रेस तानिया चटर्जी ने पैपराजी से कहा कि उन्होंने चैट में मुझे क्यूट बोला. उन्होंने कहा, "यार, क्यूट तो नॉर्मल बात है, मुझे तो बहुत लोग क्यूट बोलते हैं," जिससे पता चलता है कि इस तरह की तारीफें उनके लिए आम बात हैं. एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उन्होंने चहल द्वारा भेजे गए ये मैसेज बहुत देर से देखा और हैरान हो गईं, क्योंकि वो चहल से पहले कभी मिली या बातचीत नहीं की थी.

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कौन हैं चहल पर आरोप लगाने वाली तानिया चटर्जी?

बता दें कि कोलकाता की रहने वाली अभिनेत्री, मॉडल और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी तानिया चटर्जी बोल्ड ओटीटी कंटेंट में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने वेब सीरीज 'गंदी बात' (सीजन 4), 'क्लास ऑफ 2020' और कई अन्य प्रोजेक्ट्स के जरिए पहचान हासिल की. ​​अभिनय के अलावा, वह इंस्टाग्राम पर भी काफी सक्रिय हैं, जहां वह फैशन, लाइफस्टाइल और प्रमोशनल कंटेंट शेयर करती हैं और उनके 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

IPL 2026 में चहल का प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं और 3 में उन्हें जीत मिली है, जबकि एक मुकाबला धुल गया था. स्टार स्पिनर चहल ने 4 मैचों में 2 विकेट चटकाए हैं. दाएं हाथ ले लेग स्पिनर के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट (224) लेने का महारिकॉर्ड दर्ज है.

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