किस किसको प्यार करूं... 3 हसीनाओं संग इश्क लड़ाएंगे युजवेंद्र चहल? VIRAL फोटो पर किया ऐसा कमेंट, मची खलबली

Yuzvendra Chahal: धनश्री के बाद आरजे महवश और अब शेफाली बग्गा... युजवेंद्र चहल का नाम किसी ना किसी से जुड़ता ही रहा है. आलम ये है कि फैन ने तीनों हसीनाओं के साथ चहल का AI पोस्टर बना डाला है

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 31, 2026, 03:34 PM IST
3 हसीनाओं संग इश्क लड़ाएंगे चहल? (PHOTO- Instagram @vijaycreation)
Yuzvendra Chahal: टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी युजवेंद्र चहल भले ही लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी के कारण वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. भारत-न्यूजीलैंड के बीच चल रही T20I सीरीज में चहल कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे हैं. कुछ दिन पहले वो बिग बॉस फेम शेफाली बग्गा के साथ स्पॉट हुए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैलने लगी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. इससे पहले युजवेंद्र चहल और आरजे महवश की प्रेम कहानी भी खूब सुर्खियों में थी, लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. 

युजवेंद्र चहल अपने रिलेशनशिप को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. 2020 में भारतीय स्पिनर ने कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा के साथ शादी की थी. हालांकि, चार साल बाद दोनों के रिश्ते में दरार आई और पिछले साल चहल-धनश्री का तलाक हो गया था. उसके बाद वो कई इवेंट में आरजे महवश के साथ नजर आए थे. अब सोशल मीडिया पर चहल की इन तीनों हसीनाओं के साथ कुछ तस्वीर आग की तरह फैल रही है.

3 हसीनाओं के साथ चहल की तस्वीर वायरल

धनश्री के बाद आरजे महवश और अब शेफाली बग्गा... युजवेंद्र चहल का नाम किसी ना किसी से जुड़ता ही रहा है. आलम ये है कि फैन ने तीनों हसीनाओं के साथ चहल का AI पोस्टर बना डाला है, जिसपर भारतीय लेग स्पिनर ने भी मजेदार कमेंट किया है. इस पोस्टर का टाइटल है- 'किस किसको प्यार करूं 3.'

AI पोस्टर पर चहल का मजेदार रिएक्शन

धनश्री वर्मा, आरजे महवश और शेफाली बग्गा के साथ 'किस किसको प्यार करूं 3' टाइटल पोस्टर पर युजवेंद्र चहल ने भी मजेदार रिएक्शन दिया है. ग्राफिक डिजाइनर विजय कुमार बरिया ने इंस्टाग्राम पर ये पोस्टर शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. चहल ने वायरल पोस्टर पर मजाकिया अंदाज में रिएक्शन दिया. उन्होंने कमेंट कर लिखा, ''एडमिन, 2-3 और रह गए, अगली बार बेहतर रिसर्च करना.''

अभी तक T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सके हैं चहल

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि युजवेंद्र चहल टी20 में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. लेग स्पिनर ने इस फॉर्मेट में अभी तक 384 विकेट झटके हैं. हालांकि, चहल का टी20 वर्ल्ड कप खेलने का सपना अभी भी अधूरा है. 

