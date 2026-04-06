Advertisement
trendingNow13167919
Hindi Newsक्रिकेटIPL में चहल के सबसे बड़े रिकॉर्ड पर लटकी तलवार, चीते की तरह दौड़ रहा ये गेंदबाज, यूजी के लिए टेंशन का पल

IPL में चहल के सबसे बड़े रिकॉर्ड पर लटकी तलवार, चीते की तरह दौड़ रहा ये गेंदबाज, यूजी के लिए टेंशन का पल

IPL 2026: भारत के धाकड़ लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल IPL के सबसे सफल गेंदबाज हैं. IPL के इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने का महारिकॉर्ड युजवेंद्र चहल के नाम पर दर्ज है. युजवेंद्र चहल ने अभी तक 176 IPL मैचों की 174 पारियों में 22.68 की गेंदबाजी औसत और 7.95 के इकोनॉमी रेट से सबसे ज्यादा 224 विकेट चटकाए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 06, 2026, 03:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL में चहल के सबसे बड़े रिकॉर्ड पर लटकी तलवार, चीते की तरह दौड़ रहा ये गेंदबाज, यूजी के लिए टेंशन का पल

IPL 2026: भारत के धाकड़ लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल IPL के सबसे सफल गेंदबाज हैं. IPL के इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने का महारिकॉर्ड युजवेंद्र चहल के नाम पर दर्ज है. युजवेंद्र चहल ने अभी तक 176 IPL मैचों की 174 पारियों में 22.68 की गेंदबाजी औसत और 7.95 के इकोनॉमी रेट से सबसे ज्यादा 224 विकेट चटकाए हैं. युजवेंद्र चहल का IPL में बेस्ट बॉलिंग फिगर 40 रन देकर 5 विकेट है. IPL में युजवेंद्र चहल के सबसे बड़े रिकॉर्ड पर तलवार लटकी हुई है. एक गेंदबाज ऐसा है जो युजवेंद्र चहल के IPL में सबसे बड़े रिकॉर्ड को तोड़ सकता है.

IPL में चहल के सबसे बड़े रिकॉर्ड पर लटकी तलवार

IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में युजवेंद्र चहल के बाद भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का नाम आता है. भुवनेश्वर कुमार ने अभी तक 192 IPL मैचों की 192 पारियों में 27.14 की गेंदबाजी औसत और 7.70 के इकोनॉमी रेट से सबसे ज्यादा 202 विकेट चटकाए हैं. भुवनेश्वर कुमार का IPL में बेस्ट बॉलिंग फिगर 19 रन देकर 5 विकेट है. भुवनेश्वर कुमार IPL के इतिहास में दो बार पारी में पांच विकेट हासिल कर चुके हैं. युजवेंद्र चहल के IPL में सबसे ज्यादा विकेट के लिए भुवनेश्वर कुमार सबसे बड़ा खतरा हैं. हालांकि दोनों ही गेंदबाज IPL में अभी भी एक्टिव हैं. चीते की तरह दौड़ रहे भुवनेश्वर कुमार से अपने रिकॉर्ड को बचाने के लिए युजवेंद्र चहल को बहुत मेहनत करनी होगी.

KKR के लिए आज खतरा बनेंगे चहल

IPL 2026 में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच मुकाबला खेला जाना है. इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को पंजाब किंग्स (PBKS) के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल से बचकर रहना होगा. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की IPL 2026 सीजन की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम IPL 2026 सीजन के अपने दोनों शुरुआती मैच गंवाकर प्वाइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर है. अपने होम ग्राउंड पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ जीत हासिल कर 2 अंक लेने के इरादे से उतरेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

KKR के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के इस मिशन में पंजाब किंग्स (PBKS) के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं. युजवेंद्र चहल लंबे समय से आईपीएल में खेल रहे हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के साथ लंबी और सफल पारी खेलने के बाद, साल 2025 से वह पंजाब किंग्स (PBKS) का हिस्सा हैं. युजवेंद्र चहल, चाहे किसी भी टीम में रहे, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होते रहे हैं. यही वजह है कि IPL में चहल के नाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट है.

भुवनेश्वर कुमार KKR के खिलाफ दूसरे सफल गेंदबाज

साल 2011 से IPL का हिस्सा रहे युजवेंद्र चहल ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 24 मैच खेले हैं और 23 पारियों में गेंदबाजी करते हुए कुल 33 विकेट लिए हैं. युजवेंद्र चहल ने इस दौरान एक मैच में 5 विकेट लेने की उपलब्धि 1 बार और एक मैच में 4 विकेट लेने की उपलब्धि 2 बार हासिल की है. इसलिए केकेआर को युजवेंद्र चहल से सावधान रहना होगा. IPL 2026 में युजवेंद्र चहल के प्रदर्शन पर गौर करें तो दाएं हाथ का यह अनुभवी लेग स्पिनर 2 मैचों में 3 विकेट ले चुका है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ दूसरे सफल गेंदबाज RCB के लिए खेल रहे तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं. भुवी के नाम 30 मैचों में 32 विकेट हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
Jammu Kashmir
कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
आप लोग डरना मत... अयोध्या में रुके CRPF काफिले का जिक्र कर ममता ने ये क्या कह दिया?
West Bengal Election 2026
आप लोग डरना मत... अयोध्या में रुके CRPF काफिले का जिक्र कर ममता ने ये क्या कह दिया?
कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम के बारपेटा रैली में गरजे PM मोदी
assam election 2026
कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम के बारपेटा रैली में गरजे PM मोदी
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
mumbai
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
kerala election 2026
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
Assembly Election 2026
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
maharashtra news in hindi
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
weather update
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
BJP
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत