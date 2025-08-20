BCCI ने एक झटके में खत्म किया इस दिग्गज क्रिकेटर का करियर! महान रिकॉर्ड्स के बावजूद दूध में से मक्खी की तरह निकाला
Advertisement
trendingNow12888801
Hindi Newsक्रिकेट

BCCI ने एक झटके में खत्म किया इस दिग्गज क्रिकेटर का करियर! महान रिकॉर्ड्स के बावजूद दूध में से मक्खी की तरह निकाला

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने टीम इंडिया के एक दिग्गज क्रिकेटर का करियर लगभग खत्म कर दिया है. एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में जगह नहीं देकर सेलेक्टर्स ने ये बड़ा संकेत दिया है कि अब यह क्रिकेटर टीम इंडिया के फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है.अब इस क्रिकेटर के पास संन्यास लेने के अलावा और कोई विकल्प बचा ही नहीं है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 20, 2025, 09:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BCCI ने एक झटके में खत्म किया इस दिग्गज क्रिकेटर का करियर! महान रिकॉर्ड्स के बावजूद दूध में से मक्खी की तरह निकाला

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने टीम इंडिया के एक दिग्गज क्रिकेटर का करियर लगभग खत्म कर दिया है. एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में जगह नहीं देकर सेलेक्टर्स ने ये बड़ा संकेत दिया है कि अब यह क्रिकेटर टीम इंडिया के फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है.अब इस क्रिकेटर के पास संन्यास लेने के अलावा और कोई विकल्प बचा ही नहीं है. भारत की वनडे और टी20 दोनों ही टीमों से इस क्रिकेटर का पत्ता कट चुका है.

BCCI ने एक झटके में खत्म किया इस दिग्गज क्रिकेटर का करियर!

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के सबसे कामयाब स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेलेक्टर्स ने दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया है. युजवेंद्र चहल को एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में नहीं चुना गया है. लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल भारत के सबसे कामयाब स्पिन गेंदबाज हैं. युजवेंद्र चहल भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज हैं.

अभागे खिलाड़ियों की Playing 11, BCCI ने जिनकी फोड़ दी किस्मत, एशिया कप 2025 से काट दिया पत्ता

इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरीन रिकॉर्ड

युजवेंद्र चहल ने भारत के लिए 80 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 96 विकेट झटके हैं. टी20 इंटरनेशनल में युजवेंद्र चहल का बेस्ट बॉलिंग फिगर 25 रन देकर 6 विकेट रहा है. युजवेंद्र चहल ने 72 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 121 विकेट चटकाए हैं. वनडे इंटरनेशनल मैचों में युजवेंद्र चहल का बेस्ट बॉलिंग फिगर 42 रन देकर 6 विकेट रहा है. युजवेंद्र चहल वनडे इंटरनेशनल मैचों में दो बार पांच विकेट हॉल भी ले चुके हैं.

सेलेक्टर्स ने दूध में से मक्खी की तरह निकाला

BCCI के सेलेक्टर्स ने युजवेंद्र चहल को इतना टैलेंटेड होने के बावजूद एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में जगह नहीं दी है. सेलेक्टर्स ने इससे पहले युजवेंद्र चहल को इसी साल फरवरी-मार्च में हुए ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट में भी मौका नहीं दिया था. सेलेक्टर्स ने वनडे और टी20 दोनों ही टीमों से युजवेंद्र चहल को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया है.

भारत बनाम पाकिस्तान… टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में कौन किस पर भारी? हैरान कर देंगे ये रिकॉर्ड्स

आखिरी इंटरनेशनल मैच 13 अगस्त 2023 को खेला था

युजवेंद्र चहल ने भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 13 अगस्त 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. युजवेंद्र चहल इसके अलावा IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज भी हैं. युजवेंद्र चहल ने 174 आईपीएल मैचों में 221 विकेट हासिल किए हैं. IPL में युजवेंद्र चहल का बेस्ट बॉलिंग फिगर 40 रन देकर 5 विकेट रहा है. युजवेंद्र चहल भारत की टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाली टीम के साथ भी जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें उस टूर्नामेंट में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Yuzvendra Chahal

Trending news

दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमला, पत्‍थर मारने की कोशिश; जान लीजिए हेल्‍थ अपडेट
rekha gupta
दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमला, पत्‍थर मारने की कोशिश; जान लीजिए हेल्‍थ अपडेट
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
Maharashtra Best Elections
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
SPG Commando
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Aaj Ki Taza Khabar Live: स्कूल बंद, जीवन त्रस्त...समुद्र में उठने वाली हैं 3.87 मीटर ऊंची लहरें, भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में कोहराम का अलर्ट!
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: स्कूल बंद, जीवन त्रस्त...समुद्र में उठने वाली हैं 3.87 मीटर ऊंची लहरें, भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में कोहराम का अलर्ट!
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
Sansad News in Hindi
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
india china news
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
DNA
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
DNA
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
;