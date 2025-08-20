BCCI ने एक झटके में खत्म किया इस दिग्गज क्रिकेटर का करियर! महान रिकॉर्ड्स के बावजूद दूध में से मक्खी की तरह निकाला

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने टीम इंडिया के एक दिग्गज क्रिकेटर का करियर लगभग खत्म कर दिया है. एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में जगह नहीं देकर सेलेक्टर्स ने ये बड़ा संकेत दिया है कि अब यह क्रिकेटर टीम इंडिया के फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है.अब इस क्रिकेटर के पास संन्यास लेने के अलावा और कोई विकल्प बचा ही नहीं है. भारत की वनडे और टी20 दोनों ही टीमों से इस क्रिकेटर का पत्ता कट चुका है.

BCCI ने एक झटके में खत्म किया इस दिग्गज क्रिकेटर का करियर!

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के सबसे कामयाब स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेलेक्टर्स ने दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया है. युजवेंद्र चहल को एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में नहीं चुना गया है. लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल भारत के सबसे कामयाब स्पिन गेंदबाज हैं. युजवेंद्र चहल भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरीन रिकॉर्ड

युजवेंद्र चहल ने भारत के लिए 80 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 96 विकेट झटके हैं. टी20 इंटरनेशनल में युजवेंद्र चहल का बेस्ट बॉलिंग फिगर 25 रन देकर 6 विकेट रहा है. युजवेंद्र चहल ने 72 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 121 विकेट चटकाए हैं. वनडे इंटरनेशनल मैचों में युजवेंद्र चहल का बेस्ट बॉलिंग फिगर 42 रन देकर 6 विकेट रहा है. युजवेंद्र चहल वनडे इंटरनेशनल मैचों में दो बार पांच विकेट हॉल भी ले चुके हैं.

सेलेक्टर्स ने दूध में से मक्खी की तरह निकाला

BCCI के सेलेक्टर्स ने युजवेंद्र चहल को इतना टैलेंटेड होने के बावजूद एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में जगह नहीं दी है. सेलेक्टर्स ने इससे पहले युजवेंद्र चहल को इसी साल फरवरी-मार्च में हुए ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट में भी मौका नहीं दिया था. सेलेक्टर्स ने वनडे और टी20 दोनों ही टीमों से युजवेंद्र चहल को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया है.

आखिरी इंटरनेशनल मैच 13 अगस्त 2023 को खेला था

युजवेंद्र चहल ने भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 13 अगस्त 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. युजवेंद्र चहल इसके अलावा IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज भी हैं. युजवेंद्र चहल ने 174 आईपीएल मैचों में 221 विकेट हासिल किए हैं. IPL में युजवेंद्र चहल का बेस्ट बॉलिंग फिगर 40 रन देकर 5 विकेट रहा है. युजवेंद्र चहल भारत की टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाली टीम के साथ भी जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें उस टूर्नामेंट में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया.