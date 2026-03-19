'मैंने 6 महीने से शराब'... IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने कही ऐसी बात... AB de Villiers बजाने लगे तालियां

Yuzvendra chahal quit alcohol: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का बिगुल बजने वाला है और मैदान पर उतरने से पहले लीग के नंबर-1 गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने अपनी निजी जिंदगी और फिटनेस को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है.
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Yuzvendra chahal quit alcohol: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का मंच तैयार है. टीमें और खिलाड़ी सभी ने कमर कस ली है. पिछले सीजन पंजाब किंग्स की टीम बहुत अच्छा खेली, लेकिन फाइनल में चूक गई. वो खिताब से एक कदम दूर रह गई, लेकिन अब एक बार फिर ये टीम शुरू से शुरू करना चाहती है और टीम का हर एक खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरने वाला है. टीम के सीनियर और स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल इस बार मैदान पर अपना 100 नहीं बल्कि 150 फीसदी देना चाहते हैं. 28 मार्च से शुरू होने जा रहे 19वें सीजन से पहले उन्होंने अपनी तैयारियों और निजी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.
आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए मैच विनर माने जा रहे 35 साल के चहल ने दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज एबी डिविलियर्स के यूट्यूब शो पर अपनी तैयारी और निजी जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए. चहल ने स्वीकार किया है कि वे अब अपने करियर के उस पड़ाव पर हैं, जहां फिटनेस सबसे बड़ी चुनौती है. इसके लिए उन्होंने न सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस किया है, बल्कि पिछले 6 महीने से शराब को हाथ तक नहीं लगाया.
युजी चहल ने खुलासा किया है कि 'मैंने पिछले 6 महीनों से शराब को हाथ नहीं लगाया है. मैं अब 35 साल का हूं और अपनी टीम के लिए अपना 150% देना चाहता हूं. एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते, मैं चाहता हूं कि युवा खिलाड़ी मुझसे अनुशासन और फिटनेस सीखें.' चहल की ये बात सुनकर दिग्गज डिविलियर्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तालियां बजाकर चहल के इस फैसले की सराहना की.
चहल ने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि आखिर कैसे वो पिछले सीजन (IPL 2025) में फाइनल में चूक गए. खिताबी जंग में उन्हें RCB के खिलाफ 6 रनों की करीबी हार मिली थी. इस हार को याद करते हुए चहल थोड़े भावुक भी दिखे. उन्होंने कहा कि अगर फाइनल में मार्को यानसेन टीम का हिस्सा होते, तो परिणाम कुछ और हो सकता था.
चहल ने कहा, 'फाइनल में हमें यानसेन की कमी खली क्योंकि वह नहीं थे. अगर वह होते तो हम पक्का चैंपियनशिप जीत जाते. जिस तरह से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी की, वह शानदार थी और बैटिंग भी. वह आखिर में दो से तीन छक्के मारने में काबिल था. जिस तरह से वह गेंदबाजी कर रहे हैं, उससे अब हमारा आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ा है. विरोधी ओपनर्स के लिए यह आसान नहीं होने वाला है.'
आईपीएल 2026 में युजवेंद्र चहल ट्रॉफी जीतना चाहते हैं. वो अपनी फिरकी और गुगली से बल्लेबाजों का शिकार करने के लिए तैयार हैं. चहल के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट दर्ज हैं. 2013 में डेब्यू करने वाले चहल ने अब तक 174 मैच खेलकर 221 शिकार किए हैं. उनके बाद आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भुवनेश्वर कुमार हैं, जिन्होंने 190 मैचों में 198 शिकार किए.
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