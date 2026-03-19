Advertisement
trendingNow13146044
Hindi Newsक्रिकेटमैंने 6 महीने से शराब... IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने कही ऐसी बात... AB de Villiers बजाने लगे तालियां

'मैंने 6 महीने से शराब'... IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने कही ऐसी बात... AB de Villiers बजाने लगे तालियां

Yuzvendra chahal quit alcohol: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का बिगुल बजने वाला है और मैदान पर उतरने से पहले लीग के नंबर-1 गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने अपनी निजी जिंदगी और फिटनेस को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट (X/PBKS)
फोटो क्रेडिट (X/PBKS)

Yuzvendra chahal quit alcohol: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का मंच तैयार है. टीमें और खिलाड़ी सभी ने कमर कस ली है. पिछले सीजन पंजाब किंग्स की टीम बहुत अच्छा खेली, लेकिन फाइनल में चूक गई. वो खिताब से एक कदम दूर रह गई, लेकिन अब एक बार फिर ये टीम शुरू से शुरू करना चाहती है और टीम का हर एक खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरने वाला है. टीम के सीनियर और स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल इस बार मैदान पर अपना 100 नहीं बल्कि 150 फीसदी देना चाहते हैं. 28 मार्च से शुरू होने जा रहे 19वें सीजन से पहले उन्होंने अपनी तैयारियों और निजी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए मैच विनर माने जा रहे 35 साल के चहल ने दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज एबी डिविलियर्स के यूट्यूब शो पर अपनी तैयारी और निजी जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए. चहल ने स्वीकार किया है कि वे अब अपने करियर के उस पड़ाव पर हैं, जहां फिटनेस सबसे बड़ी चुनौती है. इसके लिए उन्होंने न सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस किया है, बल्कि पिछले 6 महीने से शराब को हाथ तक नहीं लगाया.

डिविलियर्स ने किया खुलासा

युजी चहल ने खुलासा किया है कि 'मैंने पिछले 6 महीनों से शराब को हाथ नहीं लगाया है. मैं अब 35 साल का हूं और अपनी टीम के लिए अपना 150% देना चाहता हूं. एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते, मैं चाहता हूं कि युवा खिलाड़ी मुझसे अनुशासन और फिटनेस सीखें.' चहल की ये बात सुनकर दिग्गज डिविलियर्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तालियां बजाकर चहल के इस फैसले की सराहना की.

Add Zee News as a Preferred Source

IPL 2025 के फाइनल की हार पर क्या बोले चहल?

चहल ने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि आखिर कैसे वो पिछले सीजन (IPL 2025) में फाइनल में चूक गए. खिताबी जंग में उन्हें RCB के खिलाफ 6 रनों की करीबी हार मिली थी. इस हार को याद करते हुए चहल थोड़े भावुक भी दिखे. उन्होंने कहा कि अगर फाइनल में मार्को यानसेन टीम का हिस्सा होते, तो परिणाम कुछ और हो सकता था.

चहल ने कहा, 'फाइनल में हमें यानसेन की कमी खली क्योंकि वह नहीं थे. अगर वह होते तो हम पक्का चैंपियनशिप जीत जाते. जिस तरह से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी की, वह शानदार थी और बैटिंग भी. वह आखिर में दो से तीन छक्के मारने में काबिल था. जिस तरह से वह गेंदबाजी कर रहे हैं, उससे अब हमारा आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ा है. विरोधी ओपनर्स के लिए यह आसान नहीं होने वाला है.'

IPL 2026 में पंजाब किंग्स के लिए दिखाएंगे जलवा

आईपीएल 2026 में युजवेंद्र चहल ट्रॉफी जीतना चाहते हैं. वो अपनी फिरकी और गुगली से बल्लेबाजों का शिकार करने के लिए तैयार हैं. चहल के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट दर्ज हैं. 2013 में डेब्यू करने वाले चहल ने अब तक 174 मैच खेलकर 221 शिकार किए हैं. उनके बाद आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भुवनेश्वर कुमार हैं, जिन्होंने 190 मैचों में 198 शिकार किए.

ये भी पढ़ें: IPL के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 5 गेंदबाज... 6 छक्कों से भी ज्यादा पड़े रन, कौन बना सबसे 'महंगा'?

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

दिनभर चाय पीते हैं, फिर भी सुस्ती नहीं जाती? वजह आपकी रातों में छुपी है, जानें कैसे
DNA
दिनभर चाय पीते हैं, फिर भी सुस्ती नहीं जाती? वजह आपकी रातों में छुपी है, जानें कैसे
असम में सीट शेयरिंग, केरल में 100 सीटें, बंगाल में क्लीन स्वीप! BJP का जीत का प्लान
Assembly Elections 2026
असम में सीट शेयरिंग, केरल में 100 सीटें, बंगाल में क्लीन स्वीप! BJP का जीत का प्लान
US का नागरिक गिरफ्तार, अमेरिकी मैथ्यू वॉनडाइक का क्या है आतंक से कनेक्शन?
DNA
US का नागरिक गिरफ्तार, अमेरिकी मैथ्यू वॉनडाइक का क्या है आतंक से कनेक्शन?
'हर-हर महादेव जपते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पार', नाविक ने बताई खौफनाक दास्तां
Strait of Hormuz Video
'हर-हर महादेव जपते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पार', नाविक ने बताई खौफनाक दास्तां
'सम्मान को पहुंचा ठेस'बोरदोलोई ने बताया 51 साल बाद क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ
Assam assembly election 2026
'सम्मान को पहुंचा ठेस'बोरदोलोई ने बताया 51 साल बाद क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ
होर्मुज पर बंद होगी ईरान की दादागिरी? अमेरिका ने खेला 'ट्रंप कार्ड', जमकर मचाई तबाही
DNA
होर्मुज पर बंद होगी ईरान की दादागिरी? अमेरिका ने खेला 'ट्रंप कार्ड', जमकर मचाई तबाही
सूरत में अचानक फिर से क्यों होने लगा पलायन? UP-बिहार की ट्रेनों से घर लौट रहे मजदूर
Surat News
सूरत में अचानक फिर से क्यों होने लगा पलायन? UP-बिहार की ट्रेनों से घर लौट रहे मजदूर
कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
delhi rain
कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
Aam Aadmi Party
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा
Punjab CM
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा