तूने गलत आदमी... कुलदीप यादव की शादी में किसे देख चिल्लाने लगे चहल? Ex वाइफ धनश्री से कनेक्शन, VIDEO वायरल

Yuzvendra Chahal: दोस्त कुलदीप यादव की शादी में युजवेंद्र चहल ने जमकर मस्ती की. एक मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं कि उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसका कनेक्शन चहल और धनश्री की शादी से है.
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Yuzvendra Chahal: स्टार भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 चैंपियन टीम का हिस्सा रहे कुलदीप ने 14 मार्च, 2026 को उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ी शहर मसूरी में अपनी मंगेतर वंशिका के साथ सात फेरे लिए. इस शादी में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और युजवेंद्र चहल समेत कई भारतीय क्रिकेट सितारे मौजूद थे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो धमाल मचा रहा है, जिसमें अचानक चहल एक आदमी को देखकर कुलदीप...कुलदीप चिल्ला रहे हैं. इस शख्स को देखकर चहल को अपनी शादी याद आ गई. आइए जानते हैं आखिर मामला क्या है?
बीते कुछ दिनों में युजवेंद्र चहल को शादी में डांस करने का खूब मौका मिला. पहले वो पूर्व भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन की शादी में बाराती बन थिरके और फिर दोस्त कुलदीप की शादी में ठुमके लगाए. हालांकि, मस्ती के बीच उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर उनकी पुरानी यादें ताजा हो गईं.
'कुलदीप... गलत बंदा बुला लिया'
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि युजवेंद्र चहल की मुलाकात एक वेडिंग होस्ट से हुई. दोनों मस्ती कर रहे थे, तभी भारतीय स्पिनर ने चिल्लाते हुए कुलदीप से कहा कि भाई तूने गलत बंदा बुला लिया. दरअसल, वो जिस शख्स से मिले वो वही था जिसने 2020 में चहल और धनश्री वर्मा की शादी कराई थी. पिछले साल चहल और धनश्री वर्मा का तलाक हो गया. यही वजह है कि कुलदीप की शादी में उसी होस्ट को देखकर चहल को अपनी शादी याद आ गई और उन्होंने मस्ती करते हुए कहा कि 'गलत बंदा बुला लिया.''
— Jeet (@JeetN25) March 16, 2026
कुलदीप की लाइफ पार्टनर बनीं वंशिका
भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने 14 मार्च, 2026 को उत्तराखंड के मसूरी में एक भव्य समारोह में अपनी लंबे समय की साथी और बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा से शादी कर ली। कानपुर में पले-बढ़े इस जोड़े ने दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में एक निजी लेकिन शानदार शादी का आयोजन किया. पवित्र बंधन में बंधने के बाद कुलदीप ने इंस्टाग्राम पर शादी की खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- हमारा हमेशा का सफर अब शुरू होता है. बता दें कि दोनों ने 4 जून, 2025 को लखनऊ में सगाई की थी और 9 महीने बाद शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया.
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