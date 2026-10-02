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युजवेंद्र चहल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लिया संन्यास, लॉर्ड्स में खत्म हुआ रेड-बॉल का सफर, वनडे-टी20 में वापसी पर नजर

Yuzvendra Chahal Retirement: भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. लॉर्ड्स में अपना आखिरी रेड-बॉल मैच खेलने के बाद चहल ने कहा कि उनका टेस्ट खेलने का सपना भले ही अधूरा रह गया, लेकिन वनडे और टी20 फॉर्मेट में भारत के लिए वापसी की उनकी उम्मीदें अभी कायम हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 02, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 08:49 PM IST
युजवेंद्र चहल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लिया संन्यास, लॉर्ड्स में खत्म हुआ रेड-बॉल का सफर, वनडे-टी20 में वापसी पर नजर
Image Credit: युजवेंद्र चहल

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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