युजवेंद्र चहल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लिया संन्यास, लॉर्ड्स में खत्म हुआ रेड-बॉल का सफर, वनडे-टी20 में वापसी पर नजर

Yuzvendra Chahal Retirement: भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने शुक्रवार को फर्स्ट-क्लास क्रिकेट से अपने संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर दी. इससे उनके रेड-बॉल करियर का समापन हो गया है. हालांकि, उन्होंने सीमित ओवरों के फॉर्मेट (वनडे और टी20) में भारतीय राष्ट्रीय टीम में वापसी की उम्मीदों को पूरी तरह जीवित रखा है. अपने पूरे करियर के दौरान भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने की गहरी चाहत रखने के बावजूद चहल को कभी टेस्ट कैप नहीं मिल सकी. चहल ने बताया कि लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया उनका आखिरी फर्स्ट-क्लास मुकाबला उनके लिए एक बेहद भावुक और यादगार अध्याय का अंत था. इसके बावजूद , इस अनुभवी स्पिनर ने साफ कर दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह दूर होने के लिए तैयार नहीं हैं.
चहल ने साल 2009 में हरियाणा की टीम से अपने फर्स्ट-क्लास करियर की शुरुआत की थी और 49 मैचों में 32.27 की औसत से 148 विकेट लेकर इस सफर को विराम दिया. रेड-बॉल क्रिकेट में उनका आखिरी सत्र 2026 काउंटी चैंपियनशिप में नॉर्थम्पटनशायर की ओर से रहा, जहां उन्होंने डिविजन टू में 16.14 की औसत से 21 विकेट चटकाए. कम से कम 20 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में उनका औसत दूसरा सबसे बेहतरीन रहा. उनका अंतिम फर्स्ट-क्लास मैच लॉर्ड्स में मिडलसेक्स के खिलाफ था, जिसमें नॉर्थम्पटनशायर को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.
अपने फैसले पर विचार व्यक्त करते हुए चहल ने बताया कि लाल गेंद बहुत छोटी उम्र से ही उनके क्रिकेट करियर का हिस्सा रही है. चहल ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "मैंने 10 साल की उम्र में पहली बार जो गेंद पकड़ी थी, वह लाल गेंद ही थी; तब मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे इस खेल से कितना गहरा लगाव हो जाएगा.'' उन्होंने आगे कहा कि रेड-बॉल क्रिकेट ने उन्हें धैर्य, चरित्र और जुझारूपन सिखाया. चहल ने माना कि भारत के लिए टेस्ट कैप पहनना हमेशा से उनका सपना रहा, जिसे उन्होंने सालों तक संजोया. भले ही यह संभव न हो सका, लेकिन वह अपने सफर से संतुष्ट हैं और मिले हर मौके के लिए आभारी हैं.
फर्स्ट-क्लास क्रिकेट का पर्दा गिरने के बाद भी चहल ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी अंतरराष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं हुई हैं. उन्होंने 'I AM NOT DONE YET' लिखकर यह संदेश दिया कि वह सफेद गेंद के क्रिकेट में अपनी यात्रा जारी रखेंगे. चहल ने कहा कि देश के लिए खेलने की भूख उनके अंदर अभी भी जिंदा है और उनमें काफी क्रिकेट बाकी है, इसलिए वह वनडे और टी20 फॉर्मेट में फिर से नीली जर्सी पहनने का मौका पाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे.
चहल ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 72 वनडे में 121 विकेट और 80 टी20 मैचों में 96 विकेट हासिल किए हैं. उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला अगस्त 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. चयनकर्ताओं की प्राथमिकताओं से बाहर होने के बावजूद वह लिस्ट-ए और टी20 क्रिकेट में लगातार सक्रिय हैं. वह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और वर्तमान में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं. भले ही रेड-बॉल अध्याय समाप्त हो गया हो, लेकिन चहल का ध्यान भारत के लिए एक और बुलावा हासिल करने पर पूरी तरह टिका हुआ है.