युजवेंद्र चहल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लिया संन्यास, लॉर्ड्स में खत्म हुआ रेड-बॉल का सफर, वनडे-टी20 में वापसी पर नजर

Yuzvendra Chahal Retirement: भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने शुक्रवार को फर्स्ट-क्लास क्रिकेट से अपने संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर दी. इससे उनके रेड-बॉल करियर का समापन हो गया है. हालांकि, उन्होंने सीमित ओवरों के फॉर्मेट (वनडे और टी20) में भारतीय राष्ट्रीय टीम में वापसी की उम्मीदों को पूरी तरह जीवित रखा है. अपने पूरे करियर के दौरान भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने की गहरी चाहत रखने के बावजूद चहल को कभी टेस्ट कैप नहीं मिल सकी. चहल ने बताया कि लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया उनका आखिरी फर्स्ट-क्लास मुकाबला उनके लिए एक बेहद भावुक और यादगार अध्याय का अंत था. इसके बावजूद , इस अनुभवी स्पिनर ने साफ कर दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह दूर होने के लिए तैयार नहीं हैं.