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खेल जगत में दमदार मौजूदगी दर्ज कराने जा रहा ‘Z’ ग्रुप, 4 स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करने का हुआ ऐलान

Unite8 Sports: 'Z' भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद न्यूज़ और एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स में से एक है. जो देश-दुनिया के करोड़ों दर्शकों तक सच्ची और निष्पक्ष खबरें पहुंचाता है. अब 'Z' ने खेल जगत से जुड़े प्रसारण में भी अपनी दमदार मौजूदगी दिखाने के लिए चार डेडीकेटेड स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करने का ऐलान किया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 27, 2026, 01:56 AM IST
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Unite8 Sports (AI Image)
Unite8 Sports (AI Image)

Z Unite8 Sports Channels: Z ग्रुप ने जिस तरह भारतीय दर्शकों के लिए मनोरंजन और खबरों के प्रसारण की दुनिया में एक नया इतिहास लिखा, उसी तरह खेल जगत में अपनी दमदार मौजूदगी दिखाने के लिए चार डेडिकेटेड स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करने जा रहा है. देशभर में पॉपुलर कंटेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी ज़ी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड (‘Z’) ने खेल जगत के प्रसारण (Z Sports) में अपनी दावेदारी बुलंद करने के लिए Unite8 Sports के बैनर तले चार समर्पित स्पोर्ट्स चैनलों के गुलदस्ते को दर्शकों के सामने लाने का ऐलान किया है.

Z का नया खेल नेटवर्क उभरते हुए सभी स्पोर्ट्स सेगमेंट और वर्ल्ड कप जैसे बड़े खेल आयोजनों के प्रसारण के साथ नए-नए दर्शकों को जोड़ने के लिए हाई-एंगेजमेंट कंटेंट को अपनी कवरेज में शामिल करेगा, ताकि खेल जगत में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए सबसे शानदार, जानदार और आकर्षक कंटेट मुहैया कराने के साथ-साथ और सभी खेल प्रतियोगिताओं का प्रसारण कर सके.

बीते कुछ सालों में कंपनी ने खेल प्रसारण के क्षेत्र में लगातार अपनी मजबूत पैठ बनाई है. चार स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करने वाली कंपनी अब बड़े पैमाने पर करोड़ों दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने जा रही है. कंपनी अपनी मजबूत नींव पर आगे बढ़ते हुए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है.

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ये चैनल होंगे लॉन्च

अपनी रणनीतिक योजना के तहत कंपनी चार डेडीकेटेड स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करेगी. इनमें- Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD (हिंदी में) और Unite8 Sports 2 के साथ Unite8 Sports 2 HD (अंग्रेजी में) पर खेल जगत के दुनियाभर के तमाम आयोजनों का सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट दर्शकों को देखने को मिलेगा.

खेल जगत का हर रोमांच मिलेगा Unite8 Sports पर

दर्शकों की अलग-अलग पसंद को ध्यान में रखते हुए इन चैनलों पर फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग और कॉम्बैट स्पोर्ट्स सहित कई खेलों का बेहतरीन प्रसारण किया जाएगा. इससे कंपनी को नए दर्शकों से जुड़ने के नए-नए अवसर मिलेंगे, साथ ही विभिन्न बाजारों में खेलों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

यूनिट8 स्पोर्ट्स, दर्शकों के लिए एक अलग और खास पहचान बनाएगी. चैनलों की लॉन्चिंग के लिए जरूरी आवेदन कंपनी की ओर से जमा करा दिए गए हैं.

सीबीओ ने बताई रणनीति

कंपनी ने मराठी मूवी क्लस्टर बिजनेस का सफलतापूर्वक संचालन कर चुके बावेश जनावलेकर को Unite8 Sports चैनलों का अतिरिक्त प्रभार देते हुए चीफ बिजनेस ऑफिसर जैसी बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. बावेश अपने शानदार एक्सपीरियंस और मजबूत स्ट्रैटजिक विजन से स्पोर्ट्स बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे.

नए डेवलपमेंट पर बात करते हुए चीफ बिजनेस ऑफिसर बावेश ने कहा, 'भारत में ऐसे खेलों की मांग तेजी से बढ़ी है, जिनकी वैश्विक पहचान होने के साथ उनकी जड़ें देश के आम लोगों से भी जुड़ी हों. देशभर में खेलों के प्रति लोगों की दीवानगी तेजी से बढ़ रही है, इस वजह से लाइव टेलीकास्ट और निर्धारित समय पर देखे जाने वाले कंटेंट की मांग में भी इजाफा हुआ है. अलग-अलग खेल प्रारूपों के प्रति दर्शकों की बढ़ती रुचि के चलते पैदा हुए वैक्यूम को भरने के लिए यूनिट8 स्पोर्ट चार नए स्पोर्ट्स चैनलों के साथ लीनियर इकोसिस्टम में अपनी मजबूत उपस्थिति बना रही है. हम अपने कंटेंट पोर्टफोलियो में विविधता लाने के साथ मूल्यों को बढ़ाने वाले बिजनेस तैयार करना चाहते हैं, ताकि तेजी से उभरते विकास अवसरों का पूरा लाभ उठाया जा सके.'

फीफा के प्रसारण को लेकर चल रही बातचीत

कंपनी भारत में फीफा विश्व कप 2026 के मैचों के प्रसारण और स्ट्रीमिंग के लिए फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) के साथ भी बातचीत कर रही है. एक डेडीकेटेड स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो लॉन्च के साथ, Z Sports अब खेलों के प्रसारण  के क्षेत्र में रणनीतिक रूप से विस्तार करने के साथ इनोवेशन पर फोकस कर रहा है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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