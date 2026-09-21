जहीर खान बने CSK के नए हेड कोच, IPL 2027 से पहले धोनी ने पूर्व साथी पर लगाया बड़ा दांव

CSK Head Coach: आईपीएल 2027 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है. पूर्व भारतीय स्टार गेंदबाज जहीर खान (Zaheer Khan) CSK के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं. वो स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेंगे, जिन्होंने लंबे समय बाद इस पद से इस्तीफा देने का फैसला किया था. आईपीएल के अगले सीजन से पहले फ्रेंचाइजी ने अपने चहेते खिलाड़ी एमएस धोनी को नए हेड को ढूंढने की जिम्मेदारी दी थी. माही ने अपने पुरानी साथी जहीर खान पर दांव लगाया है. CSK हमेशा से किसी खिलाड़ी या कोच को लंबे समय तक मौका देने लिए जानी जाती है. अगर ऐसा है तो जहीर भी कम से कम तीन सीजन तक चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच की भूमिका निभा सकते हैं.
चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया के जरिए अपने नए हेड कोच की जानकारी दी. फ्रेंचाइजी ने पूर्व स्टार खिलाड़ी का स्वागत करते हुए लिखा, ''बाएं हाथ का गेंदबाज टेक ओवर करते हुए, चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच के तौर पर जहीर खान का स्वागत है.
2017 में IPL से रिटायर होने के बाद जहीर खान ने अलग-अलग पदों पर काम किया है. तीन टीमों (RCB, MI और DC) के लिए खेलने के बाद, उन्हें IPL 2019 से पहले MI का 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन्स' बनाया गया था और बाद में वे उनके 'ग्लोबल डेवलपमेंट' के हेड बने. हाल ही में, उन्हें IPL 2025 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स का मेंटर बनाया गया था, लेकिन अगले सीजन से पहले ही वे इस फ्रेंचाइजी से अलग हो गए.
एक खिलाड़ी के तौर पर जहीर खान ने 100 IPL मैच खेले और 27.27 की औसत से 102 विकेट लिए. यह उनके शानदार भारतीय करियर में एक और उपलब्धि थी, जिसमें उन्होंने सभी फॉर्मेट में कुल 610 विकेट लिए थे.
एमएस धोनी ने एक बार फिर अपने भरोसेमंद साथी पर भरोसा जताया है. माही की तरह जहीर भी शांत मिजाज के लिए जाने जाते हैं, जो कहने से ज्यादा करने पर यकीन रखते हैं. CSK के पुराने कोच स्टीफन फ्लेमिंग की सोच भी ऐसी ही थी. धोनी हमेशा से उन्हें लीडर मानते रहे हैं. जब वो भारतीय टीम के कप्तान थे, तब भी गेंदबाजी के दौरान वो जहीर से सबसे ज्यादा चर्चा करते थे और उनके प्लान पर अमल भी करते थे. मिड ऑन पर फील्डिंग करते हुए जहीर युवा गेंदबाजों और कप्तान धोनी की अक्सर मदद करते दिखाई देते थे.