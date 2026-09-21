जहीर खान बने CSK के नए हेड कोच, IPL 2027 से पहले धोनी ने पूर्व साथी पर लगाया बड़ा दांव

CSK Head Coach: आईपीएल 2027 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है. पूर्व भारतीय स्टार गेंदबाज जहीर खान (Zaheer Khan) CSK के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं. वो स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेंगे, जिन्होंने लंबे समय बाद इस पद से इस्तीफा देने का फैसला किया था. आईपीएल के अगले सीजन से पहले फ्रेंचाइजी ने अपने चहेते खिलाड़ी एमएस धोनी को नए हेड को ढूंढने की जिम्मेदारी दी थी. माही ने अपने पुरानी साथी जहीर खान पर दांव लगाया है. CSK हमेशा से किसी खिलाड़ी या कोच को लंबे समय तक मौका देने लिए जानी जाती है. अगर ऐसा है तो जहीर भी कम से कम तीन सीजन तक चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच की भूमिका निभा सकते हैं.