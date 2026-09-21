Add Zee Business As A Preferred Source
App

जहीर खान बने CSK के नए हेड कोच, IPL 2027 से पहले धोनी ने पूर्व साथी पर लगाया बड़ा दांव

CSK Head Coach: आईपीएल 2027 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है. पूर्व भारतीय स्टार गेंदबाज जहीर खान CSK के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं. वो स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेंगे, जिन्होंने लंबे समय बाद इस पद से इस्तीफा देने का फैसला किया था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 21, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:15 PM IST
जहीर खान बने CSK के नए हेड कोच, IPL 2027 से पहले धोनी ने पूर्व साथी पर लगाया बड़ा दांव
Image Credit: जहीर खान बने CSK के हेड कोच

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ‘रूस ने खोया डीजल इंडस्ट्री पर नियंत्रण’
2
3
4
5