ऋषभ पंत की टीम को बड़ा झटका, IPL के 18वें सीजन से पहले ये दिग्गज गेंदबाज हुआ लखनऊ से अलग

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने आईपीएल के 18वें सीजन की शुरुआत से पहले लखनऊ सुपरजायंट्स का दामन छोड़ दिया है. जहीर ने साल 2025 आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले लखनऊ सुपरजायंट्स बतौर मेंटोर ज्वाइन किया था. इएसपीएन की मानें तो दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान जहीर खान ने लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका को अपने डिसीजन के बारे में गुरुवार 18 सितंबर को बताया.

मैनेजमेंट vs जहीर

रिपोर्ट्स की मानें तो महज एक सीजन के बाद जहीर खान के लखनऊ छोड़ने की मुख्य वजह फ्रेंचाइजी के लिए उनकी सोच मुख्य कोच जस्टिन लैंगर और टीम के मालिक संजीव गोयनका की सोच से मेल नहीं खाती थी. यही कारण है जहीर खान ने लखनऊ की फ्रेंचाइजी को छोड़ने का फैसला किया.

पंत के खास दोस्त

ऐसा माना जाता है जहीर खान की लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत से काफी अच्छी दोस्ती है, लेकिन, ' वो मैनेजमेंट की सोच से काफी प्रभावित थे. जिसने 2025 में लखनऊ को प्वाइंट्स टेबल में नीचे रखने में अहम भूमिका निभाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

गंभीर की जगह मिली थी जगह

जहीर खान साल 2011 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए मैच विनर साबित हुए थे. साल 2011 के विश्व कप में उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे. जहीर आईपीएल के 17 वें सीजन में गौतम गंभीर की जगह लखनऊ की टीम से बतौर मेंटोर जुड़े थे. उन्होंने लखनऊ से 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था.

जहीर का इंटरनेशनल करियर

जहीर खान ने अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में की थी. बा करें अगर उनके वनडे करियर की तो उन्होंने अपने करियर मे खेले 200 मैचों की 197 पारियों में 4.83 की इकोनॉमी से 282 विकेट चटकाए हैं. वहीं, टी20 क्रिकेट में उन्होंने महज 17 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 7.83 की इकोनॉमी से 17 विकेट लिए. जहीर खान ने अपने टेस्ट करियर में खेले 92 मैचों की 165 पारियों में 311 विकेट लिए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 7/87 का रहा.