Advertisement
trendingNow12951760
Hindi Newsक्रिकेट

क्रिकेट जगत में हैरान करने वाले 10 रिकॉर्ड, विश्व कप विजेता तेज गेंदबाज ने मचाया था धमाल

क्रिकेट  की जब भी बात होती है हमेशा बल्लेबाजों की चर्चा पहले होती है. क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे धुरंधर गेंदबाज भी हुए हैं, जिन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर दुनिया भर में खूब नाम कमाया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 07, 2025, 05:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Zaheer Khan
Zaheer Khan

क्रिकेट  की जब भी बात होती है हमेशा बल्लेबाजों की चर्चा पहले होती है. क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे धुरंधर गेंदबाज भी हुए हैं, जिन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर दुनिया भर में खूब नाम कमाया है.  हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक दिग्गज भारतीय तेज गेंदबाज के बारे में जिसने 2011 का विश्व कप जीत में अहम योगदान दिया. उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.  उनके जन्मदिन के मौके पर हम बात करेंगे उनके द्वारा बनाए गए टॉप 10 चौंकाने वाले रिकॉर्ड्स के बारे में. 

टेस्ट में तीसरे सफल तेज गेंदबाज
जहीर खान भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने 92 मैचों की 165 पारियों में 3.27 की धमाकेदार इकोनॉमी से 311 विकेट चटकाए हैं.  उन्होंने 15 बार 4 विकेट हॉल पूरा किया है. वहीं, 11 बार 5 विकेट हॉल पूरा करने का कारनामा किया है.

वनडे के चौथे सफल गेंदबाज
जहीर खान ने ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में बल्कि वनडे क्रिकेट में भी वह भारत के चौथे सबसे सफल गेंदबाज हैं. जहीर ने अपने वनडे करियर की 194 मैचों की 191 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 4.95 की इकोनॉमी से 269 विकेट चटकाए हैं. उन्होंने 7 बार 4 विकेट हॉल तो 1 बार 5 विकेट हॉल पूरा करने का कारनामा किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

2003 विश्व कप
जहीर साल 2003 में खेले गए वनडे विश्व कप में भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज थे. उस टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार गेदाबजी करते हुए 11 मैचों में 4.23 की इकॉनमी से 18 विकेट लिए थे. साथ ही एक मैच में उन्होंने 4 विकेट लेने का कारनामा भी किया था.

2007 विश्व कप
साल 2007 में खेले गए वनडे विश्व कप में जहीर खान ने एक बार फिर धारदार गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए. टूर्नामेंट के दौरान खेले गए 3 मैचों में 4.20 की इकोनॉमी से 5 विकेट चटकाए थे. बता दें कि भारत इस टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन की वजह से  बांग्लादेश के खिलाफ हार के बाद के बाहर हो गई थी.

2011 विश्व कप 
साल 2011 का विश्व कप भारतीय समर्थकों के लिए आजीवन एक सुनहरी याद बन गया. भारत ने 28 साल बाद टूर्नामेंट फतह किया था. युवराज सिंह के बाद किसी ने 2011 के वर्ल्ड कप में इंप्रेस किया, तो वह केवल जहीर खान थे. उन्होंने भारत की तरफ से 2011 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट झटके. बता दें कि जहीर खान ने 9 मैचों में 4.83 की इकोनॉमी से 21 विकेट चटकाए थे.

11वें नंबर पर सबसे ज्यादा रन
भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में 11वें नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी  जहीर खान के नाम है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 11 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 75 रन बनाए थे. ये रिकॉर्ड आज भी अटूट है. यह पारी उन्होंने साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली.

3 खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा
साल 2002 में भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था, जहीर भारतीय टीम का हिस्सा थे. वह साल 2010 में  एशिया कप जीतने वाली टीम इंडिया का भी हिस्सा थे. वहीं, 2011 में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और अपनी टीम को खिताब जीताने में अहम रोल अदा किया.

2003 विश्व कप के चौथे सबसे सफल गेंदबाज
साल 2003 विश्व कप में जहीर खान पूरे टूर्नामेंट के चौथे सबसे सफल गेंदबाज थे. उन्होंने इस  टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 11 मैचों में 4.23 की इकॉनमी से 18 विकेट लिए थे. वहीं, जहीर इस टूर्नामेंट में भारत के सबसे सफल गेंदबाज थे.

सचिन के साथ 10वें विकेट की बड़ी पार्टनरशिप
भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के साथ 10वें विकेट के लिए जहीर खान ने सबसे ज्यादा 133 रनों की पार्टनरशिप की. यह साझेदारी टेस्ट क्रिकेट में आई. जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है. 

साल 2002 चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट
साल 2002 में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने अपनी टीम को टूर्नामेंट जीताने में खास प्रदर्शन किया. उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेले 5 मैचों की 5 पारियों में 4.89 की इकोनॉमी से 8 विकेट चटकाए. वह 2002 में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे सबसे सफल गेंदबाज थे.

ये भी पढ़ें: 'केवल आंकड़ों के दम...' पूर्व चीफ सेलेक्टर ने विराट और रोहित की वापसी को लेकर काटा बवाल

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Zaheer Khan

Trending news

ठंड जल्दी आ गई क्या भाई? आज भी भिगो रही बारिश, एसी-कूलर ने ओढ़ी खामोशी की चादर
All India Weather update
ठंड जल्दी आ गई क्या भाई? आज भी भिगो रही बारिश, एसी-कूलर ने ओढ़ी खामोशी की चादर
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
Devendra Fadnavis
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
khagen murmu
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
Maharashtra news
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
Chief Justice of India
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
digital arrest
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Rahul Gandhi
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
AIR INDIA
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात