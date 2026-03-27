Exclusive: IPL 2026 में कौन सी टीम खड़ा करेगी 300 रन का पहाड़? SRH नहीं... धोनी के कोच ने बताया इस खतरनाक टीम का नाम

IPL 2026 से पहले बड़ी भविष्यवाणी हो गई है. पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के कोच एमपी सिंह ने उस टीम पर दांव लगाया है, जो इस बार IPL 2026 में 20 ओवर में 300 रन का स्कोर खड़ा करने का माद्दा रखती है. बता दें कि IPL के इतिहास में अभी तक 18 सीजन बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी टीम 300 रन के जादुई आंकड़े को छू नहीं पाई है. IPL के इतिहास में हाईएस्ट टीम स्कोर बनाने का महारिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के नाम पर दर्ज है. सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2024 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 15 अप्रैल 2024 को 20 ओवर में 287 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. सनराइजर्स हैदराबाद ने यह मैच 25 रन से जीता था.

IPL 2026 में कौन सी टीम खड़ा करेगी 300 रन का पहाड़?

Zee News के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के कोच एमपी सिंह ने बताया कि कौन सी टीम IPL के इतिहास में पहली बार 300 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर सकती है. धोनी के बचपन के कोच एमपी सिंह ने कहा, 'यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ये दोनों टीमें बैलेंस्ड और मजबूत हैं. हालांकि मुझे लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ज्यादा चांस हैं, कि वह IPL में 300 रन का स्कोर खड़ा कर सकती है.'

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SRH नहीं... धोनी के कोच ने बताया इस खतरनाक टीम का नाम

महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के कोच एमपी सिंह ने कहा, 'एम चिन्नास्वामी का मैदान भी थोड़ा छोटा है और फिर इस बात पर भी निर्भर करता है कि मैच कैसे और किस हालात में खेला जाता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ज्यादा चांस हैं यह रिकॉर्ड बनाने का.' बता दें कि IPL 2026 सीजन का पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच कल शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. एमपी सिंह ने बताया कि इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम जीत सकती है और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उनका रिकॉर्ड भी शानदार है.

कागजों पर RCB की टीम मजबूत

एमपी सिंह ने कहा, 'टी20 का खेल ही ऐसा है कि इसमें एक या दो ओवर खराब चले गए, तो मैच आपके खिलाफ जा सकता है. अनुमान लगाना मुश्किल है. कागजों पर देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) डिफेंडिंग चैंपियन है और पिछले साल उन्होंने खिताब भी जीता था. इसलिए देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) कल का मैच जीतते हुए दिखाई दे रही है.' बता दें कि कागज पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम इस बार भी काफी दमदार नजर आ रही है. विराट कोहली और फिल साल्ट की सलामी जोड़ी आगामी सीजन में भी विरोधी टीमों के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है. वहीं, देवदत्त पडिक्कल के लिए घरेलू सीजन कमाल का रहा है. देवदत्त पडिक्कल इस बार नंबर तीन पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं.

बैटिंग और बॉलिंग में खूंखार खिलाड़ी मौजूद

टिम डेविड और जितेश शर्मा ने भी आईपीएल 2025 में अपनी आतिशी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया था. वहीं, रोमारियो शेफर्ड और क्रुणाल पांड्या से इस सीजन भी टीम को धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वेंकटेश अय्यर के आने से टीम का बल्लेबाजी क्रम अब और भी ज्यादा संतुलित दिख रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए बुरी खबर यह है कि टीम के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड शुरुआती मुकाबलों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. जोश हेजलवुड की गैरमौजूदगी में भुवनेश्वर कुमार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी. यश दयाल की सुविधाएं भी टीम को इस सीजन नहीं मिल पाएंगी. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी का प्रदर्शन भी आरसीबी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा.