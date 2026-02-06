Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटZee संवाद के मंच पर सम्मानित हुईं दृष्टिबाधित चैंपियन बेटियां, अभिशाप बना वरदान

Zee संवाद के मंच पर सम्मानित हुईं दृष्टिबाधित चैंपियन बेटियां, अभिशाप बना वरदान

Zee Real Heroes Award 2026:मुंबई में 6 फरवरी 2026 को ‘जी संवाद विद रियल हीरोज’ के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में राजनीति, मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. इवेंट की मेजबानी प्रसिद्ध गीतकार मनोज मुंतशिर ने की. फिर बेटियों ने बताया कैसे बचपन से सभी कष्टों को पार करते हुए वह विश्व चैंपियन बनी.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 06, 2026, 09:23 PM IST
कोहली से सीखी कप्तानी
कप्तान दीपिका ने बताया,' कैसे वह स्कूल के दिनों से संघर्ष करती आ रही थी. 1 से 4 क्लास तक उन्हें खाने क भी नहीं होता था. इसके बाद उन्होंने बताया कैसे 11वीं क्लास में उन्होंने अपना पहला शतक जड़ा. आगे चलकर उन्हें कर्नाटक स्टेट टीम में खेलने का मौका मिल रहा था, जहां वह कैंप अटेंड कर रही थी और उनका आगे चलकर सेलेक्श हुआ. फिर उन्हें बर्मिंघम में एक टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला और वहां पर दीपिका ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया.  दीपिका ने अपने कप्तानी करने के अंदाज को विराट से प्रेरित बताया.'

गंगा ने बताई अपनी क्रिकेट जर्नी
उनके अलावा टीम की साथी खिलाड़ी ने गंगा ने भी अपने संघर्ष के बारे में बात करते हुए  कि कैसे 7 बहनों के बीच अकेली वह इस समस्या से जूझते आ रही थी. शुरुआत से ही काफी कुछ सहने के बात उन्हें पिता का सपोर्ट मिला. महाराष्ट्रे के सोलापुर से आने वाली गंगा ने खेल के प्रति अपने रुचि को आगे  बढ़ाते हुए बताया कि और बहनों से उन्हें अलग जीवन मिला और उन्हें विश्व चैंपियन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.

असम से दिल्ली तक का सफर
इसके अलावा मनोज मुंतशिर ने साथी खिलाड़ी सिमू से उनके संघर्ष के बारे में पूछा, तो उन्होंने इस बारे में बताया कि उनका संघर्ष शुरुआत से ही बहुत बड़ा रहा. बचपन में ही उनके पिता ने उनकी मां को छोड़ दिया था. उसके बाद वह दिल्ली पढ़ाई के लिए आई और फिर विक्लांग बोगी से वह क्रिकेट खेलने राजस्थान गई. फिर उनका संघर्ष वहीं  नहीं रूका वह आगे भी खेलती गई और लगातार उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. इसके बाद उन्होंने विश्व कप खेला और फिर बताया कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें खेल और हिम्मत को जमकर सराहा. 

ये भी पढ़ी: संजू सैमसन या ईशान किशन? टी20 वर्ल्ड कप में कौन करेगा ओपनिंग, सूर्यकुमार यादव ने लगाई मुहर

About the Author
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

ZEE Samvadwomens team Inspirational story

