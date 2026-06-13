जुलाई 2026 में होने वाली भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का सीधा प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनलों पर होगा. ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) ने खेल जगत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करते हुए भारत के आगामी जिम्बाब्वे दौरे के लिए एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट राइट्स हासिल कर लिए हैं. इस समझौते के तहत कंपनी जुलाई 2026 में होने वाली भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) सीरीज का सीधा प्रसारण करेगी.