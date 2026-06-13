जुलाई 2026 में होने वाली भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का सीधा प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनलों पर होगा. ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) ने खेल जगत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करते हुए भारत के आगामी जिम्बाब्वे दौरे के लिए एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट राइट्स हासिल कर लिए हैं. इस समझौते के तहत कंपनी जुलाई 2026 में होने वाली भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) सीरीज का सीधा प्रसारण करेगी.
कंपनी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ साझेदारी कर अपने स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो को और विस्तार दिया है. इससे क्रिकेट और फुटबॉल जैसे प्रमुख खेलों में उसकी स्थिति और मजबूत होगी. ZEE पहले से ही ILT20 जैसी क्रिकेट लीग और आगामी फीफा वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े वैश्विक खेल आयोजनों से जुड़ा हुआ है.
भारत-जिम्बाब्वे सीरीज के मुकाबले Unite8 Sports 1 और Unite8 Sports 1 HD पर हिंदी कमेंट्री के साथ प्रसारित किए जाएंगे. वहीं अंग्रेजी दर्शकों के लिए मैचों का सीधा प्रसारण Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD पर उपलब्ध रहेगा. कंपनी का दावा है कि इस प्रसारण के जरिए जिम्बाब्वे क्रिकेट के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में से एक अरबों दर्शकों तक पहुंच सकेगा.
इस मौके पर ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चीफ बिजनेस ऑफिसर (Unite8 Sports) बावेश जनावलेकर ने कहा कि कंपनी भारत के जिम्बाब्वे दौरे को दर्शकों तक पहुंचाने को लेकर बेहद उत्साहित है. उन्होंने कहा कि Unite8 Sports को प्रीमियम वैश्विक खेलों के प्रमुख मंच के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.
जनावलेकर ने आगे कहा कि यह अधिग्रहण कंपनी की विविध खेल संपत्तियों वाला मजबूत पोर्टफोलियो तैयार करने की रणनीति का हिस्सा है. उन्होंने भरोसा जताया कि कंपनी अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों को रोमांचक और उच्च गुणवत्ता वाली खेल सामग्री उपलब्ध कराती रहेगी तथा जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की उम्मीद करती है.