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फुटबॉल के बाद दिखेगा क्रिकेट का एक्शन, भारत के जिम्बाब्वे दौरे का प्रसारण करेगा ZEE, हासिल की एक्सक्लूसिव राइट्स

जुलाई 2026 में होने वाली भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का सीधा प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनलों पर होगा. ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) ने खेल जगत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करते हुए भारत के आगामी जिम्बाब्वे दौरे के लिए एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट राइट्स हासिल कर लिए हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 13, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:58 PM IST
फुटबॉल के बाद दिखेगा क्रिकेट का एक्शन, भारत के जिम्बाब्वे दौरे का प्रसारण करेगा ZEE, हासिल की एक्सक्लूसिव राइट्स
Image Credit: भारत के जिम्बाब्वे दौरे का प्रसारण करेगा ZEE, हासिल की एक्सक्लूसिव राइट्स

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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