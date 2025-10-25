Advertisement
7 साल बाद अचानक टीम में लौट आया मैच विनर, अब उम्र हो चुकी है 39 साल, परिवार के लिए छोड़ दिया था क्रिकेट

Graeme Cremer returns after seven years: एक मैच विनर खिलाड़ी पूरे 7 साल बाद मैदान पर वापसी करने जा रहा है. उसकी उम्र अब 39 साल हो चुकी है. 2008 में डेब्यू करने वाला ये स्टार आखिरी दफा 2018 में मैदान पर दिखा था और अब पूरे 7 साल बाद सेलेक्टर्स ने उसे टी20 टीम में मौका दिया है. 

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 25, 2025, 11:46 AM IST
Graeme Cremer returns after seven years
Graeme Cremer returns after seven years

Graeme Cremer returns after seven years: जब कोई भी क्रिकेटर 7 साल बाद मैदान पर वापसी करता है तो चर्चा होना लाजमी है. चर्चा इसलिए भी क्योंकि जिस उम्र में इस खिलाड़ी ने वापसी की है, उसमें प्लेयर संन्यास ले लेते हैं. जी हां, 7 साल बाद जो खिलाड़ी मैदान पर वापसी को तैयार है वो कोई और नहीं बल्कि जिम्बाब्वे के स्टार लेग स्पिनर ग्रेम क्रेमर हैं, जिनके पास 144 इंटरनेशनल मैचों में 212 विकेट झटकने का अनुभव है. अब एक बार फिर ये मैच विनर टी20 क्रिकेट में तबाही मचाने के लिए तैयार है. 

अफगानिस्तान के खिलाफ घोषित हुई जिम्बाब्वे की टी20 टीम में ग्रेम क्रेमर का भी नाम शामिल है. 7 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी से जिम्बाब्वे की टीम को ना सिर्फ मजबूती मिली है. बल्कि उसे एक अनुभवी खिलाड़ी भी मिला है. आइए जानते हैं आखिर क्यों ये खिलाड़ी इतने लंबे वक्त तक कहां रहा...

फैमिली की वजह से छोड़ दिया था क्रिकेट

ये वही ग्रेम क्रेमर हैं, जिन्होंने 7 साल पहले परिवार की खातिर क्रिकेट से दूरी बना ली थी. उन्हें फैमिली कमिटमेंट को लेकर दुबई शिफ्ट होना पड़ा था और क्रिकेट छोड़ दिया था. ये फैसला तब लिया गया था जब  2019 में जिम्बाब्वे वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी थी. क्रेमर ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2018 में UAE के खिलाफ वनडे के तौर पर खेला था, इसके बाद से ही वो गुमनाम हो गए थे. 

2026 का टी20 विश्व कप खेलने पर है पूरा फोकस

2018 में क्रेमर यूएई में शिफ्ट हो गए थे. उन्होंने क्रिकेट छोड़कर गोल्फ खेलने पर फोकस किया था, लेकिन क्रिकेट से प्यार एक बार फिर उन्हें मैदान पर वापस ले आया है. वो इन दिनों जिम्बाब्वे में घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं. उनकी पूरी कोशिश है कि वो अगले साल होने वाला टी20 विश्व कप 2026 खेलें. इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का वो पूरा फायदा उठाना चाहेंगे. 

कैसा रहा है ग्रेम क्रेमर का क्रिकेट करियर?

ग्रेम क्रेमर एक लेग स्पिनर हैं. अब उनकी उम्र 39 साल हो चुकी है. इस खिलाड़ी ने 2004 में वनडे, 2005 में टेस्ट और 2008 में टी20 डेब्यू किया था. आखिरी बार वो 2018 में नजर आए थे. अपने करियर में ये स्टार 19 टेस्ट 57 विकेट ले चुका है. वनडे के 96 मैचों में 119 विकेट निकाले हैं, जबकि टी20 के 29 मैचों में 35 शिकार किए हैं. अब एक बार फिर वो फैंस का मनोरंजन करने के लिए मैदान में उतरेंगे.

कब मैदान पर उतरेंगे  ग्रेम क्रेमर?

ग्रेम क्रेमर 29 अक्टूबर को मैदान पर उतर सकते हैं. ये वही दिन है जब जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज का आगाज होगा. पहला मैच 29, दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर को होगा. तीसरा यानी आखिरी टी20 मैच 2 नवंबर को खेला जाना है. ये सभी मैच मुकाबले हरारे में खेले जाएंगे.

Bhoopendra Rai

Graeme CremerZIM vs AFG

