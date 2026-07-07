क्या है BCCI का 'मिशन 2028'? जिसके लिए राहुल पूरी तरह इग्नोर, संजू को रेस्ट, ZIM vs IND दौरे से होगी शुरुआत

23 जुलाई से भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20I सीरीज का आगाज होगा. 6 जुलाई को जिम्बाब्वे दौरे के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ, तो सबसे बड़ा झटका संजू सैमसन के फैंस को लगा. हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे सैमसन को 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं दी गई, तो हर तरफ यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद संजू को क्यों बाहर किया गया? सोशल मीडिया पर भी फैंस का गुस्सा फूट पड़ा. BCCI पर तमाम तरह के आरोप लगने लगे, लेकिन अब इस फैसले की असली वजह सामने आई है.
क्या है BCCI का 'मिशन 2028'?
BCCI के इस हैरान करने वाले फैसले के पीछे कोई नाराजगी नहीं, बल्कि साल 2028 के टी20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बहुत बड़ी और गुप्त प्लानिंग छिपी है. भले ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की मानें, यह फैसला 'मिशन 2028' यानी 2 साल बाद होने वाले टी20 विश्व कप के रोडमैप का हिस्सा है.
क्रिकबज ने 2028 के टी20 वर्ल्ड कप के रोडमैप की प्लानिंग का हिस्सा रहने वाले एक सूत्र के हवाले से लिखा कि, "अगर हम नए और युवा खिलाड़ियों को अभी नहीं आजमाएंगे, तो फिर कब मौका मिलेगा? संजू सैमसन को भी बोर्ड की इस सोच और प्लानिंग के बारे में अच्छी तरह समझा दिया गया है."
दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और चयनकर्ता अब साल 2028 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करने में जुट गए हैं. इस रोडमैप के तहत टीम मैनेजमेंट नए और युवा खिलाड़ियों को परखना चाहता है. इसी वजह से संजू की जगह प्रभसिमरन सिंह को मौका दिया गया है.
संजू को टीम से बाहर नहीं किया गया है. यह बस एक छोटा सा ब्रेक है. वह अभी भी टीम की भविष्य की रणनीति का हिस्सा हैं और एशियन गेम्स की टीम में भी शामिल हैं. सिर्फ संजू सैमसन ही नहीं, बल्कि इस दौरे पर अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ी भी नहीं हैं, ताकि नए खिलाड़ियों को मौका मिल सके.
एक चर्चा यह भी है कि संजू ने मैनचेस्टर टी20 में खुद बाहर बैठने की बात कही थी, ताकि युवा वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सके.
अगर जिम्बाब्वे दौरे पर चुनी गई टीम के चयन में किसी खिलाड़ी के साथ थोड़ी नाइंसाफी की बात की जाए, तो वह केएल राहुल हो सकते हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज की रेस में प्रभसिमरन सिंह के मुकाबले केएल राहुल के आंकड़े कहीं ज्यादा बेहतर थे. आईपीएल 2026 में जहां राहुल ने 174.41 के शानदार स्ट्राइक रेट से 593 रन बनाए थे, वहीं पंजाब किंग्स के प्रभसिमरन सिंह ने 168.87 के स्ट्राइक रेट से 510 रन ही जुटाए थे. हालांकि, चयनकर्ताओं का झुकाव भविष्य को देखते हुए युवाओं की तरफ ज्यादा रहा.
तीनों टी20 मुकाबले 23, 25 और 26 जुलाई को हरारे में खेले जाएंगे. सभी मुकाबले स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से शुरू होंगे. भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी 19 जुलाई को सीधे हरारे पहुंचेंगे, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 19 जुलाई को होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे के बाद बाकी खिलाड़ी 20 जुलाई को जिम्बाब्वे में टीम से जुड़ेंगे. टीम 20 से 22 जुलाई और फिर 24 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे (स्थानीय समयानुसार) अभ्यास करेगी.