95 साल में पहली बार हुआ ये अद्भुत कारनामा, क्रिकेट के मैदान पर बन गया ये हैरान करने वाला महारिकॉर्ड
95 साल में पहली बार हुआ ये अद्भुत कारनामा, क्रिकेट के मैदान पर बन गया ये हैरान करने वाला महारिकॉर्ड

क्रिकेट के मैदान पर एक बहुत ही हैरान करने वाला महारिकॉर्ड बन गया है. न्यूजीलैंड की टीम ने अपने टेस्ट इतिहास के 95 सालों में पहली बार एक अद्भुत कारनामा कर दिखाया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ चल रही दो मैचों की सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने तहलका मचाकर रख दिया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 09, 2025, 08:33 AM IST
95 साल में पहली बार हुआ ये अद्भुत कारनामा, क्रिकेट के मैदान पर बन गया ये हैरान करने वाला महारिकॉर्ड

क्रिकेट के मैदान पर एक बहुत ही हैरान करने वाला महारिकॉर्ड बन गया है. न्यूजीलैंड की टीम ने अपने टेस्ट इतिहास के 95 सालों में पहली बार एक अद्भुत कारनामा कर दिखाया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ चल रही दो मैचों की सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने तहलका मचाकर रख दिया है. सबसे पहले न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे की टीम को पहली पारी में 125 रन पर ऑलआउट कर दिया. इसके बाद कीवी टीम ने पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 601 रन बना लिए हैं. न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी के आधार पर अभी तक जिम्बाब्वे पर 476 रन की बढ़त बना चुकी है.

95 साल में पहली बार हुआ ये अद्भुत कारनामा

न्यूजीलैंड की पारी के दौरान तीन कीवी बल्लेबाजों ने 150 से ज्यादा रनों के स्कोर बनाए हैं. कीवी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे ने 153 रन, हेनरी निकोल्स ने नाबाद 150 रन और रचिन रवींद्र ने नाबाद 165 रन बनाए हैं. इसी के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने इतिहास रच दिया है. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट इतिहास के 95 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 बल्लेबाजों ने एक ही टेस्ट पारी के दौरान 150 से ज्यादा रनों के स्कोर बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट के 148 साल के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ है, जब एक ही टीम के तीन बल्लेबाजों ने एक ही टेस्ट पारी के दौरान 150 से ज्यादा रनों के स्कोर बनाए हैं. इससे पहले इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों ने साल 1938 में और भारत के 3 बल्लेबाजों ने साल 1986 में ये अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था.

एक ही टेस्ट पारी में 150 से अधिक रन बनाने वाले तीन बल्लेबाजों की टीमें

1. इंग्लैंड - विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया - द ओवल, लंदन (1938)

2. भारत - विरुद्ध श्रीलंका - ग्रीन पार्क, कानपुर (1986)

3. न्यूजीलैंड - विरुद्ध जिम्बाब्वे - क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो (2025)

न्यूजीलैंड ने दबदबा बनाया

बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में शुक्रवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने दबदबा बनाया. डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स और रचिन रवींद्र के शतकों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 3 विकेट पर 601 रन बनाए. ब्लैक कैप्स ने लगातार बल्लेबाजी करते हुए अपनी बढ़त 476 रनों तक पहुंचाई. डेवोन कॉनवे ने 153 रनों के साथ अपने 16 मैचों के शतक के सूखे को तोड़ा, जबकि हेनरी निकोल्स दिसंबर 2023 के बाद अपनी पहली टेस्ट सीरीज में खेलते हुए 150 रनों पर नाबाद रहे. रचिन रवींद्र ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए नाबाद 165 रन बनाए. रचिन रवींद्र ने सिर्फ 104 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 35 गेंदों में 65 रन जोड़कर अपनी गति और तेज कर दी.

About the Author
author img
तरुण वर्मा

तरुण वर्मा मौजूदा समय में Zee News Hindi Digital की पिच पर खबरों के चौके-छक्के लगा रहे हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. त...और पढ़ें

;