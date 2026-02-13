Advertisement
trendingNow13108748
Hindi Newsक्रिकेटक्या जिम्बाब्वे बनेगा भारत का ‘लकी चार्म’? ऑस्ट्रेलिया की हार से खुला विश्व कप का दरवाजा, जानें क्या कहता है इतिहास?

क्या जिम्बाब्वे बनेगा भारत का ‘लकी चार्म’? ऑस्ट्रेलिया की हार से खुला विश्व कप का दरवाजा, जानें क्या कहता है इतिहास?

T20 WC 2026: जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 विश्व कप में गजब का मुकाबला हुआ. जिम्बाब्वे ने कंगारुओं को 23 रनों से जबरदस्त शिकस्त दी. इस जीत के साथ उन्होंने टूर्नामेंट में ऐतिहासिक उलटफेर करने का कारनामा कर दिखाया.इसी के साथ एक जुमला तेज हो गया है कि क्या जिम्बाब्वे को भारत के खिलाफ मिली जीत टीम इंडिया के लिए विश्व कप इशारा करती है. चलिए समझते हैं डिटेल में...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 13, 2026, 09:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

T20 WC 2026: जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 विश्व कप में गजब का मुकाबला हुआ. जिम्बाब्वे ने कंगारुओं को 23 रनों से जबरदस्त शिकस्त दी. इस जीत के साथ उन्होंने टूर्नामेंट में ऐतिहासिक उलटफेर करने का कारनामा कर दिखाया. गौरतलब है कि आजतक टी20 विश्व कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे 2 बार आमने-सामने आई हैं और दोनों ही बार जिम्बाब्वे बाजी मारने में कामयाब रही है. जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 169 रन लगाए थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी कंगारू टीम मात्र 146 रन ही बना सकी और ये मुकाबला बुरी तरह हार गई. उनकी तरफ से मैट रेंशॉ के अलावा कोई भी बल्लेबाज खास नहीं कर सका. रेंशॉ ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाते हुए मैच को जीताने का भरपूर प्रयास किया लेकिन, आखिर में बाजी जिम्बाब्वे मारने में कामयाब रही. इसी के साथ एक जुमला तेज हो गया है कि क्या जिम्बाब्वे को भारत के खिलाफ मिली जीत टीम इंडिया के लिए विश्व कप इशारा करती है. चलिए समझते हैं डिटेल में...

क्या कहता है इतिहास?

आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को आजतक आईसीसी टूर्नामेंट में 3 बार हराया है और तीनों बार भारत ने विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं टी20 और वनडे विश्व कप को मिलाकर ऐसा करने के बारे में. बता दें कि पहली बार जिम्बाब्वे ने कंगारूओं को साल 1983 वनडे विश्व कप में रौंदा था. उसी साल कपिल देव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में अपना पहला विश्व कप जीतकर पूरी दुनिया के सामने अपने नाम का डंका पीटा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2007 में भी रौंदा

साल 2007 के टी20 विश्व कप के दौरान रिकी पोंटिंग की अगुवाई वाली दिग्गज ऑस्ट्रेलिया टीम को केपटाउन में जिम्बाब्वे ने धोया.इसके बाद क्रिकेट के इतिहास में पहली बार आयोजित हुए टी20 विश्व कप में टीम इंडिया ने बाजी मारते हुए पहला खिताब जीतकर सभी के होश उड़ा दिए. महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने टूर्नामेंट पूरी तरह से डॉमिनेट किया और फिर खिताब जीतकर इतिहास रचने का काम किया और अब जिम्बाब्वे ने एक बार फिर टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो इतिहास और इस जुमले कि माने तो भारतीय टीम एक बार फिर सूर्यकुमार की अगुवाई में इतिहास रच सकती है. हालांकि, देखना वाकई में दिलचस्प होगा ऐसा हो पाता है या नहीं.

क्या हिस्ट्री होगी रिपीट?

जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया के इस कनेक्शन कि मानें तो भारत ये विश्व कप अपने नाम कर सकता है. पर आपको क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? वैसे अगर भारतीय टीम की बात करें तो मौजूदा समय में क्रिकेट जगत में टीम इंडिया नंबर 1 टीम है. टीम इंडिया बेहद ही मजबूत मानी जा रही है और बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक सभी डिपार्टमेंट में भारतीय टीम कमाल कर रही है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया अगर खिताब जीतती है, तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई डिफेंडिंग चैंपियन लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीती हो. बहरहाल, टीम इंडिया खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: ना जडेजा,  ना जायसवाल... ये खिलाड़ी बना राजस्थान रॉयल्स टीम का नया कप्तान, देखें 2007 से अभी तक पूरी लिस्ट

 

 

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Zimbabwe beating Australia guarantee Indias World Cup

Trending news

कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
मैक-5 की रफ्तार, 800 किमी की मार! BrahMos 2.0 की आहट से क्यों डरे हुए हैं चीन-PAK?
Brahmos 2.0
मैक-5 की रफ्तार, 800 किमी की मार! BrahMos 2.0 की आहट से क्यों डरे हुए हैं चीन-PAK?
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
West Bengal news
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
Telangana Nagar Nikay Chunav Result 2026
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
National News
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
चीन के साथ क्यों पंचशील समझौता करना चाहते थे नेहरू, वो भूल जिसने बढ़ाया टकराव
Anil Chauhan
चीन के साथ क्यों पंचशील समझौता करना चाहते थे नेहरू, वो भूल जिसने बढ़ाया टकराव
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
India Egypt relation
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
harry boxer
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?