पाकिस्तान में जिम्बाब्वे का हाहाकार... कप्तान बना जीत का 'सिकंदर', वन मैन शो से ढहाई 'लंका'

ZIM vs SL: ट्राई सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की दहाड़ सुर्खियों में रही. सिकंदर के चर्चे थमे ही थे कि ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में ही जिम्बाब्वे का जलवा देखने को मिला. ट्राई सीरीज के दूसरे टी20 मैच में कमजोर कही जाने वाली इस टीम ने श्रीलंका को धो डाला. जीत के सिकंदर कप्तान सिकंदर रजा रहे जिन्होंने अपने हरफनमौला प्रदर्शन से श्रीलंका के परखच्चे उड़ा डाले. 67 रन से श्रीलंका को रौंदकर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को एक और उलटफेर का बड़ा अलर्ट दे दिया है.

श्रीलंका ने जीता था टॉस

श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. जिम्बाब्वे की तरफ से दमदार शुरुआत देखने को मिली. सलामी बल्लेबाज ब्रियान बेनेट ने 42 गेंद में 49 रन की पारी खेलकर टीम को जोरदार शुरुआत दी. दूसरे छोर से दो बल्लेबाज 11 और 10 रन बनाकर आउट हो गए फिर क्रीज पर उतरे सिकंदर रजा. जिम्बाब्वे के कप्तान ने इस मैच में भी बल्ले से तूफान ला दिया.

3 रन से फिफ्टी से चूके

सिकंदर रजा इस बैटिंग में 3 रन से फिफ्टी से चूक गए, लेकिन उनकी पारी स्कोरबोर्ड पर बड़ी इम्पैक्टफुल साबित हुई. रजा ने महज 32 गेंद में 47 रन की पारी खेली जिसमें 3 चौके जबकि 2 छक्के देखने को मिले. इन दो दमदार पारियों की बदौलत जिम्बाब्वे ने बोर्ड पर 162 रन टांग दिए, तब तक मुकाबला श्रीलंका के हाथों में नजर आ रहा था. श्रीलंका की तरफ से वानिंदु हसरंगा ने 3 जबकि ईशान मलिंगा ने 2 विकेट झटके. चमीरा और तीक्षणा के हाथों 1-1 सफलता लगी.

ताश के पत्तों की तरह बिखरी लंका

163 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया. महज 29 रन के स्कोर पर टीम ने अपने 4 टॉप बल्लेबाजों को गंवा दिया था. हालांकि, कप्तान दासुन शानाका ने अपनी बैटिंग से मैच में जान डाली लेकिन 34 रन बनाकर आउट हो गए. पूरी टीम 95 के स्कोर पर ढेर हो गई. जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रेड इवान्स ने 3 रिचर्ड नगरवा 2 जबकि रजा, रियान और क्रीमर के हाथों एक-एक विकेट आया.