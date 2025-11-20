Advertisement
trendingNow13012106
Hindi Newsक्रिकेट

पाकिस्तान में जिम्बाब्वे का हाहाकार... कप्तान बना जीत का 'सिकंदर', वन मैन शो से ढहाई 'लंका'

ZIM vs SL: ट्राई सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की दहाड़ सुर्खियों में रही. सिकंदर के चर्चे थमे ही थे कि ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में ही जिम्बाब्वे का जलवा देखने को मिला. ट्राई सीरीज के दूसरे टी20 मैच में कमजोर कही जाने वाली इस टीम ने श्रीलंका को धो डाला.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 20, 2025, 10:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ZIM vs SL
ZIM vs SL

ZIM vs SL: ट्राई सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की दहाड़ सुर्खियों में रही. सिकंदर के चर्चे थमे ही थे कि ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में ही जिम्बाब्वे का जलवा देखने को मिला. ट्राई सीरीज के दूसरे टी20 मैच में कमजोर कही जाने वाली इस टीम ने श्रीलंका को धो डाला. जीत के सिकंदर कप्तान सिकंदर रजा रहे जिन्होंने अपने हरफनमौला प्रदर्शन से श्रीलंका के परखच्चे उड़ा डाले. 67 रन से श्रीलंका को रौंदकर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को एक और उलटफेर का बड़ा अलर्ट दे दिया है. 

श्रीलंका ने जीता था टॉस

श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. जिम्बाब्वे की तरफ से दमदार शुरुआत देखने को मिली. सलामी बल्लेबाज ब्रियान बेनेट ने 42 गेंद में 49 रन की पारी खेलकर टीम को जोरदार शुरुआत दी. दूसरे छोर से दो बल्लेबाज 11 और 10 रन बनाकर आउट हो गए फिर क्रीज पर उतरे सिकंदर रजा. जिम्बाब्वे के कप्तान ने इस मैच में भी बल्ले से तूफान ला दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

3 रन से फिफ्टी से चूके

सिकंदर रजा इस बैटिंग में 3 रन से फिफ्टी से चूक गए, लेकिन उनकी पारी स्कोरबोर्ड पर बड़ी इम्पैक्टफुल साबित हुई. रजा ने महज 32 गेंद में 47 रन की पारी खेली जिसमें 3 चौके जबकि 2 छक्के देखने को मिले. इन दो दमदार पारियों की बदौलत जिम्बाब्वे ने बोर्ड पर 162 रन टांग दिए, तब तक मुकाबला श्रीलंका के हाथों में नजर आ रहा था. श्रीलंका की तरफ से वानिंदु हसरंगा ने 3 जबकि ईशान मलिंगा ने 2 विकेट झटके. चमीरा और तीक्षणा के हाथों 1-1 सफलता लगी.

ये भी पढे़ं... पाकिस्तान में जिम्बाब्वे का हाहाकार... कप्तान बना जीत का 'सिकंदर', वन मैन शो से ढहाई 'लंका'

ताश के पत्तों की तरह बिखरी लंका

163 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया. महज 29 रन के स्कोर पर टीम ने अपने 4 टॉप बल्लेबाजों को गंवा दिया था. हालांकि, कप्तान दासुन शानाका ने अपनी बैटिंग से मैच में जान डाली लेकिन  34 रन बनाकर आउट हो गए. पूरी टीम 95 के स्कोर पर ढेर हो गई. जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रेड इवान्स ने 3 रिचर्ड नगरवा 2 जबकि रजा, रियान और क्रीमर के हाथों एक-एक विकेट आया.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

ZIM vs PAK

Trending news

क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है SC की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?
Talaak-e-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है SC की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?
शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?
weather update
शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?
कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी में हुआ बड़ा चमत्कार
Jagannath Puri
कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी में हुआ बड़ा चमत्कार
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, एक दहशतगर्द ढेर!
Punjab news in hindi
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, एक दहशतगर्द ढेर!
भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा पाक, दिखाया पूर्व सेना प्रमुख का AI वीडियो
Pakistan
भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा पाक, दिखाया पूर्व सेना प्रमुख का AI वीडियो
क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
India-Australia relations
क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
crime news
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
Siddaramaiah
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
delhi bomb blast news
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
Punjab news
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन