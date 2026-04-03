Abhishek Sharma के लिए 'काल' बना ये तेज गेंदबाज... ना छक्के खाए ना रन लुटाए... 4 पारियों में 2 बार किया शिकार

Abhishek Sharma vs Muzarabani in T20s: अभिषेक शर्मा टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं. वो पहली गेंद से छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं. पिछले 2 सालों में सिर्फ टी20 विश्व कप 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन को छोड़ दें तो अभिषेक शर्मा का जलवा रहा है. उनके सामने जो भी गेंदबाज आया, उसे मार पड़ी, लेकिन अब एक विदेशी तेज गेंदबाज अभिषेक के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है.

ये कोई और नहीं बल्कि जिम्बाब्वे के लंबे कद के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी (Blessing Muzarabani) हैं, जिन्होंने अब तक अभिषेक के खिलाफ 4 मैचों में बॉलिंग की और हर बार बाजी मारी. इन चार पारियों में मुजारबानी ने ना सिर्फ अभिषेक को 2 बार आउट किया बल्कि छक्के-चौके भी नहीं खाए.

टी20 में जब भी अभिषेक शर्मा और ब्लेसिंग मुजारबानी का आमना-सामना हुआ है तो पलड़ा हमेशा गेंदबाज का भारी रहा है. मुजारबानी ने 4 पारियों में 15 बॉल डालीं, जिनमें से 2 बार अभिषेक को आउट किया और सिर्फ 15 रन खर्च किए. अभिषेक जैसे तूफानी ओपनर के सामने 15 गेंदों पर सिर्फ 15 रन देना एक बड़ी बात है.

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इसका मतलब ये है कि मुजारबानी ने उन्हें खुलकर खेलने की बिल्कुल आजादी नहीं दी है. अभिषेक, जो आमतौर पर 150-200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, मुजारबानी के सामने महज 100 के स्ट्राइक रेट से रन बना पा रहे हैं.

अभिषेक के पहले 2 मैचों में क्या किया?

अभिषेक शर्मा को मुजारबानी ने 2 मार्च की शाम आईपीएल के छठे मैच में आउट किया. आईपीएल 2026 में पहले 2 मैचों में अभिषेक सिर्फ 55 रन बना पाए हैं. KKR के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 21 बॉल पर 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 48 रन किए. इससे पहले RCB के खिलाफ ओपनिंग मैच में उन्होंने 8 बॉल पर सिर्फ 7 रन किए थे. अब अभिषेक तीसरे मैच में एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे.

अभिषेक और मुजारबानी का टी20 करियर कैसा रहा है?

ब्लेसिंग मुजारबानी टी20 करियर में अब तक 139 मैच खेलकर 159 विकेट निकाल चुके हैं. 17 रन देकर 4 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. अभिषेक शर्मा टी20 करियर में अब तक 183 मैच खेलकर 5296 रन बना चुके हैं. उन्होंने 32.49 की औसत से रन बनाए हैं. अभिषेक के नाम 8 शतक और 32 अर्धशतक दर्ज हैं.

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