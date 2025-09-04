जिम्बाब्वे के खूंखार ओपनर ने T20I में रचा इतिहास, रोहित और विराट भी नहीं बना पाए ये अद्भुत महारिकॉर्ड
जिम्बाब्वे के खूंखार ओपनर ने T20I में रचा इतिहास, रोहित और विराट भी नहीं बना पाए ये अद्भुत महारिकॉर्ड

जिम्बाब्वे के 21 साल के खूंखार ओपनर ब्रायन बेनेट ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. ब्रायन बेनेट ने एक ऐसा दुर्लभ महारिकॉर्ड बना दिया है, जिसे रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज अपने पूरे टी20 इंटरनेशनल करियर में नहीं बना पाए हैं. जिम्बाब्वे के ओपनर ब्रायन बेनेट ने बुधवार को हरारे में एक दुर्लभ बल्लेबाजी उपलब्धि के साथ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया, हालांकि उनकी टीम तीन मैचों की सीरीज के पहले टी20 मैच में श्रीलंका से 4 विकेट से हार गई.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 04, 2025, 11:20 AM IST
जिम्बाब्वे के खूंखार ओपनर ने T20I में रचा इतिहास

ब्रायन बेनेट ने बुधवार को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 57 गेंदों पर 81 रनों की तेज तर्रार पारी खेली. ब्रायन बेनेट ने 142.11 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 12 चौके जमाए. ब्रायन बेनेट ने इसी के साथ ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बेहद दुर्लभ महारिकॉर्ड बना दिया है. ऐसा महारिकॉर्ड विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी नहीं बना पाए हैं. दरअसल, ब्रायन बेनेट आईसीसी के फुल मेंबर्स देशों के क्रिकेटरों के बीच बिना छक्का लगाए सबसे बड़ा T20I स्कोर बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं.

रोहित और विराट भी नहीं बना पाए ये अद्भुत महारिकॉर्ड

ब्रायन बेनेट ने 57 गेंदों पर 81 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 12 चौके शामिल रहे. ब्रायन बेनेट ने यह पारी बिना छक्का लगाए खेली. ब्रायन बेनेट ने इस मामले में फाफ डु प्लेसिस (79* बनाम बांग्लादेश, 2015) और बाबर आजम (79 बनाम न्यूजीलैंड) के संयुक्त रूप से बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. इस अनोखी लिस्ट में मोहम्मद रिजवान (78 बनाम वेस्टइंडीज) और रिकी पोंटिंग (76 बनाम भारत) भी शामिल हैं. हालांकि, आईसीसी के सभी मेंबर्स देशों के क्रिकेटरों के बीच बिना छक्का लगाए सबसे बड़ा T20I स्कोर बनाने का रिकॉर्ड मलावी के सामी सोहेल के नाम पर दर्ज हैं, जिन्होंने लेसोथो के खिलाफ नाबाद 94 रन बनाए थे. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी ये महारिकॉर्ड नहीं बना पाए हैं.

जिम्बाब्वे को मिली 4 विकेट से हार

श्रीलंका के खिलाफ बुधवार को हरारे में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में जिम्बाब्वे ने ब्रायन बेनेट की पारी के दम पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए. जवाब में श्रीलंका की टीम ने 19.1 ओवर में ही 6 विकेट खोकर 177 रन बनाते हुए यह मैच 4 विकेट से जीत लिया. श्रीलंका के लिए पथुम निसांका ने 32 गेंदों में 55 रनों की शानदार पारी खेली. कामिंडु मेंडिस ने 16 गेंदों पर नाबाद 41 रन बनाए और मेहमान टीम की जीत पक्की कर दी.

