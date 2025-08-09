ZIM vs NZ: पहले 9 विकेट... अब पारी और 359 रन! लगातार शर्मनाक हार से भी टूटा नहीं कप्तान का हौसला, यूं भरी हुंकार

Zimbabwe Captain Craig Ervine: जिम्बाब्वे को न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में पारी और 359 रन से हरा दिया. इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने 2-0 से सीरीज भी जीत ली. बता दें कि जिम्बाब्वे को पहले टेस्ट में 9 विकेट से हार मिली थी और अब दूसरे टेस्ट में उसे इतिहास की अपनी सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी. हालांकि, इसके बाद भी जिम्बाब्वे के कप्तान क्रेग इर्विन का हौसला टूटा नहीं है. उन्होंने मैच के बाद अपने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कि हमें इससे निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि सीखना चाहिए. इसके अलावा जिम्बाब्वे के कप्तान ने टीम के आगामी कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन की हुंकार भरी.

हार के बाद क्या बोले क्रेग इर्विन?

जिम्बाब्वे के कप्तान ने मैच के बाद कहा, 'यह थोड़ा निराशाजनक जरूर है. खासकर आज सुबह जिस तरह से हमने मैच खत्म किया. लेकिन हमारा सामना एक बेहद कुशल प्रतिद्वंद्वी से था और टेस्ट सर्किट में हमारी स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है. मैं फिर भी पहले बल्लेबाजी करना पसंद करता, मुझे पता है कि विकेट में थोड़ी कमज़ोरी थी और न्यूज़ीलैंड के गेंदबाजों ने इसका बखूबी फायदा उठाया.'

'हमें अभी बहुत मेहनत करनी है'

क्रेग इर्विन ने आगे कहा, 'हमें अभी बहुत मेहनत करनी है. हर कोई इस हार को अलग तरह से पचाएगा. जरूरी है कि हम टॉप टीमों के साथ खेलते रहें. इन हार ने टीम को बहुत कुछ सिखाया है. हम एक युवा टेस्ट टीम हैं.' त्सिगा की विकेटकीपिंग की तारीफ करते हुए कप्तान ने कहा, उन्होंने (त्सिगा) विकेटकीपिंग में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी ऊर्जा बनाए रखी. टीम का काम करने का तरीका शानदार था. हमें अपनी योजनाओं पर कायम रहना होगा, इन नतीजों से ज्यादा निराश नहीं होना होगा और उम्मीद है कि अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन के साथ वापसी करेंगे.'

न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी टेस्ट जीत

एक तरफ जिम्बाब्वे को अपने टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी है तो वहीं, यह न्यूजीलैंड के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत रही. ओवरऑल देखा जाए तो यह टेस्ट इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार है. टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है, जिसने साल 1938 में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 579 रन से शिकस्त दी थी. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने साल 2002 में पारी और 360 रन से जीत दर्ज की थी. यह टेस्ट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत है.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत (पारी से)

इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, द ओवल 1938, पारी और 579 रन

ऑस्ट्रेलिया vs दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग 2002, पारी और 360 रन

न्यूजीलैंड vs जिम्बाब्वे, बुलावायो 2025, पारी और 359 रन

वेस्टइंडीज vs भारत, कोलकाता 1958/59, पारी और 336 रन