भारत के खिलाफ मैच से पहले ZIM के कप्तान सिकंदर रजा क्यों हुए भावुक? नम आंखों से जो कहा देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे

India vs Zimbabwe: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार (आज) को भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा. 24 साल के लंबे इंतजार के बाद ये मौका आया है, जब जिम्बाब्वे की टीम भारत में भारत के खिलाफ खेलने वाली है. आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि दोनों टीमों के बीच भारत में अभी तक एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है. सुपर-8 में होने वाले इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों पर दबाव है. भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा था, वहीं वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंद दिया था.

चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होने वाले अहम मैच से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गए. मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उनकी आंखें नम थी. देश के लिए उनका जुनून देखकर सोशल मीडिया पर फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं. वहीं, कई लोग सिकंदर रजा की तुलना भारत के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान कपिल देव से कर रहे हैं. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?

सिकंदर रजा क्यों हुए भावुक?

ब्रॉडकास्टर स्टारस्पोर्ट्स ने इंस्टाग्राम पर एक दिल जीतने वाला वीडियो शेयर किया है. इसमें पहले फिल्म '83' की झलक है, जहां कपिल देव की भूमिका निभा रहे एक्टर रणवीर सिंह कहते हैं कि हम यहां वर्ल्ड कप जीतने आए हैं. उनके उस बयान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों के होश उड़ गए थे. सिकंदर रजा ने भी उसी अंदाज में जवाब देकर फैंस का दिल जीत लिया.

सिकंदर रजा ने पूछा- आप में से कितने लोगों को लगता है कि जिम्बाब्वे सेमीफाइनल में जाएगा... सिर्फ एक पत्रकार ने हाथ उठाया. फिर सिकंदर ने कहा कि सिर्फ एक को लगता है, इसका मतलब है कि हमने अभी तक कुछ ऐसा कारनामा किया है, जिसपर लोगों को यकीन हो, लेकिन आप लोगों का हाथ नहीं उठाना ही हमें प्रेरित करेगा. ये एक हाथ जो उठा है, उसे जिम्बाब्वे पर यकीन है. हम इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं.

जब सिकंदर रजा ये सबकुछ बोल रहे थे, तब उनकी आंखें नम थी. जब जिम्बाब्वे के पक्ष में सिर्फ एक हाथ उठा तो वो थोड़े भावुक हो गए. बता दें कि 2024 में जिम्बाब्वे की टीम टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं कर सकी थी. दो साल बाद कहानी बदल चुकी है. ग्रुप स्टेज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराकर बड़ा उलटफेर किया था. सुपर-8 के पहले मैच में भले ही टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता.

