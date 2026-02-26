Advertisement
trendingNow13123338
Hindi Newsक्रिकेटभारत के खिलाफ मैच से पहले ZIM के कप्तान सिकंदर रजा क्यों हुए भावुक? नम आंखों से जो कहा देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे

भारत के खिलाफ मैच से पहले ZIM के कप्तान सिकंदर रजा क्यों हुए भावुक? नम आंखों से जो कहा देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे

India vs Zimbabwe: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा भावुक हो गए. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ज्यादातर पत्रकारों ने जिम्बाब्वे के पक्ष में हाथ नहीं उठाया तो उन्होंने नम आंखों से दिल जीतने वाली बात कही जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 26, 2026, 03:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ZIM के कप्तान सिकंदर रजा क्यों हुए भावुक? (PHOTO- Starsports/BCCI)
ZIM के कप्तान सिकंदर रजा क्यों हुए भावुक? (PHOTO- Starsports/BCCI)

India vs Zimbabwe: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार (आज) को भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा. 24 साल के लंबे इंतजार के बाद ये मौका आया है, जब जिम्बाब्वे की टीम भारत में भारत के खिलाफ खेलने वाली है. आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि दोनों टीमों के बीच भारत में अभी तक एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है. सुपर-8 में होने वाले इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों पर दबाव है. भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा था, वहीं वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंद दिया था.

चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होने वाले अहम मैच से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गए. मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उनकी आंखें नम थी. देश के लिए उनका जुनून देखकर सोशल मीडिया पर फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं. वहीं, कई लोग सिकंदर रजा की तुलना भारत के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान कपिल देव से कर रहे हैं. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?

सिकंदर रजा क्यों हुए भावुक?

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रॉडकास्टर स्टारस्पोर्ट्स ने इंस्टाग्राम पर एक दिल जीतने वाला वीडियो शेयर किया है. इसमें पहले फिल्म '83' की झलक है, जहां कपिल देव की भूमिका निभा रहे एक्टर रणवीर सिंह कहते हैं कि हम यहां वर्ल्ड कप जीतने आए हैं. उनके उस बयान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों के होश उड़ गए थे. सिकंदर रजा ने भी उसी अंदाज में जवाब देकर फैंस का दिल जीत लिया.

सिकंदर रजा ने पूछा- आप में से कितने लोगों को लगता है कि जिम्बाब्वे सेमीफाइनल में जाएगा... सिर्फ एक पत्रकार ने हाथ उठाया. फिर सिकंदर ने कहा कि सिर्फ एक को लगता है, इसका मतलब है कि हमने अभी तक कुछ ऐसा कारनामा किया है, जिसपर लोगों को यकीन हो, लेकिन आप लोगों का हाथ नहीं उठाना ही हमें प्रेरित करेगा. ये एक हाथ जो उठा है, उसे जिम्बाब्वे पर यकीन है. हम इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं.

 

जब सिकंदर रजा ये सबकुछ बोल रहे थे, तब उनकी आंखें नम थी. जब जिम्बाब्वे के पक्ष में सिर्फ एक हाथ उठा तो वो थोड़े भावुक हो गए. बता दें कि 2024 में जिम्बाब्वे की टीम टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं कर सकी थी. दो साल बाद कहानी बदल चुकी है. ग्रुप स्टेज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराकर बड़ा उलटफेर किया था. सुपर-8 के पहले मैच में भले ही टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता.

ये भी पढ़ें: अगर इंग्लैंड 15 रन से जीते तो... पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ है खेल खत्म, सेमीफाइनल में पहुंचने का ये रहा 'मैजिकल समीकरण'

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Ind vs Zim

Trending news

CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
Anil Kumar Reddy Yeddula
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
operation sindoor
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
punjaab
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
Telangana NEWS
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
NCERT Book Controversy
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण