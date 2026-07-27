जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के करियर पर लगा बड़ा 'दब्बा', T20I में बनाया ये शर्मनाक रिकॉर्ड, रोहित शर्मा को भी छोड़ दिया पीछे

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के करियर पर बड़ा 'दब्बा' लग गया है. सिकंदर रजा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है. बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 3-0 से हरा दिया है. रविवार को खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज पर अजेय रहते हुए कब्जा किया है. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के नाम पर एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.
सिकंदर रजा भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मुकाबले में 'गोल्डन डक' का शिकार हुए. इसी के साथ सिकंदर रजा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 'शून्य' पर आउट होने वाले कप्तानों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने के मामले में पाकिस्तान के बाबर आजम और भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से आगे निकल गए हैं.
सिकंदर रजा को भारत के तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने 'गोल्डन डक' (पहली ही गेंद पर आउट) पर पवेलियन भेजा, जिससे T20I कप्तान के तौर पर उनके डक की संख्या सात हो गई. इस फॉर्मेट में कप्तान के तौर पर उनसे ज्यादा डक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरॉन फिंच (आठ) के नाम पर हैं. इस लिस्ट में बाबर आजम और रोहित शर्मा छह-छह डक के साथ उनके बाद आते हैं. सिकंदर रजा जिम्बाब्वे की पारी के चौथे ओवर में आउट हुए.
1. एरॉन फिंच - 8 बार जीरो पर आउट
2. सिकंदर रजा - 7 बार जीरो पर आउट
3. बाबर आजम - 6 बार जीरो पर आउट
4. रोहित शर्मा - 6 बार जीरो पर आउट
यश ठाकुर ने एक 'शॉर्ट-ऑफ-लेंथ' गेंद डाली, जिसने सिकंदर रजा को चौंका दिया. सिकंदर रजा ने लेग साइड की तरफ खेलने की कोशिश की. गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में उछली और वापस गेंदबाज की तरफ गई. यश ठाकुर तेजी से रिएक्ट करते हुए अपने फॉलो-थ्रू में बाईं ओर बढ़े और एक हाथ से कैच लपककर जिम्बाब्वे के कप्तान को आउट कर दिया.
सिकंदर रजा इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते हुए सबसे ज्यादा बार 'शून्य' पर आउट होने के मामले में संयुक्त रूप से टॉप पर पहुंच गए हैं. सिकंदर रजा ने इस मामले में रेगिस चकाब्वा की बराबरी कर ली है. दोनों ही खिलाड़ी 11-11 बार इस फॉर्मेट में बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे हैं. वहीं, ब्लेसिंग मुजरबानी और रिचर्ड नगारवा इस लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं, जो 9-9 बार 'शून्य' पर पवेलियन लौटे हैं.
1. रेगिस चकाब्वा - 11 बार जीरो पर आउट
2. सिकंदर रजा - 11 बार जीरो पर आउट
3. ब्लेसिंग मुजारबानी - 9 बार जीरो पर आउट
4. रिचर्ड नगारवा - 9 बार जीरो पर आउट