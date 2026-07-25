वैभव पर थी नजर, जिम्बाब्वे के इस बल्लेबाज ने बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने

भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भले ही जिम्बाब्वे को 90 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन टीम के युवा बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने इतिहास रच दिया. फैंस टीम इंडिया के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी से एक और रिकॉर्ड की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन इस बीच 22 साल के बेनेट ने ऐसा कारनामा कर दिया, जो T20I में किसी भी पूर्ण सदस्य टीम के खिलाड़ी ने नहीं किया था. ब्रायन बेनेट टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में 2000 रन जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.
जिम्बाब्वे के स्टार बल्लेबाज ने T20I का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. भारत के खिलाफ हरारे में खेले गए दूसरे मुकाबले में ब्रायन बेनेट ने 19 गेंदों पर 32 रनों की तेज तर्रार पारी खेली. खतरनाक अंदाज में खेल रहे बेनेट को डेब्यूटेंट यश ठाकुर ने आउट किया. इस पारी के दौरान उन्होंने T20I में 2000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया.
22 साल के ब्रायन बेनेट टी20 इंटरनेशनल में 2000 रन पूरा करने वाले जिम्बाब्वे के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले सिकंदर रजा और रयान बर्ल इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं. वहीं, बेनेट T20I में दो हजार रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अभी तक 88 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और 143.16 के स्ट्राइक रेट से 2022 रन बनाए हैं.
जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरुआती दो मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने एक मैच रहते ही सीरीज पर कब्जा कर लिया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये पहली सीरीज जीत है. इससे पहले भारत को लगातार 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. दूसरे मैच में जीत दिलाने में ईशान किशन और तिलक वर्मा का अहम योगदान रहा. ईशान ने 44 गेंदों पर 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. तिलक वर्मा ने भी 29 गेंदों पर 60 रन बनाए और साथ ही गेंद से कमाल दिखाते हुए एक विकेट चटकाया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बनाए थे, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 129 रनों पर ढेर हो गई.
तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने के बाद अब टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर होगी. भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20I 25 जुलाई (रविवार) को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा. इसका लाइव प्रसारण आप यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं.