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वैभव पर थी नजर, जिम्बाब्वे के इस बल्लेबाज ने बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने

IND vs ZIM: 22 साल के ब्रायन बेनेट टी20 इंटरनेशनल में 2000 रन पूरा करने वाले जिम्बाब्वे के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले सिकंदर रजा और रयान बर्ल इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं. वहीं, बेनेट T20I में दो हजार रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 25, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:00 PM IST
वैभव पर थी नजर, जिम्बाब्वे के इस बल्लेबाज ने बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने
Image Credit: जिम्बाब्वे के इस बल्लेबाज ने बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड (@Crex_live/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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