वैभव पर थी नजर, जिम्बाब्वे के इस बल्लेबाज ने बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने

जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरुआती दो मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने एक मैच रहते ही सीरीज पर कब्जा कर लिया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये पहली सीरीज जीत है. इससे पहले भारत को लगातार 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. दूसरे मैच में जीत दिलाने में ईशान किशन और तिलक वर्मा का अहम योगदान रहा. ईशान ने 44 गेंदों पर 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. तिलक वर्मा ने भी 29 गेंदों पर 60 रन बनाए और साथ ही गेंद से कमाल दिखाते हुए एक विकेट चटकाया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बनाए थे, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 129 रनों पर ढेर हो गई.