4 साल बाद चखा जीत का स्वाद...आखिरकार जिम्बाब्बे की खुली किस्मत, 9वीं रैंक की टीम को दी पटखनी

Bangladesh vs Zimbabwe Test Series: जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जोरदार जीत हासिल की. उसने सिलहट में खेले गए पहले टेस्ट को 3 विकेट से अपने नाम किया. उसे क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में चार साल बाद जीत मिली है. जिम्बाब्वे को पिछली जीत मार्च 2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ अबू धाबी में मिली थी. उसके बाद टीम की झोली लगातार 10 मैचों में खाली रही. इस दौरान 8 टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा और दो मुकाबले ड्रॉ रहे थे. आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बांग्लादेश नौवें और जिम्बाब्वे 12वें स्थान पर है.

बेनेट और करन ने रखी जीत की नींव

सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने मैच में अपना दूसरा अर्धशतक जमाकर जिम्बाब्वे की रोमांचक तीन विकेट से जीत की नींव रखी. जीत के लिए 174 रनों का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे ने बेनेट (54) और बेन करन (44) के साथ पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़कर शानदार शुरुआत की. मेहदी हसन मिराज ने इस साझेदारी को तोड़कर कम स्कोर वाले मुकाबले में रोमांच भर दिया. उन्होंने दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट किया और जिम्बाब्वे के मध्यक्रम को झकझोर कर बांग्लादेश की अप्रत्याशित जीत की उम्मीदों को जीवित रखा.

ये भी पढ़ें: 6, 6, 6, 6, 6...छक्कों की बौछार, 1-2 या 3 नहीं, इन धुरंधरों ने ओवर में लगाए 5 छक्के

मधेवेरे ने दिलाई जीत

दूसरे छोर पर विकेटों के गिरने के बावजूद वेस्ली मधेवेरे ने तेजी दिखाई और मेहदी की गेंद पर रिवर्स स्वीप चौका लगाकर चार साल में अपनी पहली टेस्ट जीत सील कर दी. मधेवेरे ने 19 रन बनाकर नाबाद रहे. वेलिंग्टन मसाकद्जा ने उनका बखूबी साथ दिया. उन्होंने 20 गेंद पर 12 रन बनाए. कप्तान क्रेग इर्विन और निक वेल्च ने 10-10 रन बनाए. बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज ने 50 रन देकर 5 विकेट लिए. उनकी शानदार गेंदबाजी भी बांग्लादेश को जीत नहीं दिला पाई.

Player of the Match in the first Test against Bangladesh in Sylhet

Blessing Muzarabani for his bowling figures of 3/50 & 6/72#BANvZIM pic.twitter.com/ecb3NxM62n

— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) April 23, 2025