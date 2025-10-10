Advertisement
T20 INTERNATIONAL में पहली बार बना 344 रन का अंसभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, 27 छक्कों और 30 चौकों का तूफान, बेरहम बना ये बल्लेबाज

World Record In T20I​: लोगों के लिए यह एक नई बात है, क्योंकि आमतौर पर 120 गेंदों वाली एक टी20 पारी में 344 रन बनना असंभव के बराबर है, लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक ऐसा अजूबा हो गया, जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए.

Oct 10, 2025
World Record In T20I​: लोगों के लिए यह एक नई बात है, क्योंकि आमतौर पर 120 गेंदों वाली एक टी20 पारी में 344 रन बनना असंभव के बराबर है, लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक ऐसा अजूबा हो गया, जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक टीम ने 344 रन ठोकते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस असंभव जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से रिकॉर्ड बुक तक हिल गई. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 344 रन ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस टीम के बल्लेबाजों ने 27 छक्के जड़ डाले.

टी20 क्रिकेट में बन गया नामुमकिन जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने 23 अक्टूबर 2024 को जाम्बिया के खिलाफ ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप सब-रीजनल अफ्रीका के क्वालीफायर ग्रुप बी मैच में महज 20 ओवरों में 344 रन का माउन्ट एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा कर दिया. यह स्कोर मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर है. नैरोबी में खेले गए इस टी20 इंटरनेशनल मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. जाम्बिया की टीम को क्या पता था कि उनके गेंदबाजों की शामत आने वाली है. जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 344 रन का ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बोर्ड पर टांग दिया.

दो घंटे विकेट की भीख मांगते रहे गेंदबाज

जाम्बिया के गेंदबाज इतने लाचार और बेबस दिखे कि वह जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के सामने विकेट की भीख मांगते हुए नजर आए. जिम्बाब्वे के लिए कप्तान सिकंदर रजा ने सिर्फ 43 गेंदों पर 133 रनों की नाबाद पारी खेली. सिकंदर रजा ने 309.30 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 7 चौके और 15 छक्के लगाए. इसके अलावा तदीवानाशे मारुमनी ने 19 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेली. तदीवानाशे मारुमनी ने 326.31 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 9 चौके और 4 छक्के लगाए. वहीं, क्लाइव मदांडे ने 17 गेंदों पर तेज तर्रार नाबाद 53 रन कूट दिए. क्लाइव मदांडे ने 311.76 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 3 चौके और 5 छक्के लगाए.

जिम्बाब्वे ने यह मैच 290 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड 344 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जाम्बिया की टीम 14.4 ओवर में महज 54 रन पर ढेर हो गई. इस तरह जिम्बाब्वे ने यह मैच 290 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया. जिम्बाब्वे के लिए ब्रैंडन मावुता और रिचर्ड नगारवा ने 3-3 विकेट झटके. वेस्ली मधेवेरे ने 2 विकेट और रयान बर्ल ने 1 विकेट हासिल किए. जिम्बाब्वे के लिए सिर्फ 43 गेंदों पर 133 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले सिकंदर रजा को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Sikandar Raza

