जिम्बाब्वे बाहर, साउथ अफ्रीका की सीट कन्फर्म... वेटिंग लिस्ट में भारत-वेस्टइंडीज, समझें सेमीफाइनल का पूरा गणित

T20 World Cup 2026 Semifinal Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार (26 फरवरी) को दो मुकाबले हुए. अहमदाबाद में खेले गए पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे. इसके जवाब में प्रोटियाज ने 16.1 ओवरों में एक विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया. चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद को जिंदा रखा है.

भारत से हारकर जिम्बाब्वे की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई है. वहीं, इस मैच के नतीजे से ये साफ हो गया कि साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब बाकी बचे एक स्थान के लिए भारत और वेस्टइंडीज के बीच जंग होगी. आइए जानते हैं कि इन दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का क्या समीकरण है.

भारत-वेस्टइंडीज के बीच होगा नॉकआउट मुकाबला

रविवार, 01 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा. कहने के लिए तो ये सुपर-8 का मैच है, लेकिन अब ये नॉकआउट मुकाबला हो गया है. जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो इस ग्रुप से साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने अभी तक 2 मैचों में दो जीत दर्ज की है और 4 अंक के साथ वो शिखर पर हैं. प्रोटियाज का नेट रन रेट +2.890 है. दूसरे नंबर पर फिलहाल वेस्टइंडीज है. उनके खाते में भी 2 अंक हैं, लेकिन भारत की तुलना में उनका नेट रन रेट बेहतर है और यही वजह है कि अंक बराबर होने के बावजूद टीम इंडिया तीसरे नंबर पर है. हालांकि, जो भी टीम 01 मार्च को जीतेगी वो 4 अंक के साथ सेमीफाइनल का टिकट कटवा लेगी.

अगर बारिश की वजह से धुला भारत-वेस्टइंडीज मैच तो क्या होगा?

फैंस के मन में ये भी सवाल है कि अगर भारत-वेस्टइंडीज मैच बारिश की वजह से धुल जाता है तो सेमीफाइनल में कौन पहुंचेगा? अगर ऐसा होता है तो भारतीय फैंस को झटका लगेगा. इस स्थिति में भले ही भारत-वेस्टइंडीज के 3-3 अंक रहेंगे, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के चलते वेस्टइंडीज की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी. करोड़ों भारतीय फैंस यही उम्मीद करेंगे कि 01 मार्च को कोलकाता में इंद्र देवता दूर रहें और पूरा खेल देखने को मिले.

