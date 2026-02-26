Advertisement
trendingNow13123837
Hindi Newsक्रिकेटजिम्बाब्वे बाहर, साउथ अफ्रीका की सीट कन्फर्म... वेटिंग लिस्ट में भारत-वेस्टइंडीज, समझें सेमीफाइनल का पूरा गणित

जिम्बाब्वे बाहर, साउथ अफ्रीका की सीट कन्फर्म... वेटिंग लिस्ट में भारत-वेस्टइंडीज, समझें सेमीफाइनल का पूरा गणित

T20 World Cup 2026 Semifinal Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार (26 फरवरी) का दिन भारतीय फैंस के लिए शानदार रहा. पहले साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराकर टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल का रास्ता खोल दिया और फिर चेन्नई में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी को और मजबूत किया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में, अब भारत-वेस्टइंडीज में जंग (PHOTO- @ProteasMenCSA)
साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में, अब भारत-वेस्टइंडीज में जंग (PHOTO- @ProteasMenCSA)

T20 World Cup 2026 Semifinal Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार (26 फरवरी) को दो मुकाबले हुए. अहमदाबाद में खेले गए पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे. इसके जवाब में प्रोटियाज ने 16.1 ओवरों में एक विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया. चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद को जिंदा रखा है.

भारत से हारकर जिम्बाब्वे की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई है. वहीं, इस मैच के नतीजे से ये साफ हो गया कि साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब बाकी बचे एक स्थान के लिए भारत और वेस्टइंडीज के बीच जंग होगी. आइए जानते हैं कि इन दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का क्या समीकरण है.

भारत-वेस्टइंडीज के बीच होगा नॉकआउट मुकाबला

Add Zee News as a Preferred Source

रविवार, 01 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा. कहने के लिए तो ये सुपर-8 का मैच है, लेकिन अब ये नॉकआउट मुकाबला हो गया है. जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो इस ग्रुप से साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने अभी तक 2 मैचों में दो जीत दर्ज की है और 4 अंक के साथ वो शिखर पर हैं. प्रोटियाज का नेट रन रेट +2.890 है. दूसरे नंबर पर फिलहाल वेस्टइंडीज है. उनके खाते में भी 2 अंक हैं, लेकिन भारत की तुलना में उनका नेट रन रेट बेहतर है और यही वजह है कि अंक बराबर होने के बावजूद टीम इंडिया तीसरे नंबर पर है. हालांकि, जो भी टीम 01 मार्च को जीतेगी वो 4 अंक के साथ सेमीफाइनल का टिकट कटवा लेगी.

अगर बारिश की वजह से धुला भारत-वेस्टइंडीज मैच तो क्या होगा?

फैंस के मन में ये भी सवाल है कि अगर भारत-वेस्टइंडीज मैच बारिश की वजह से धुल जाता है तो सेमीफाइनल में कौन पहुंचेगा? अगर ऐसा होता है तो भारतीय फैंस को झटका लगेगा. इस स्थिति में भले ही भारत-वेस्टइंडीज के 3-3 अंक रहेंगे, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के चलते वेस्टइंडीज की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी. करोड़ों भारतीय फैंस यही उम्मीद करेंगे कि 01 मार्च को कोलकाता में इंद्र देवता दूर रहें और पूरा खेल देखने को मिले.

ये भी पढ़ें: वाह! क्या शॉट है... हार्दिक पांड्या के छक्के पर दिल हार बैठीं माहिका शर्मा, स्टेडियम से दिया ऐसा रिएक्शन; VIDEO वायरल

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
Tamil Nadu
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
INX Media bribery case
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?
weather update
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?
डिजिटल क्लासरूम पंजाब शिक्षा क्रांति के प्रणालीगत सुधार का आधार हैं: हरजोत सिंह बैंस
Punjab Education Revolution
डिजिटल क्लासरूम पंजाब शिक्षा क्रांति के प्रणालीगत सुधार का आधार हैं: हरजोत सिंह बैंस
आतंकवाद से नहीं डरते इंडिया वाले, भर-भरकर कश्मीर आए टूरिस्ट्स
Kashmir tourism
आतंकवाद से नहीं डरते इंडिया वाले, भर-भरकर कश्मीर आए टूरिस्ट्स
राहुल ने बताया कैसे वायनाड ने सुलझा दी भाई और बहन की अनबन, सुनाया दिलचस्प किस्सा
Rahul Gandhi
राहुल ने बताया कैसे वायनाड ने सुलझा दी भाई और बहन की अनबन, सुनाया दिलचस्प किस्सा
सड़क नहीं तो स्कूल जाने के लिए तरसीं लड़कियां, अब गड्ढों में खड़े होकर किया प्रदर्शन
Andhra Pradesh
सड़क नहीं तो स्कूल जाने के लिए तरसीं लड़कियां, अब गड्ढों में खड़े होकर किया प्रदर्शन
हंगामा है क्यों बरपा, F-16 भी तो क्रैश हुआ है... तेजस पर भारत में जमकर हुआ बवाल
Tejas
हंगामा है क्यों बरपा, F-16 भी तो क्रैश हुआ है... तेजस पर भारत में जमकर हुआ बवाल
48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम
National News
48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम