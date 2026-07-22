सावधान इंडिया... 3 बार उलटफेर कर चुका जिम्बाब्वे, अब तक खेले गए कितने मैच? देखें आंकड़े

IND vs ZIM: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का आगाज 23 जुलाई से हो रहा है. इन दिनों नए कप्तान श्रेयस अय्यर की लीडरशिप वाली टीम इंडिया हार के बेड़ियों में जकड़ी हुई है. आयरलैंड के खिलाफ 0-2 की हार ने भारतीय फैंस के जेहन में डर बिठा दिया है. ऐसे में भारतीय टीम को सावधान रहना होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे उलटफेर करने में माहिर है. हाल की बात करें तो जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार टीम के साथ उलटफेर करके दुनियाभर में डंका पीट दिया था.
हम आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच हुए टी20 मुकाबलों के आंकड़े के बारे में बताने जा रहे हैं. टी20 में हेड-टू-हेड में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहता है. लेकिन जिम्बाब्वे की टीम अभी तक 3 बार टीम इंडिया को बुरी तरह से रौंद चुकी है. अभी तक 14 टी20 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले जा चुके हैं. पहली बार जिम्बाब्वे की टीम ने भारत को 2015 में हरारे में हराया था.
जिम्बाब्वे ने 2015 के बाद इसके अगले साल ही भारत को एक रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दी. जून 2016 में जिम्बाब्वे की टीम ने आखिरी ओवर में टीम इंडिया को 2 रन से हराया था. उस दौरान टीम इंडिया की कमान एमएस धोनी के हाथों में थी. इसके बाद साल 2024 में जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया को 13 रन से हराया. तीनों बार हरारे में ही जिम्बाब्वे की टीम जीती है और पहले बल्लेबाजी करते हुए ही मुकाबले अपने नाम किए हैं.
ये भी पढे़ं...
टी20 सीरीज के आगाज से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने हुंकार भरी है. उन्होंने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "इस सीरीज में दोनों देशों के पास बराबर मौके होंगे. हमें टीम पर पूरा भरोसा है और टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह सीरीज बेहद रोमांचक होगी."