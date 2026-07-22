सावधान इंडिया... 3 बार उलटफेर कर चुका जिम्बाब्वे, अब तक खेले गए कितने मैच? देखें आंकड़े

IND vs ZIM: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का आगाज 23 जुलाई से हो रहा है. इन दिनों नए कप्तान श्रेयस अय्यर की लीडरशिप वाली टीम इंडिया हार के बेड़ियों में जकड़ी हुई है. आयरलैंड के खिलाफ 0-2 की हार ने भारतीय फैंस के जेहन में डर बिठा दिया है. ऐसे में भारतीय टीम को सावधान रहना होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे उलटफेर करने में माहिर है. हाल की बात करें तो जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार टीम के साथ उलटफेर करके दुनियाभर में डंका पीट दिया था.