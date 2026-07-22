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सावधान इंडिया... 3 बार उलटफेर कर चुका जिम्बाब्वे, अब तक खेले गए कितने मैच? देखें आंकड़े

IND vs ZIM: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का आगाज 23 जुलाई से हो रहा है. इन दिनों नए कप्तान श्रेयस अय्यर की लीडरशिप वाली टीम इंडिया हार के बेड़ियों में जकड़ी हुई है. आयरलैंड के खिलाफ 0-2 की हार ने भारतीय फैंस के जेहन में डर बिठा दिया है. ऐसे में भारतीय टीम को सावधान रहना होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे उलटफेर करने में माहिर है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 22, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:34 AM IST
सावधान इंडिया... 3 बार उलटफेर कर चुका जिम्बाब्वे, अब तक खेले गए कितने मैच? देखें आंकड़े
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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