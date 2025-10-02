टी20 वर्ल्ड कप में 4 साल बाद खेलने उतरेगी ये टीम, भारत को हराकर कर चुकी है बड़ा उलटफेर

इस बार टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे. पहली बार टूर्नामेंट में 20 टीमें खेलेंगी. थोड़ी देर पहले नामीबिया ने तांजारिया को हराकर टी 20 विश्व कप में अपनी जगह बनाई थी. नामीबिया ऐसा करने वाली 16वीं टीम बनी थी. इसी बीच जिम्बाब्वे ने केन्या को हराकर टी20 विश्व कप में जगह बना ली है. जिम्बाब्वे 17वीं टीम बन चुकी है. अब 3 और टीमों का क्वालीफाई होना रह गया है. टूर्नामेंट अगले साल 2026 में फरवरी और मार्च के बीच भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा.

4 साल बाद खेलेगी जिम्बाब्वे

नामीबिया ने चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है. वहीं, बात करें अगर जिम्बाब्वे की तो वह 4 सालों बाद टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर पाई है. पिछली बार यूगांडा से हारने की वजह से जिम्बाब्वे टी20 विश्व कप नहीं खेल पाई थी. बता दें कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं.

केन्या को दी मात

जिम्बाब्वे और केन्या के बीच खेले गए मुकाबले में केन्या ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 122 रन बनाया. जवाब में जिम्बाब्वे ने टारगेट को महज 15 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया. जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रायन बेनेट ने 51 रन सबसे ज्यादा बनाए. इस जीत के साथ जिम्बाब्वे टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाली 17वीं टीम बन चुकी है.

भारत को दी थी मात

साल 2024 में जिम्बाब्वे और भारत के बीच खेले गए टी20 सीरीज के पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था. भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, रियान पराग, रिंकू सिंह जैसे धुरंधर होने के बावजूद भारत ये मैच हार गई थी. आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन टीम इंडिया 115 रन बनाने में नाकाम रही थी. जिम्बाब्वे ने भारत को हराकर बड़ा उलटफेर किया था. ऐसे में 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भी ये टीम दुनिया की बड़ी टीमों को टक्कर दे सकती है.

