टूट गया सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड: जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा दिनों तक ODI खेलने वाले बने

जनवरी 2022 में, संन्यास की घोषणा के चार महीने बाद, उन्होंने यह खुलासा करके क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया कि कैसे 2019 में भ्रष्ट लोगों ने उन्हें कोकीन का लालच देकर और फिर ब्लैकमेल करके फंसाने की कोशिश की थी. हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने कभी मैच फिक्सिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने बताया कि परिवार की सुरक्षा की चिंता के कारण उन्होंने ICC को इस अप्रोच के बारे में बताने में देरी की थी और उन्हें उम्मीद थी कि गवर्निंग बॉडी इसके लिए उन पर बैन लगाएगी. ICC ने इस देरी के लिए उन पर सभी तरह के क्रिकेट से साढ़े तीन साल का बैन लगा दिया.