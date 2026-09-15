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टूट गया सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड: जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा दिनों तक ODI खेलने वाले बने

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उतरते ही जिम्बाब्वे के स्टार बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने इतिहास रच दिया. सचिन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वो अब सबसे ज्यादा समय तक ODI क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. टेलर ने 40 साल की उम्र में ये खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 15, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:22 PM IST
टूट गया सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड: जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा दिनों तक ODI खेलने वाले बने
Image Credit: Brendan Taylor breaks sachin tendulkar record

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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