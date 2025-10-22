Zim vs Afg: डेब्यू में ही उड़ाया गर्दा, 7 विकेट लेकर रचा इतिहास, कौन हैं तेज गेंदबाजी की नई सनसनी Ziaur Rahman?

Who is Ziaur Rahman Sharifi: एशिया में एक तेज गेंदबाज ने आते ही तबाही मचा दी. उसने टेस्ट डेब्यू में कुछ ऐसा कर दिया, जो रिकॉर्ड बन गया. डेब्यू मैच की पहली ही पारी में उसने एक-दो नहीं बल्कि पूरे 7 बल्लेबाजों का शिकार करके ये बता दिया कि विश्व क्रिकेट में धमाल मचाने के लिए एक और तेज गेंदबाज आया है. ये कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तानी बॉलर जियाउर रहमान शरीफी हैं, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ आग उगलती गेंदबाजी से तबाही मचा दी.

दरअसल, हरारे में जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच चल रहा है. इस मुकाबले में डेब्यू करने वाले अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज जियाउर रहमान शरीफी ने शुरुआत कुछ इस अंदाज में की कि क्रिकेट जगत हैरान रह गया. उन्होंने पहली ही पारी में 7 विकेट झटकर तहलका मचा दिया. उनकी आग उगलती गेंदों के आगे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज बेबस दिखे.

डेब्यू में ही रचा इतिहास

27 साल के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जियाउर रहमान ने अपने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 32 ओवर में 97 रन देकर 7 विकेट हासिल किए. ये किसी भी एशियाई तेज गेंदबाज का टेस्ट डेब्यू में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इस रिकॉर्ड के साथ वे एशिया के पहले ऐसे पेसर बन गए, जिन्होंने डेब्यू की पहली पारी में 7 विकेट लिए हैं.

नरेंद्र हिरवानी का रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा

जियाउर रहमान भारतीय स्पिनर नरेंद्र हिरवानी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए. हिरवानी ने 1988 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 61 रन देकर 8 विकेट लिए थे और दूसरी पारी में भी 8 विकेट लेकर कुल 16 विकेट हासिल किए थे, जबकि जियाउर पहली इनिंग में 7 विकेट ले सके.

ऐसा करने वाले दूसरे बॉलर बने

जियाउर रहमान के इस प्रदर्शन ने अफगानिस्तान क्रिकेट इतिहास में नया रिकॉर्ड जोड़ दिया. वे अफगानिस्तान के सिर्फ दूसरे ऐसे गेंदबाज बने हैं, जिन्होंने किसी टेस्ट की एक पारी में 7 विकेट लिए. उनसे पहले राशिद खान ने जनवरी 2025 में बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ यह कारनामा किया था.

जियाउर की गेंदबाजी से कांपा जिम्बाब्वे

हरारे की पिच पर जियाउर की गति और स्विंग के आगे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज टिक नहीं पाए. उन्होंने नई गेंद से शुरुआत करते हुए टॉप ऑर्डर को झकझोरा. फिर मिडिल ऑर्डर को समेट दिया. उनके स्पेल में ऐसी धार थी कि हर ओवर में विकेट का खतरा बना रहा. इस बॉलर ने ब्रायन बेनेट, निक वेल्च, ब्रेंडन टेलर,तफ़दज़्वा त्सिगा, रिचर्ड नगारवा, आशीर्वाद मुज़राबनी और तनाका चिवंगा का शिकार किया. कुल मिलाकर जियाउर रहमान ने टेस्ट में ड्रीम डेब्यू किया है.

मैच का हाल

अगर मैच की बात करें तो अफगानिस्तान पहली पारी में 127 रन पर सिमट गया था, जिसके बाद जियाउर रहमान की गेंदबाजी ने मुकाबले में टीम की वापसी करवा दी. जिम्बाब्वे की पूरी टीम 359 रन पर सिमट गई. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगान टीम ने दूसरी पारी में 34 रनों पर एक विकेट खो दिया था. अभी वो 198 रन पीछे है. आज तीसरे दिन का खेल शुरू होगा.

कौन हैं जियाउर रहमान शरीफी?

जियाउर रहमान शरीफी दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं. 27 साल का ये बॉलर घरेलू क्रिकेट में कमाल कर चुका है. फर्स्ट क्लास के 28 मैचों में उनके नाम 82 विकेट हैं. लिस्ट ए के 28 मैचों में 32 विकेट निकाले हैं. एकमात्र टी20 में 2 शिकार किए हैं. क्रिकेट फैंस के लिए यह नाम नया है. जियाउर रहमान शरीफी के पास सटीक लाइन लेंथ है. अपने पहले ही मैच में इस बॉलर ने 7 विकेट लेकर ये बता दिया कि वो कुछ बड़ा करने आए हैं. अब देखना होगा कि दूसरी पारी में जियाउर कैसी बॉलिंग करते हैं.

