Add Zee Business As A Preferred Source
App

11 पारियों में 7वां शतक... कौन है जिम्बाब्वे क्रिकेट का नया 'रन मशीन'? गेंदबाजों को कर रखा है बेबस

Innocent Kaia 7 Centuries in 11 Innings: इस इनफॉर्म बल्लेबाज ने हरारे टेस्ट में जिस तरह से बांग्लादेशी आक्रमण को ध्वस्त किया है, उससे ये साफ है कि 33 साल का ये ओपनर उम्र के इस पड़ाव पर अपने करियर के पीक पर है, जिसे आउट करने में गेंदबाजों की हालत खराब हो जा रही है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 30, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:00 PM IST
11 पारियों में 7वां शतक... कौन है जिम्बाब्वे क्रिकेट का नया 'रन मशीन'? गेंदबाजों को कर रखा है बेबस
Image Credit: Innocent Kaia 7 Centuries in 11 InningsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उत्तराखंड मिशन 2027: सत्ता की जंग के लिए तैयार भाजपा-कांग्रेस
dehradun news44 min ago
2
Yasin Malik1 hr ago
3
Divya Suresh1 hr ago
4
Asian Games 20261 hr ago
5
price hike1 hr ago