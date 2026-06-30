11 पारियों में 7वां शतक... कौन है जिम्बाब्वे क्रिकेट का नया 'रन मशीन'? गेंदबाजों को कर रखा है बेबस

Innocent Kaia 7 Centuries in 11 Innings: जब कोई बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में होता है तो उसे रोकना और आउट करना बेहद मुश्किल हो जाता है. अब जिम्बाब्वे की नई 'रन मशीन' को ही ले लीजिए. जिसने पिछली 11 पारियों में 7 शतक ठोक विश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी है. लेटेस्ट शतक जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच हरारे के मैदान पर खेले जा रहे इकलौते टेस्ट की पहली पारी में आया है. यहां जिस रन मशीन की बात हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि इनोसेंट कइया (Innocent Kaia) हैं, जिन्होंने इन दिनों गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर रखा है.
हरारे टेस्ट की पहली पारी में ओपनिंग करने आए कइया ने क्रीज पर खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी की. उन्होंने 227 गेंदों में 140 रनों की मैराथन पारी खेली. यह कइया के टेस्ट करियर का पहला शतक है, जिसकी बदौलत जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 410 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में बांग्लादेश की पहली पारी महज 140 रनों पर सिमट गई थी.
दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश की टीम 40 रन पर अपना एक विकेट गंवा चुकी थी और वह अभी भी जिम्बाब्वे से 230 रन पीछे थी. बांग्लादेश को इस कदर बैकफुट पर धकेलने में इनोसेंट कइया का अहम हाथ है, जिन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए.
इनोसेंट कइया ने पिछले कुछ महीनों में कमाल की बल्लेबाजी की है. उन्होंने क्रिकेट के अलग-अलग स्तरों (डोमेस्टिक और इंटरनेशनल) को मिलाकर अपनी पिछली 11 पारियों में 7 शतक ठोक दिए हैं.
140 रन बनाम बांग्लादेश (मौजूदा टेस्ट मैच)
103 रन बनाम बांग्लादेश इमर्जिंग टीम
112 रन बनाम माउंटेनियर्स
100 रन बनाम मैशोनालैंड ईगल्स
176 रन बनाम माउंटेनियर्स
103 रन बनाम मिड वेस्ट राइनोज
104 रन* बनाम माटाबेलेलैंड टस्कर्स
इनोसेंट कइया का इंटरनेशनल सफर काफी देर से शुरू हुआ. उन्होंने 30 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा. हालांकि, उनका शुरुआती करियर ठीक-ठाक रहा, लेकिन मौजूदा फॉर्म ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया है. कइया ने 19 फरवरी 2026 से लेकर अब तक खेली 11 पारियों में 110.55 की हैरतअंगेज औसत से कुल 995 रन कूटे हैं. इस ड्रीम रन के दौरान वे सिर्फ दो बार 30 से कम के स्कोर पर आउट हुए हैं, जो उनकी कंसिस्टेंसी की गवाही देता है.
कइया ने अब तक 3 टेस्ट मैचों में एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है. इसके अलावा 21 वनडे मैचों में उनके नाम लगभग 25 की औसत से 450 रन दर्ज हैं, जबकि 19 टी20 मैचों में वे 290 रन बना चुके हैं. उनके पूरे प्रोफेशनल क्रिकेट करियर में अब कुल 11 शतक हो चुके हैं, जिनमें से 7 शतक तो उन्होंने पिछले चार महीनों के भीतर ही जमाए हैं.