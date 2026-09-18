ट्रैविस हेड-कूपर कोनोली की आंधी में उड़ा जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया ने वनडे में बनाया अनोखा रिकॉर्ड, सीरीज पर किया कब्जा

Australia vs Zimbabwe ODI: ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरे वनडे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 84 रनों से हराया. हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से मिले 357 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की पूरी टीम 272 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 20 सितंबर को हरारे में ही खेला जाएगा.
मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 356 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए.यह ऑस्ट्रेलिया का वनडे क्रिकेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी है. इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का वनडे में सबसे बड़ा टोटल 6 विकेट खोकर 350 रन था, जो टीम ने 2014 में बनाया था. टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने शानदार शुरुआत दी. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 18.6 ओवर में 130 रन जोड़े. मार्श ने 63 गेंदों का सामना करते हुए 53 रनों की दमदार पारी खेली. उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 3 चौके और तीन छक्के लगाए.
इसके बाद हेड को कूपर कोनोली के रूप में एक और बढ़िया जोड़ीदार मिला. दूसरे विकेट के लिए हेड और कोनोली ने मिलकर 60 रन जोड़े. कोनोली ने 69 गेंदों में 3 चौके और तीन छक्कों की मदद से 78 रन बनाए. वहीं, हेड बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने शतकीय पारी खेली. हेड ने 84 गेंदों का सामना करते हुए 112 रनों की लाजवाब पारी खेली. अपनी इस पारी में हेड ने 15 चौके और 3 छक्के लगाए.
जोश इंग्लिस ने 20 गेंदों में 21 रन बनाए,जबकि एलेक्स कैरी ने 30 गेंदों में एक चौके की मदद से 20 रन बनाए. पिछले मैच में शतकीय पारी खेलने वाले मैट रेनशॉ ने 11 गेंदों में 15 रन बनाए. अंत के ओवरों में ओलिवर पीक ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 18 गेंदों में 41 रनों की नाबाद पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के लगाए. नाथन एलिस 6 रन बनाकर नाबाद रहे. गेंदबाजी में जिम्बाब्वे की ओर से ब्रैड इवांस ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए, लेकिन वह काफी महंगे साबित हुए और उन्होंने 9 ओवर में 86 रन दिए. वहीं, वेलिंगटन मसाकाद्जा ने 51 रन देकर 2 विकेट निकाले.
लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे को ब्रायन बेनेट और बेन करन ने सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 46 रन जोड़े. बेनेट ने 34 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन बनाए. वहीं, करन ने 46 गेंदों में 30 रन बनाए. इनोसेंट काइया अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 47 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए. ब्रेंडन टेलर 40 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 39 रन बनाकर ओलिवर पीक का शिकार बने.
क्रेग एर्विन ने 39 गेंदों में 38 रन बनाए. कप्तान सिकंदर रजा ने 5 चौकों की मदद से 45 रन बनाए. ब्रैड इवांस ने 12 रनों का योगदान दिया, जबकि वेस्ले माधेवेरे ने 13 गेंदों में 26 रन बनाए. गेंदबाजी में जिम्बाब्वे की तरफ से जोश हेजलवुड,कूपर कोनोली और मैट रेनशॉ ने दो-दो विकेट अपने नाम किए. वहीं, नाथन एलिस और ओलिवर पीक ने एक-एक विकेट चटकाया.