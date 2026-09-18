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ट्रैविस हेड-कूपर कोनोली की आंधी में उड़ा जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया ने वनडे में बनाया अनोखा रिकॉर्ड, सीरीज पर किया कब्जा

ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरे वनडे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 84 रनों से हराया. हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से मिले 357 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की पूरी टीम 272 रन बनाकर ऑलआउट हो गई.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 18, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:22 PM IST
ट्रैविस हेड-कूपर कोनोली की आंधी में उड़ा जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया ने वनडे में बनाया अनोखा रिकॉर्ड, सीरीज पर किया कब्जा
Image Credit: ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे वनडे सीरीज.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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