अफगान क्रिकेटर्स का खून बहाने वाले पाकिस्तान का ACB ने किया बहिष्कार, अब ये देश खेलेगा ट्राई सीरीज

बीती रात एक खबर आई, जिसने क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया. पाकिस्तान ने तीन खिलाड़ियों को निशाना बनाते हुए अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें तीन की मौत हो गई. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जानकारी देते हुए अगले महीने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया. अफगानिस्तान क्रिकेट के इस फैसले के बाद अब एक नई टीम इस ट्राई सीरीज का हिस्सा होगी.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 18, 2025, 11:35 PM IST
बीती रात एक खबर आई, जिसने क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कायराना एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया. बड़ी बात यह कि इनमें तीन क्लब लेवल के क्रिकेटर भी शामिल थे. पाकिस्तान की नीचता देखिए उन्होंने अफगानी क्रिकेटर्स को निशाना बनाया. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जानकारी देते हुए अगले महीने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया. अफगानिस्तान क्रिकेट के इस फैसले के बाद अब एक नई टीम इस ट्राई सीरीज का हिस्सा होगी.

पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ ये देश खेलेगा ट्राई सीरीज

अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे को सीरीज में शामिल किया गया है. सीरीज की तीसरी टीम श्रीलंका है. सीरीज 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में खेली जानी है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उरगुन जिले में सीमा पार (पाकिस्तान) से हुए हमले में तीन स्थानीय क्रिकेटरों की मौत के बाद इस सीरीज से हटने की घोषणा की.

ACB ने किया बहिष्कार

ACB ने एक्स पर लिखा, 'इस हमले में कई लोगों की जान चली गई, जिनमें तीन स्थानीय क्रिकेटर भी शामिल हैं, जो पक्तिका प्रांत की राजधानी शराना में एक दोस्ताना मैच खेलकर घर लौट रहे थे. एसीबी इसे अफगानिस्तान के खेल समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है.' एसीबी ने कहा कि पीड़ितों के प्रति सम्मान दर्शाते हुए उसने आगामी ट्राई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भाग लेने से हटने का फैसला किया है.

ICC और BCCI ने भी की निंदा

आईसीसी और बीसीसीआई ने भी क्रिकेटरों की मौत पर शोक व्यक्त करने में एसीबी का साथ दिया. पीसीबी ने अफगानिस्तान के बयान के बाद की स्थिति पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. बोर्ड ने अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे की भागीदारी की घोषणा की. यह सीरीज जिम्बाब्वे और मेजबान पाकिस्तान के बीच रावलपिंडी में होने वाले मैच से शुरू होगी और दो दिन बाद इसी मैदान पर श्रीलंका के साथ भी खेलेगी. बाकी सभी मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे.

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर लगातार टी20 मैच खेल रहा है. एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान ने यूएई और अफगानिस्तान के साथ ट्राई सीरीज खेली थी, जिसमें वो विजयी रहा था. आगामी ट्राई सीरीज में भी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के उद्देश्य से आयोजित की गई है. पाकिस्तान लंबे समय से न सिर्फ टी20 बल्कि हर फॉर्मेट में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन कर रहा है.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Afghanistan cricketPakistan cricketZimbabwe Cricket

