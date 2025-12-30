Advertisement
trendingNow13058228
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीएक मंच पर साथ आए दुनिया के 2 महानतम खिलाड़ी, आग की तरह रोनाल्डो-जोकोविच का ये Video

एक मंच पर साथ आए दुनिया के 2 महानतम खिलाड़ी, आग की तरह रोनाल्डो-जोकोविच का ये Video

पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सर्बियन टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पिछले 2 दशकों से अपने-अपने खेलों के स्टार खिलाड़ी रहे हैं. रोनाल्डो ने अवार्ड देते हुए जोकोविच की तारीफों के पुल बांधे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ronaldo-jokovich
Ronaldo-jokovich

पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सर्बियन टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पिछले 2 दशकों से अपने-अपने खेलों के स्टार खिलाड़ी रहे हैं. अपने बेहतरीन खेल के दम पर इन्होंने पूरे दुनिया भर में जमकर नाम कमाया है और मिसाल कायम की है. 28 दिसंबर को दुबई में दोनों ही खिलाड़ियों ने थोड़े समय के लिए स्टेज शेयर किया. इस खास पल ने ये भी याद दिलाया कैसे अलग-अलग खेल से नाता रखने के बावजूद भी दोनों खिलाड़ियों के करियर में आपस में कितना मिलते-जुलते रहे हैं.

बेस्ट प्लेयर का खिताब 
बता दें कि जोकोविच को ग्लोब स्पोर्ट्स अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, और रोनाल्डो ने खुद उन्हें ट्रॉफी दी. अल-नासर के फॉरवर्ड रोनाल्डो भी उस रात विनर्स में से थे, उन्हें मिडिल ईस्ट में बेस्ट प्लेयर का अवॉर्ड मिला, लेकिन सर्बियाई टेनिस महान खिलाड़ी के लिए उनके शब्द ही सेरेमनी की सबसे खास बात बन गए. अवार्ड देते समय रोनाल्डो ने जर्नी और एलीट स्तर पर लंबे समय तक बने रहने के महत्व पर जोर दिया गया.

सबके लिए इंस्पायरिंग'
रोनाल्डो ने कहा, 'मेरे लिए यह उदारण की तरह हैं और जब आपके पास लोग उदाहरण की तरह होते हैं. वह अपने मन की बात कहते हैं। इसलिए मेरे लिए, वह लंबी उम्र के मामले में एक उदाहरण हैं। हमारी कहानी भी कुछ-कुछ वैसी ही है.'मुझे लगता है ये सम्मान ये डिजर्व करते हैं और ये पूरी जनरेशन के लिए उदाहरण की तरह हैं . सभी तरह की जनरेशन यही नहीं बल्कि आने वाली भी जनरेशन के लिए बहुत बड़े उदाहरण की तरह हैं और वह ये सम्मान के हकदार हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

Game-changers stop time. They are timeless.

Congratulations @DjokerNole for having in your hands a so deserved first ever Globe Sports Award. pic.twitter.com/g6YBwgonPN

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 29, 2025

जल्द रचेंगे रोनाल्डो इतिहास
यह तुलना बिना किसी आधार के नहीं है. 40 साल की उम्र में भी रोनाल्डो टॉप-लेवल फुटबॉल में एक एक्टिव खिलाड़ी बने हुए हैं और 1,000 करियर गोल के अनोखे रिकॉर्ड का पीछा कर रहे हैं, जो अभी 956 पर हैं और 2026 फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो के करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा और उन्होंने अपने क्लब फुटबॉल के लिए अल-नसर से 2027 तक बांड साइन कर लिया है.

दुनिया के महान टेनिस स्टार
2  साल छोटे जोकोविच मॉडर्न टेनिस की फिजिकल चुनौतियों का सामना करते रहते हैं। वर्ल्ड नंबर 4 रैंक वाले, 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन के नाम ATP रैंकिंग में टॉप पर 428 हफ़्ते बिताने का ऑल-टाइम रिकॉर्ड है। उन्होंने यह भी साफ़ कर दिया है कि रिटायरमेंट अभी नज़दीक नहीं है, और 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक को उन्होंने खत्म होने के बजाय एक लॉन्ग-टर्म मोटिवेशन बताया है

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Cristano Ronaldo

Trending news

अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
History of Kaundinya
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
west bengal vidhan sabha chunav
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?